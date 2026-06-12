Con rể bị bắt vì gửi xiên gà tẩm thuốc chuột để đầu độc mẹ vợ

Nghi phạm Purwadi Wahyudi, 40 tuổi, đã gửi phần xiên gà (satay) tẩm độc đến nhà mẹ vợ ở huyện Boyolali, tỉnh Trung Java, qua một đơn vị chuyển phát. Cảnh sát cho biết nạn nhân, bà Aminah, tử vong không lâu sau khi ăn món này vào ngày 18/5. Satay là món ăn phổ biến ở Đông Nam Á, gồm các xiên thịt được tẩm ướp gia vị rồi nướng trên than hoa.

Vụ việc được phát hiện vào sáng hôm sau khi Luriyanti Putri - con gái bà Aminah và cũng là em vợ của nghi phạm - đến nhà gửi con cho mẹ trông giúp. Thấy cửa khóa, cô nhờ hàng xóm hỗ trợ kiểm tra bên trong. Khi vào nhà, mọi người phát hiện bà Aminah nằm bất động trên sàn.

Các nhân chứng sau đó khai với cảnh sát rằng nạn nhân có dấu hiệu nôn ói, chất nôn còn dính quanh miệng và trên quần áo.

Người thân bắt đầu nghi ngờ khi nhớ lại việc bà Aminah từng nói mình vừa nhận được một phần xiên thịt gà từ người gửi không rõ danh tính. Theo đề nghị của gia đình, cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân tử vong.

"Kết quả giám định pháp y, khám nghiệm tử thi và các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm của Cảnh sát Trung Java cho thấy trong cơ thể nạn nhân có chứa chất độc từ thuốc diệt chuột", ông Indra Maulana Saputra, Giám đốc Cảnh sát huyện Boyolali, cho biết.

Satay hay thịt gà xiên nướng là một trong những món đặc trưng của người Indonesia. Ảnh: Delish Globe

Theo các điều tra viên, Purwadi đã mua món gà satay từ một quán ăn địa phương, sau đó bỏ thuốc diệt chuột vào phần ăn rồi thuê dịch vụ chuyển phát giao đến nhà mẹ vợ.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã đặt đơn hàng bằng một tài khoản mang tên và ảnh đại diện của em dâu Luriyanti Putri nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ông Indra cho biết: "Nghi phạm đã nhỏ chất độc vào phần thịt satay thông qua một khe hở ở phía trên gói hàng khi đang di chuyển từ Kartasura đến làng Pandeyan, nơi anh ta hẹn gặp tài xế giao hàng của dịch vụ Gosend để gửi món ăn đi".

Purwadi đã thừa nhận mua món satay, bỏ thuốc độc vào phần ăn và sắp xếp thuê shipper giao đến nhà mẹ vợ.

Nghi phạm khai với các điều tra viên rằng anh ta trở nên oán giận mẹ vợ vì cho rằng bà chưa bao giờ tôn trọng hay công nhận mình. Nếu bị kết tội, Purwadi có thể đối mặt với án tử hình, tù chung thân hoặc mức án lên tới 20 năm tù giam.