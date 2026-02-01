Bác sĩ ngoại khoa làm shipper để xả stress

Tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), câu chuyện về một bác sĩ ngoại khoa tìm thấy niềm vui trong công việc giao hàng đang thu hút sự chú ý lớn. Nhân vật chính là Vương Mạch (tên nhân vật đã được thay đổi), một bác sĩ chỉnh hình 32 tuổi đang công tác tại bệnh viện hạng 3A.

Tốt nghiệp Học viện Y khoa Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam hơn 3 năm trước, anh nhanh chóng đối mặt với guồng quay công việc khắc nghiệt tại bệnh viện tuyến đầu. Khối lượng công việc khổng lồ cộng với áp lực chuyên môn khiến Vương Mạch thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, lo âu kéo dài.

Mỗi khi cảm thấy tâm trạng sa sút hoặc áp lực quá lớn, bác sĩ này lại thay đồng phục giao hàng và nhận vài đơn trước khi về nhà. (Ảnh: Sing Tao)

Cơ duyên bất ngờ với nghề giao hàng

Ý tưởng về công việc làm thêm này nảy sinh trong một tình huống khá ngẫu hứng. Trong một lần tan làm về nhà, Vương Mạch tình cờ nhìn thấy một nhân viên giao đồ ăn đang lái xe lượn theo hình chữ "S" trên đường phố. Hình ảnh đó mang lại cho anh cảm giác thú vị, tự do. Vốn là người yêu thích việc lái xe, vị bác sĩ trẻ cho rằng nghề giao hàng có lẽ không đòi hỏi phải suy nghĩ quá nhiều như công việc phẫu thuật hiện tại. Anh quyết định thử sức để tìm kiếm sự thư giãn cho đầu óc.

Để bắt đầu, Vương Mạch đã tìm hiểu quy trình đăng ký trên một nền tảng giao hàng trực tuyến. Anh cùng khoảng 30 thanh niên khác tham gia một lớp huấn luyện ngắn hạn, khoác lên mình bộ đồng phục shipper để chính thức hành nghề.

Kỷ niệm về đơn hàng đầu tiên vẫn in sâu trong trí nhớ của vị bác sĩ này. Đó là vào dịp Tết Trung thu năm 2021, anh nhận nhiệm vụ lấy hàng từ siêu thị giao đến một ký túc xá đại học. Do chưa quen đường sá cũng như thao tác nghiệp vụ, anh đã giao nhầm địa điểm. Kết quả là Vương Mạch bị phạt tiền vì giao hàng quá giờ quy định. Tuy nhiên, sự cố khởi đầu đó không làm anh nản lòng mà trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình "nhập vai" mới mẻ này.

Liệu pháp tinh thần trên những cung đường

Kể từ đó, việc làm shipper trở thành một thói quen giúp Vương Mạch cân bằng cuộc sống. Mỗi khi cảm thấy tinh thần xuống dốc hoặc áp lực công việc đè nặng sau giờ làm, anh lại thay bộ đồ bác sĩ bằng đồng phục giao hàng. Anh thường nhận một vài đơn hàng trước khi trở về nhà nghỉ ngơi.

Mỗi chuyến xe của anh thường kéo dài quãng đường khoảng 20km. Thu nhập mang lại cho một buổi chạy như vậy rơi vào khoảng 110 NDT (tương đương 414.000 đồng). Tuy nhiên, giá trị kinh tế không phải là mục đích chính. Điều khiến Vương Mạch thích thú nhất là cảm giác được lái xe len lỏi qua các góc phố. Những con ngõ cũ kỹ, những khu phố lâu đời mang lại cho anh cảm giác như được quay ngược thời gian, giúp tâm hồn trở nên thư thái hơn.

Vương Mạch còn có một sự so sánh rất thú vị lấy cảm hứng từ bộ anime nổi tiếng Khi Tế Bào Làm Việc (Cells at Work). Anh ví von những người giao hàng giống như các tế bào hồng cầu trong cơ thể. Họ len lỏi qua từng "mao mạch" của giao thông đô thị, mang theo oxy là các nhu yếu phẩm thiết yếu để nuôi dưỡng từng ngóc ngách của thành phố. Chính suy nghĩ tích cực này đã biến những giờ phút chạy xe ngoài đường trở thành liệu pháp chữa lành hiệu quả cho vị bác sĩ trẻ.