Từ vụ tung clip nhạy cảm vợ thân mật với người đàn ông khác trên ô tô: Đừng biến mình thành kẻ có lỗi

Vài ngày nay, dư luận dậy sóng bởi một clip nhạy cảm cảnh một người đàn ông và một phụ nữ trẻ đang thân mật trong ô tô. Người tung clip nhạy cảm được cho là chồng. Anh ta bắt quả tang vợ đang ân ái với một người đàn ông khác trong chiếc ô tô mà anh ta mới mua cho vợ.

Trong cơn phẫn nộ, anh ta đã quay lại toàn bộ cảnh tượng bên trong xe, cảnh hai người quần áo xộc xệch hoảng loạn, rồi tung lên mạng xã hội. Lập tức, hai người trong xe bị dân mạng "ném đá" dữ dội.

Thời gian qua, những vụ đánh ghen chưa bao giờ thôi nóng trên mạng xã hội. Từ những clip xé áo, cắt tóc, đánh đập, cho đến những cuộc truy đuổi với hung khí trong tay, điểm chung là người đi đánh ghen luôn tin rằng mình có đủ lý do chính đáng để hành xử.

Nỗi đau bị phản bội là có thật. Nhưng cái kết sau đó cũng lặp đi lặp lại đến xót xa: kẻ ngoại tình bỗng trở thành nạn nhân, còn người bị phản bội, từ vị thế đáng thương, lại phải đứng trước vành móng ngựa, bị xử lý về tội cố ý gây thương tích, làm nhục người khác.

Vài ngày nay, dư luận dậy sóng bởi một clip nhạy cảm cảnh một người đàn ông và một phụ nữ trẻ đang thân mật trong ô tô. Ảnh minh họa

Câu chuyện nhanh chóng chia mạng xã hội thành hai luồng. Một bên nói: Đặt mình vào hoàn cảnh đó, ai giữ được bình tĩnh? Gia đình tan nát là vì kẻ thứ ba, bị quay clip bêu riếu cũng đáng.

Một bên khác giữ thái độ tỉnh táo hơn: Chuyện tình cảm sai thì đã sai, nhưng không thể lấy cái sai này để biện minh cho một cái sai khác, càng không thể dùng bạo lực thể xác hay bạo lực mạng để giải quyết.

Và chính ở lằn ranh này, chúng ta cần nói rõ một nguyên tắc pháp lý quan trọng mà nhiều người vẫn lầm tưởng.

Ngoại tình là chuyện dân sự, đánh người, tung clip nhạy cảm là chuyện hình sự

Trong mắt pháp luật, ngoại tình là hành vi vi phạm nghĩa vụ hôn nhân, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục. Nó sẽ được xem xét khi giải quyết ly hôn, chia tài sản, giành quyền nuôi con, yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần. Nhưng nó không phải là cái cớ để xóa bỏ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và đời tư của một công dân khác.

Pháp luật không công nhận "quyền trả thù cá nhân". Dù người kia có lỗi trước, dù bạn là nạn nhân của sự phản bội, bạn cũng không có quyền đánh đập, gây thương tích, lột đồ, cắt tóc, hay tung clip nóng của họ lên mạng để làm nhục. Lỗi của bên ngoại tình, nếu có, chỉ có thể được Tòa án xem xét như một tình tiết giảm nhẹ, một phần bối cảnh của vụ việc, chứ không bao giờ miễn trừ trách nhiệm hình sự cho người gây ra bạo lực.

Nói một cách thẳng thắn: Kể cả khi đối phương ngoại tình mười mươi, nếu bạn cầm dao đâm người thứ ba gây thương tích nặng, bạn vẫn sẽ bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Nếu bạn quay clip nhạy cảm của họ rồi phát tán, bạn có thể đối mặt với tội Làm nhục người khác, tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, hay vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân theo Luật An ninh mạng.

Đã có không ít người chồng, người vợ vì một phút không kìm được đã phải trả giá bằng án tù, tiền bồi thường dân sự hàng trăm triệu, để lại vết nhơ lý lịch cho con cái. Nỗi đau bị phản bội rồi cũng sẽ qua, nhưng bản án hình sự sẽ theo bạn cả đời.

Ranh giới mong manh giữa thu thập bằng chứng và xâm phạm

Rất nhiều người khi nghi ngờ bạn đời ngoại tình đã nghĩ: Tôi phải bắt tận tay, quay tận mặt. Suy nghĩ đó không sai, nhưng cách làm mới là vấn đề.

Pháp luật cho phép bạn thu thập bằng chứng về hành vi vi phạm nghĩa vụ hôn nhân. Những bằng chứng hợp pháp như tin nhắn, hình ảnh, sao kê chuyển khoản cho người thứ ba, ghi âm, ghi hình ở nơi công cộng... hoàn toàn có thể được sử dụng khi ra Tòa để chứng minh lỗi của đối phương, từ đó yêu cầu được chia phần tài sản có lợi hơn, hoặc yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần theo Điều 51, 59 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Nhưng thu thập bằng chứng có giới hạn của nó:

Thứ nhất, không được đột nhập trái phép vào chỗ ở, xe riêng, tài khoản cá nhân của người khác để lắp đặt thiết bị theo dõi. Đó là xâm phạm chỗ ở, bí mật đời tư.

