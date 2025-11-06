Bức xúc vì vừa mời trà sữa, thực tập sinh liền gọi “size lớn, full topping”

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, bài đăng của tài khoản nghecabienman... đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, xoay quanh một tình huống tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến dân văn phòng “nổ ra tranh cãi” dữ dội.

Chủ nhân bài viết chia sẻ:

“Hôm nay mình rủ mấy bạn trong team uống trà sữa để tạm biệt công ty. Team mới có thêm 4 bé thực tập, dù chưa thân cũng chẳng qua lại nhiều, mình vẫn mời cho vui, coi như cử chỉ cuối cùng trước khi nghỉ.

Mình mời thì mấy anh chị, bạn bè thân quen đều lịch sự gọi size nhỏ, còn 4 bé mới thì gọi hẳn ly upsize (size lớn hơn), thêm trân châu, thạch, kem cheese đủ kiểu.

Trong khi ngày thường thấy tụi nhỏ tiết kiệm, chẳng dám ăn uống gì. Thế mà người ta mời một cái là gọi tẹt ga luôn.

Thật sự, mình không tiếc tiền, chỉ bực cách cư xử. Mình còn chụp cái bill gửi chồng xem, chồng bảo “bình thường mà em” nhưng với mình thì không bình thường chút nào”.

Tâm sự tưởng đơn giản ấy lại mở ra một “trận chiến” gay gắt giữa hai phe: Một bên cho rằng, dù ở bất cứ nơi đâu thì cũng phải “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, "nên cư xử tinh tế khi được mời"; còn một bên thì chỉ trích người mời vì cho rằng "một khi đã có lời thì nên vui vẻ trả tiền”.

Biết điều là phép lịch sự tối thiểu

Rất nhiều người thông cảm, ủng hộ chủ nhân bài viết, cho rằng hành động gọi món đắt nhất khi được mời, đặc biệt khi chưa thân quen là sự thiếu tinh tế.

Một người để lại bình luận: “Được mời thì nên giữ ý, mình toàn chọn size nhỏ, món vừa tiền nhất. Mình nghĩ đây là phép lịch sự tối thiểu nhất trong môi trường công sở”.

Tài khoản Liên Oanh cho hay: “Văn hoá nơi làm việc nên cư xử văn minh. Mình đặt đồ chung, có mã giảm giá nhưng nếu upsize hay thêm topping mình sẽ chủ động trả riêng phần đó. Nếu được mời, mình luôn gọi phần rẻ nhất, đơn giản vì đó là phép lịch sự thôi".

Một người dùng mạng khác cũng cho rằng, khi người ta trân quý mới mời, mình cũng nên lựa tấm lòng đó mà đáp lại. "Chứ không phải được mời mà gọi món đắt nhất thì khác nào coi như của chùa. Câu ‘ăn trông nồi, ngồi trông hướng’ của ông bà xưa chưa bao giờ sai”.

Trong khi đó, tài khoản Lan Nguyễn cũng đưa ra ý kiến: "Mình mà là chủ tus thì mình cũng thấy không vui. Mình không tiếc tiền nhưng không vui vì tấm lòng của mình, mình luôn muốn dành thật nhiều cho anh chị em đồng nghiệp thân thiết…nhưng cuối cùng, lại trở thành một bữa xoã cho mấy người không thân".

Một nữ nhân viên văn phòng bày tỏ, rằng đây là hành động không nên chốn công sở: "Đấy còn là mấy cốc trà sữa, chứ sau còn đi gặp đối tác, đi với sếp, ăn uống càng phải giữ kẽ, biết ý: Cái gì nên ăn, cái gì không; Lúc nào nên ăn, lúc nào không nên ăn, chứ vô tư thế có mà...".

“Đã mời thì phải hoan hỉ, đừng xét nét”

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng, chủ nhân bài viết quá “đặt nặng” vấn đề tiền nong. Khi đã mời, tức là đã chấp nhận chi trả thì việc người được mời chọn món gì cũng không nên soi xét.

Một tài khoản mạng xã hội nhẹ nhàng chia sẻ quan điểm: “Thật ra mấy bé kia chỉ vô tư thôi. Có thể lâu rồi các em không dám bỏ tiền mua trà sữa, nay được mời nên hào hứng quá. Đã mời thì nên vui vẻ cho qua, chứ giữ trong lòng chỉ thêm bực”.

Trong khi đó, tài khoản Vo Giang lại nhìn nhận từ góc khác: “Cùng đội thì cứ để mọi người thoải mái chọn. Nếu ngân sách có hạn, có thể chủ động mua vài món rồi rủ cả nhóm ăn chung cho vui. Đã mời mà cứ để tâm chênh lệch giá thì mệt lắm”.

