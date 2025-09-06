Chồng bị bắt tại đám tang vì nghi siết cổ vợ mới cưới tử vong

Theo SBS News, nghi phạm họ Seo, 35 tuổi và vợ là Yoo Hye Young, 35 tuổi, quen nhau 10 tháng trước khi kết hôn. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau lễ cưới, Yoo bắt đầu hối hận vì nhận ra chồng quá ám ảnh chuyện tình dục. Tháng 2, cô từng nhắn với bạn bè: "Anh ta như phát điên vì sex. Tại sao mình lại lấy anh ta?" và bày tỏ ý định ly hôn.

Đến chiều 13/3, Yoo được phát hiện tử vong tại căn hộ tân hôn ở quận Gangseo, Seoul. Thi thể cứng đờ, có vết bầm ở môi và vết hằn đỏ trên cổ. Theo Maeil Business, hàng xóm khai họ nghe thấy tiếng kéo lê vật nặng, âm thanh loạt soạt và tiếng phụ nữ nghẹt thở vào sáng hôm đó. Cảnh sát ngay lập tức điều tra khả năng án mạng.

Yoo Hye Young, 35 tuổi, bị chồng giết vì từ chối quan hệ. Ảnh: SBS News

Seo lúc đầu tỏ ra sốc, đóng vai trò chủ tang lễ và khẳng định vô tội với gia đình nạn nhân. Nhưng sau đó, trong quá trình điều tra, anh ta thừa nhận đã siết cổ vợ khi đang say rượu vì cô từ chối "chiều chuộng". Seo nói cái chết xảy ra "ngoài ý muốn".

Yoo từng mang thai sau 6 tháng hẹn hò nhưng bị sảy, song Seo vẫn liên tục đòi hỏi quan hệ. Gia đình Yoo cho biết, suốt 4 tháng sau khi cô qua đời, Seo chưa một lần xin lỗi hay cầu xin sự tha thứ.

Phiên tòa xét xử đang diễn ra tại Tòa án quận phía Nam Seoul, thu hút sự chú ý từ dư luận Hàn Quốc.