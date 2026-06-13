Chàng trai cầu hôn nữ bác sĩ cứu mạng mình

"Trước đây em cứu mạng anh, phần đời còn lại hãy để anh bảo vệ em", anh cầu hôn hôm 30/5. Đó cũng là ngày thứ 1.910 kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Với nhiều người chứng kiến, đây là một màn cầu hôn. Nhưng với Yu Xiao, đó còn là dấu mốc khép lại hành trình kéo dài hơn 5 năm kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Yu Xiao là một diễn viên ở Trung Quốc. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân và Gia đình

Yu Xiao là một diễn viên được biết đến nhiều trong các bộ phim hình sự. Cuối năm 2020, anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho B cấp tính. Mọi kế hoạch công việc bị thay thế bởi các đợt hóa trị và chọc tủy. "Mỗi sáng thức dậy, điều tôi nghĩ đến không còn là công việc mà là mình còn bao nhiêu thời gian", nam diễn viên kể.

Sau nhiều lần chờ đợi nguồn tủy phù hợp từ ngân hàng hiến tặng quốc gia thất bại, Yu Xiao tình cờ đọc được hồ sơ của bác sĩ Yan Shu trên trang đăng ký khám. Trong lần gặp đầu tiên, Yan Shu dành nhiều thời gian phân tích bệnh án. Cô cho biết nếu không có người hiến hoàn toàn tương thích, bệnh nhân vẫn có thể ghép tế bào gốc tạo máu theo phương pháp nửa thuận hợp (Haploidentical) từ người thân.

Tháng 4/2021, người anh họ được xác định đủ điều kiện hiến tế bào gốc, Yu Xiao bước vào phòng vô trùng ghép tủy. Ca phẫu thuật thành công nhưng nửa năm sau, anh bị nhiễm trùng phổi nặng, sốt cao liên miên suốt 20 ngày. Trong giai đoạn nguy kịch đó, bác sĩ Yan Shu luôn nán lại phòng bệnh kiểm tra cho anh sau mỗi ca trực. Sau gần một tháng, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, Yu Xiao hồi phục và xuất viện.

Yu Xiao trong những ngày tháng ở bệnh viện điều trị bệnh bạch cầu. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân và Gia đình

Giai đoạn sau ghép tủy, Yu Xiao phải tái khám liên tục. Những cuộc gặp ban đầu chỉ xoay quanh bệnh án và các chỉ số máu, nhưng theo thời gian, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống. Yan Shu đánh giá bệnh nhân của mình là người luôn giữ tinh thần lạc quan, trong khi Yu Xiao thừa nhận anh đã có tình cảm với nữ bác sĩ nhưng không dám ngỏ lời vì sợ bệnh tái phát.

Đến năm 2023, khi tình trạng sức khỏe của Yu Xiao ổn định, hai người mới chính thức hẹn hò.

Trong suốt 5 năm theo dõi sức khỏe, Yu Xiao giữ lại cẩn thận hàng nghìn tờ phiếu xét nghiệm máu do Yan Shu ký tên. Trên nhiều tờ phiếu, anh ghi lại những dòng tâm tình dành cho bạn gái.

Tối trước ngày lễ Tình nhân năm 2025, biết Yan Shu bận trực chưa kịp ăn tối, Yu Xiao tự nấu canh, chuẩn bị trái cây mang tới bệnh viện. Nhìn bạn gái ăn hết phần canh với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, Yu Xiao nói: "Em bảo vệ bệnh nhân, còn anh bảo vệ em".

Yu Xiao cầu hôn bác sĩ Yan Shu hôm 30/5 tại Bệnh viện Huyết học ở Bắc Kinh. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân và Gia đình

Tháng 5 năm nay, Yu Xiao hoàn thành đợt kiểm tra tổng quát sau 5 năm và đạt tiêu chuẩn khỏi bệnh lâm sàng. Điều đầu tiên anh làm là lên kế hoạch cầu hôn ngay tại bệnh viện.

"Đó là nơi chứng kiến giai đoạn khó khăn nhất của tôi, đồng thời cũng là nơi tôi gặp được chiếc phao cứu sinh của đời mình", anh nói trước các y bác sĩ và bệnh nhân.

Khi bác sĩ Yan Shu bật khóc gật đầu, tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh. Câu chuyện bắt đầu từ một hồ sơ bệnh án đã có một cái kết trọn vẹn.