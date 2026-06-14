Người đẹp Bạch Lộc bị tẩy chay dữ dội

Dự án truyền hình "Mạc ly" ra mắt đúng lúc Bạch Lộc đang hứng chịu bão dư luận do thái độ thiếu chuẩn mực với đàn anh trong chương trình "Keep Running". Hậu quả nhãn tiền là sự quay lưng của đại đa số khán giả. Thay vì giúp nữ diễn viên sinh năm 1994 gỡ gạc hình ảnh giống cách Triệu Lộ Tư hay Lưu Hạo Tồn từng làm thành công, tác phẩm này lại kéo danh tiếng của cô chìm sâu hơn.

Kịch bản "Mạc ly" bị chê bai thậm tệ vì xào nấu lại những tình tiết đã quá cũ kỹ. Mô-típ nữ chính bị người thân hắt hủi kết hợp cùng chuyện tình cưới trước yêu sau vốn nhan nhản trên màn ảnh nhỏ nhiều năm qua. Điểm yếu cốt lõi lại nằm ở phần thể hiện của Bạch Lộc. Khán giả nhận xét tạo hình của cô quá già dặn, biểu cảm đơ cứng thiếu linh hoạt. Đáng chú ý, trang QQ chỉ ra rằng những khuyết điểm này đã tồn tại sẵn trong dự án "Trường nguyệt tẫn minh" ra mắt 3 năm trước. Sự giậm chân tại chỗ cho thấy cô lười biếng trong việc đào sâu tâm lý nhân vật, thiếu hẳn sự bứt phá cần thiết.

Nữ diễn viên Bạch Lộc đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Sina.

Dòng phim cổ trang vốn là thế mạnh giúp Bạch Lộc vươn lên thành sao với loạt tác phẩm như "Châu sinh như cố", "Trường nguyệt tẫn minh", "Ninh An như mộng", "Bạch nguyệt phạn tinh", "Lâm giang tiên", "Đường cung kỳ án". Tuy nhiên, "Mạc ly" lại sở hữu thành tích bết bát. Lượt xem ngày đầu lẹt đẹt ở mức 12 triệu, sang ngày thứ hai nhích nhẹ lên 20 triệu, một con số tăng trưởng quá khiêm tốn. Chỉ số truyền thông nhân vật của Bạch Lộc chỉ xếp hạng 5, ngậm ngùi đứng sau cả nữ chính Lưu Hạo Tồn trong tác phẩm "Vai chính" đã kết thúc phát sóng.

Chưa dừng lại ở thành tích phim bết bát, làn sóng phẫn nộ của truyền thông Trung Quốc tiếp tục hướng mũi dùi vào danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia mà cô nhận được hồi cuối năm 2024. Đây vốn là thước đo danh giá hiếm người đạt được, nhưng trường hợp của mỹ nhân 9x lại bộc lộ vô số điểm bất thường.

Cư dân mạng chỉ ra Bạch Lộc chỉ mới tốt nghiệp hệ cao đẳng, hoàn toàn lệch chuẩn so với yêu cầu bắt buộc là bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành. Hơn thế nữa, để vươn lên cấp III, một cá nhân bắt buộc phải có chứng nhận cấp IV trước đó cộng thêm 4 năm công tác đúng quy định. Bạch Lộc đi ngược lại mọi tiêu chí này, bỏ qua cấp IV, không công khai quy trình xét duyệt, thành tích chuyên môn mờ nhạt nhưng vẫn chễm chệ nhận đặc quyền. Hàng loạt ý kiến bức xúc đòi cơ quan chức năng lập tức thanh tra toàn bộ hồ sơ, kiên quyết thu hồi danh hiệu nhằm trả lại sự công bằng minh bạch cho giới nghệ thuật.

Bên cạnh đó, sóng gió tiếp tục bủa vây khi biên kịch Mông Kỳ Kỳ lên mạng tố cáo Bạch Lộc cậy quyền thế ép ê-kíp thay đổi đội ngũ biên kịch sát ngày khởi quay "Mạc ly". Dù một vài đồng nghiệp cố gắng xoa dịu dư luận, lòng tin của khán giả đã chạm đáy.

Nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về những nhân vật đứng sau nâng đỡ cô. Điển hình là Tập đoàn Đầu tư Văn hóa Giang Tô, đơn vị liên tục rót vốn khủng vào các dự án do Bạch Lộc đóng chính như "Cảnh sát vinh dự", "Dĩ ái vi doanh", "Bắc Thượng", trọn bộ luôn cả tác phẩm "Mạc ly" vừa lên sóng. Sự ưu ái quá mức từ các nhà đầu tư khiến công chúng càng thêm nghi ngờ trước những ồn ào bủa vây nữ diễn viên.

Theo: t/h