Cô gái cưới ân nhân cứu mạng sau 17 năm

Ngày 29/11 vừa qua, đám cưới của Liu Ximei và cựu lính cứu hỏa Liang Zhibin diễn ra tại Hồ Nam.

Chuyện tình của họ bắt đầu từ thảm kịch động đất Tứ Xuyên năm 2008. Khi đó, Liu Ximei mới 10 tuổi, bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà hai tầng. Liang Zhibin, chàng lính cứu hỏa 22 tuổi, là người đã tìm thấy cô.

Cuộc giải cứu kéo dài gần 4 giờ. Trong cơn mê man vì đau đớn và sợ hãi, cô bé Liu cảm nhận được một bàn tay thô ráp liên tục chạm vào mình trấn an: "Đừng sợ, chú sẽ đưa cháu ra ngoài. Cố chút nữa thôi".

Liu Ximei kết hôn với lính cứu hỏa cứu mạng mình. Ảnh: Sina

Sau khi được cứu sống, Liu cùng gia đình chuyển về quê nhà ở Chu Châu, Hồ Nam. Ký ức về người lính trẻ dần phai nhạt theo thời gian, cho đến một buổi tối năm 2020. Tại một nhà hàng ở Hồ Nam, mẹ của Liu giật mình khi thấy người đàn ông bàn bên có vóc dáng và khuôn mặt giống hệt ân nhân năm nào. Được mẹ động viên, Liu lấy hết can đảm sang hỏi chuyện và vỡ òa khi được xác nhận đó chính là Liang Zhibin.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, cô gái chủ động giữ liên lạc. Ban đầu, Liang chỉ coi Liu như em gái và giữ khoảng cách vì chênh lệch 12 tuổi. Tuy nhiên, sự hoạt bát của cô gái trẻ đã dần xóa bỏ rào cản thế hệ. Liu thường xuyên rủ anh xem livestream, giải thích các từ lóng trên mạng, mang đến luồng gió mới cho cuộc sống độc thân của người lính cứu hỏa.

"Cô ấy truyền năng lượng và hy vọng mỗi khi tôi chán nản", Liang thừa nhận. Ngược lại, Liu ngưỡng mộ sự kiên định và trách nhiệm của ân nhân. Cô chính là người chủ động tỏ tình, dùng sự chân thành thuyết phục Liang vượt qua mặc cảm tuổi tác.

Trong hôn lễ, Liang xúc động nhắc lại mối duyên kỳ lạ: "Năm xưa tôi cứu cô ấy, giờ cô ấy trở thành ánh sáng của đời tôi". Với anh, dù việc cứu người là nhiệm vụ của bất kỳ người lính nào, nhưng anh biết ơn số phận vì người nằm dưới đống đổ nát ngày đó là Liu.