Thứ hai, và quan trọng nhất, mục đích của bằng chứng là để đưa ra Tòa, không phải để đưa lên mạng. Việc bạn quay clip cảnh ân ái, cảnh xộc xệch rồi tung lên Facebook, Zalo, TikTok với hàng triệu người xem, dù bạn là người bị hại, hành động phát tán đó đã chuyển từ "giữ bằng chứng" thành "làm nhục". Bạn đang đẩy mình từ người có quyền thành người vi phạm quyền nhân thân, quyền hình ảnh của người khác được pháp luật bảo vệ.

Bằng chứng để bảo vệ mình trong phòng xử án, chứ không phải vũ khí để hành hình ai đó trên tòa án mạng.

Vậy, khi bắt quả tang, nên làm gì cho đúng?

Không ai dạy chúng ta phải làm gì khi trái tim mình vừa bị bóp nghẹt. Nhưng chính lúc đau nhất lại là lúc cần lý trí nhất. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, xin hãy nhớ vài điều:

1. Dừng lại ba giây để thở. Cơn giận là một đám lửa. Bạn lao vào đánh, bạn sẽ cháy cùng. Việc đầu tiên cần làm không phải là mở cửa xe, lôi người ta ra, mà là lùi lại một bước, hít sâu, gọi một người thân tin cậy hoặc thậm chí là gọi công an phường nếu tình hình có nguy cơ xô xát. Sự có mặt của bên thứ ba khách quan sẽ là nhân chứng tốt nhất cho bạn.

2. Thu thập bằng chứng một cách bình tĩnh và hợp pháp. Nếu ở nơi công cộng, bạn có thể ghi hình làm bằng chứng. Nhưng hãy giữ file đó cho luật sư của bạn, không phải cho cộng đồng mạng. Chụp lại tin nhắn, lịch sử chuyển tiền, những thứ chứng minh mối quan hệ ngoài luồng đã diễn ra có hệ thống, chứ không phải một phút bốc đồng. Đó mới là thứ có giá trị pháp lý lâu dài.

3. Tuyệt đối không mang theo hung khí, không động tay động chân. Đừng bao giờ mang theo dao, gậy, bình xịt, axit... khi đi đối chất. Khi bạn mang theo hung khí, tính chất vụ việc đã thay đổi. Từ một vụ việc dân sự, bạn đã tự biến nó thành vụ án hình sự với tình tiết tăng nặng "có tính chất côn đồ" hoặc "có chuẩn bị trước". Đừng để một phút muốn cho đối phương một bài học lại thành tự cho mình một bản án.

4. Không phát tán, không làm nhục. Dù uất ức đến đâu, cũng đừng bắt họ quỳ lạy, lột đồ, cắt tóc, tung clip nhạy cảm trên mạng hay livestream cho cả họ hàng xem. Cái hả hê trên mạng xã hội chỉ kéo dài vài tiếng, nhưng hậu quả pháp lý và vết thương danh dự cho cả những đứa trẻ trong gia đình sẽ kéo dài rất lâu. Người ta sẽ quên kẻ ngoại tình, nhưng sẽ nhớ mãi người đã hành xử man rợ.

Vụ việc người đàn ông tung clip nhạy cảm cảnh vợ thân mật với kẻ thứ ba trên ô tô là một lời cảnh tỉnh xót xa. Ảnh minh họa

Khi hôn nhân đã vỡ, làm sao để rời đi một cách tử tế?

Ly hôn chưa bao giờ là thất bại. Đó đôi khi là cách duy nhất để hai người ngừng làm khổ nhau. Khi tình yêu đã cạn, khi niềm tin đã vỡ, điều văn minh nhất chúng ta có thể làm là để pháp luật lên tiếng thay cho nắm đấm.

Hãy tìm đến một luật sư. Hãy ngồi xuống và nói chuyện về tài sản, về con cái, về khoản bồi thường nếu có. Luật pháp Việt Nam luôn bảo vệ bên yếu thế hơn và bên không có lỗi trong hôn nhân. Bạn hoàn toàn có thể rời đi với phần tài sản xứng đáng, với quyền nuôi con, và với sự kiêu hãnh của một người bị tổn thương nhưng không đánh mất mình.

Đừng biến mình thành "kẻ vạn người chê". Bởi cuối cùng, người đời không chỉ chê kẻ ngoại tình, họ còn chê cả cách chúng ta đã yêu, đã hận. Một người ngoại tình có thể bị chê là tệ bạc. Nhưng một người nhân danh tình yêu để hành hung, để bêu riếu người khác một cách tàn nhẫn, sẽ bị chê là thiếu nhân tính, thiếu kiểm soát, và thiếu cả lòng tự trọng.

Vụ việc người đàn ông tung clip nhạy cảm cảnh vợ thân mật với kẻ thứ ba trên ô tô là một lời cảnh tỉnh xót xa. Nỗi đau bị phản bội là hoàn toàn có thật và đáng được cảm thông. Nhưng cảm thông không có nghĩa là cho phép phạm lỗi.

Giữ được bình tĩnh khi tim mình tan vỡ, đó mới là bản lĩnh. Rời khỏi một cuộc hôn nhân đổ nát mà vẫn giữ được mình sạch sẽ trước pháp luật và thanh thản trước lương tâm, đó mới là chiến thắng cuối cùng.