Nickname Hồng Hạnh lại chọn cách nhìn đầy cảm thông với những bạn trẻ lần đầu bước chân vào môi trường công sở: “Mấy bé thực tập nghĩa là chúng chưa trải đời, còn ngây ngô nên nghĩ rằng, người ta mời thì mình chọn thứ mình thích. Hơn nữa, mấy bé đó thường ngày tiết kiệm, nghĩa là cốc trà sữa không phải thứ thích là có thể thoải mái mua thường xuyên được. Hoạ hoằn có người mời, mấy bé thích quá gọi những thứ chúng thèm lâu nay rồi uống cho thoả thuê. Hãy nghĩ khi mình còn trẻ mình cũng từng thèm thuồng và ngây ngô như thế mà mỉm cười cho qua đi. Còn nếu bạn chẳng rủng rỉnh tiền thì đơn giản khỏi mời!".

Một tài khoản khác thì hóm hỉnh góp ý: “Mấy bé đó đọc được bài này chắc cũng rén luôn. Thôi thì lần sau nếu có ý mời, cứ nói rõ: ‘Mỗi người chọn ly size M nhé’ cho gọn. Còn nếu chỉ muốn đãi riêng vài người thân thì nhắn riêng, tránh rước bực vào người”.

Chuyện dở khóc dở cười nơi công sở

Câu chuyện mời trà sữa cũng trở thành dịp để nhiều chị em công sở chia sẻ những tình huống "dở khóc dở cười" của mình.

Một người dùng mạng "kể xấu" đồng nghiệp: “Phòng mình thường hùn tiền mua trái cây ăn. Có người không bao giờ hùn đồng nào nhưng ăn nhiệt tình nhất, không chừa miếng nào luôn”.

Một người khác tiếp lời bằng câu chuyện vui: “Có lần mình rủ mọi người gọi trà sữa, một chị đồng nghiệp cứ nguây nguẩy: ‘Không ăn đâu, sợ béo lắm’. Ai ngờ vừa nghe sếp nói ‘Anh mời nhé, cứ uống tẹt đi’, chị lập tức đặt liền hai cốc, một uống tại chỗ, một mang về nhà.”

Hay “Chị Huyền công ty mình hôm đó đã xuống hầm gửi xe chuẩn bị về, nghe tin có người mời trà sữa liền quay ngoắt lên lại, order ngay ly size L full topping”.

Một tài khoản ẩn danh cũng chia sẻ lại câu chuyện tại bệnh viện nơi mình công tác: "Có cậu bác sĩ trẻ mới ra trường, đi làm được 2 năm. Mặc dù lương bổng không cao nhưng hôm đó, cậu được thưởng 500 nghìn nhờ việc viết báo cáo. Có chút tiền thưởng, cậu muốn hoan hỷ khao trà sữa cả phòng".

"Có 2 sinh viên thực tập bất ngờ xuất hiện, một bé nói: "Ui, vậy thì phải đặt món đắt nhất!". Mọi người ban đầu nghĩ cô bé đùa nhưng lúc sau, nhìn vào ứng dụng đặt hàng, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy hai sinh viên này đặt trà sữa size lớn nhất, đủ topping. Cả nhóm nhìn nhau chỉ biết ngao ngán, thở dài".

Người dùng mạng có tên Diệp Diệp cũng kể về trải nghiệm của mình khi mới bắt đầu đi làm. Cô cho biết, chị nhân viên cũ nghỉ việc, mời cả bộ phận uống trà sữa, trong đó có cả cô (mặc dù cô chỉ mới làm việc được 3 ngày). Tuy nhiên, khi thấy giá trà sữa khá cao, cô đã khéo léo từ chối với lý do: "Em không ăn sáng nên sợ uống trà cồn ruột".

Diệp nhấn mạnh rằng, mặc dù việc mời nhau là một cử chỉ lịch sự nhưng cũng cần phải biết giữ chừng mực. Cô bày tỏ quan điểm, nếu muốn thoải mái trong việc ăn uống, mọi người nên tự bỏ tiền túi ra. "Thân thiết thì không sao nhưng nếu chỉ quen biết xã giao mà không có ý thức thì thật sự không phải phép", Diệp cho hay.

Tài khoản Mai Lan kể lại câu chuyện của mình như một lời nhắn nhủ dành cho các bạn trẻ: "Năm 2022, mình đi học khoá kinh doanh, thầy dạy một điều rất hay: Tuyệt đối không chọn món đắt tiền khi được mời bởi người khác. Đó là cách để phân biệt người có giá trị và kẻ tầm thường”.