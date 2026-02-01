NSƯT Minh Nhí đón tin vui

Tối 30/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đánh giá hoạt động sân khấu năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ cả nước đã nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Năm 2025, cả nước tổ chức 4 liên hoan sân khấu chuyên nghiệp cấp quốc gia và quốc tế, với 87 vở diễn của 61 đơn vị trong nước và 8 đơn vị nước ngoài. Các tác phẩm cho thấy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và nỗ lực đổi mới diện mạo sân khấu để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, sân khấu năm qua giảm dần các vở diễn thuần giải trí, thay vào đó là kịch chính luận, tâm lý xã hội, kịch thử nghiệm, các tác phẩm về lịch sử, danh nhân, đề tài hiện đại, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao đã tạo được cảm xúc mạnh mẽ, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức về cội nguồn và khát vọng phát triển đất nước, đặc biệt trong giới trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 hội xác định triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ X; đẩy mạnh các trại sáng tác, chương trình đi thực tế nhằm thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật gắn với đời sống. Đồng thời, Hội sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, Liên hoan Sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ III, Liên hoan Sân khấu thiếu niên - nhi đồng lần thứ II, Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ V… Hội cũng phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi, liên hoan chuyên ngành, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận.

Tại chương trình, BTC đã trao 38 Giải thưởng Sân khấu năm 2025 cho các nghệ sĩ, tác giả, diễn viên và tác phẩm xuất sắc.

Trao giải Đội ngũ sáng tạo xuất sắc. Ảnh: K.Nam

Ở hạng mục Vở diễn sân khấu của năm, không có giải A. 4 giải B thuộc về các vở: Sắc đào thắm đỏ (Nhà hát Chèo Hưng Yên), Không gục ngã (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An), Ngày trở về (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa), Hồng Châu Huyền Nữ (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Ninh Bình). Ngoài ra, có 5 giải C.

Hạng mục Tác giả kịch bản không có giải A. Giải B được trao cho tác giả Nguyễn Thanh Bình với kịch bản Bay bổng một cánh cò. 5 giải C thuộc về các tác giả Hoàng Thanh Du, Nguyễn Tuấn Giang, Tăng Hoàng Thuận, Lê Công Phương, Trần Phương Hạnh.

Ở hạng mục nghiên cứu lý luận phê bình, Ban tổ chức trao 3 giải B cho các công trình: Từ một lời dặn của Bác, Nghệ thuật múa mối Việt Nam - con đường phát triển, Nghệ thuật Cải lương Nam Bộ và 1 giải C cho tác phẩm Nghệ thuật biểu diễn vai kép độc trong sân khấu cải lương.

Trao giải B cho các vở diễn sân khấu. Ảnh: K.Nam

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về NSND Nguyễn Hoài Huệ với vở Chìm trong vòng xoáy. Giải Nhạc sĩ xuất sắc trao cho NSƯT Thanh Liêm với vở Hồn Thơ Ngọc. Ban tổ chức cũng trao 17 giải cho các diễn viên xuất sắc ở nhiều loại hình sân khấu như: NSƯT Phạm Quang Ánh, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tuyết Thu...

Trao giải hạng mục Diễn viên xuất sắc. Ảnh: K.Nam

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tri ân các nghệ sĩ lão thành tròn 90, 80, 70 tuổi và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam” cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho nền sân khấu nước nhà.