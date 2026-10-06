Cha trở về sau 8 năm chui lủi tại Thái Lan, con gái khóc nghẹn không nhận ra

Hy vọng đổi đời ở tuổi 50

Sau 8 năm sang Thái Lan tìm việc, vợ chồng ông Nay Glip (SN 1968, trú thôn Plei Plok, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) trở về quê trong cảnh tay trắng. Những năm tháng chui lủi nơi đất khách là câu chuyện dài về đói khát và tủi nhục.

Ông Nay Glip và bà Ksor H Nhí sau ngày trở về Việt Nam. Ảnh: Trần Hoàn

Với nét mặt mệt mỏi, ông Nay Glip kể, năm 2018, nghe lời người quen rủ sang Thái Lan làm việc với mức thu nhập 1-2 triệu đồng/ngày, ông cùng vợ là bà Ksor H Nhí quyết định rời quê với hy vọng đổi đời ở tuổi 50.

Thời điểm đó, gia đình ông có 6 sào ruộng, 2ha mì nhưng đông con, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nghĩ rằng sang Thái Lan có thể kiếm tiền lo cho gia đình, vợ chồng ông lặng lẽ bỏ lại 7 người con, đứa lớn 27 tuổi, đứa nhỏ mới 13 tuổi tự xoay xở.

Để có 40 triệu đồng đóng phí và một ít làm lộ phí, ông Glip phải bán 5 con bò và 1ha mì gần đến kỳ thu hoạch. Mang theo ít quần áo, hai vợ chồng trùm kín mặt rồi ra chỗ đường vắng đón xe đến điểm hẹn.

Sang Thái Lan, vợ chồng ông được đưa đến ở cùng nhà một người quen. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, mâu thuẫn nảy sinh vì chi phí sinh hoạt do vợ chồng ông chưa có việc làm nên thu nhập không ổn định.

“Sau khoảng 1 tháng sống nơi đất khách thì tôi biết đã bị lừa, vì mỗi ngày hai vợ chồng chỉ làm được khoảng 400 baht, tương đương 310.000 đồng. Thu nhập ít ỏi nên tôi phải nấu ăn riêng. Sau nhiều lần bị la mắng, vợ chồng tôi buộc phải chuyển đi nơi khác”, ông Glip kể.

Để tồn tại, vợ chồng ông Glip xin cạo vỏ cây mía cho một quán nước giải khát của người Việt. Dù mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 200 baht, nhưng được bao ăn ở nên đỡ tốn kém.

Công an xã Chư A Thai đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nay Glip. Ảnh: Trần Hoàn

Khoảng 2 năm sau, quán đóng cửa, ông lại phải tìm thuê trọ, kiếm việc. Do tuổi cao, không thể làm phụ hồ hoặc bốc vác, ông Glip nhận quét lá cây, dọn đường nội bộ trong một khu biệt thự. Mỗi tháng làm 6 ngày, thu nhập khoảng 1,4 triệu đồng.

“Có những lúc trong nhà không còn hạt gạo, vợ chồng tôi phải hái lá mì, rau dại để ăn. Rất may gần nơi ở có một ngôi chùa, thỉnh thoảng được phát gạo từ thiện nên chúng tôi có thể cầm cự qua ngày”, ông nói.

Một khó khăn nữa là từ ngày sang Thái Lan, bà Ksor H Nhí thường xuyên đau ốm, mọi chi phí sinh hoạt dồn lên vai người chồng đã ngoài 50 tuổi. Những lúc đói khát, nhớ con, nhiều lần ông muốn trở về nhưng không có tiền và không biết làm thủ tục nên đành ở lại.

Cuối năm 2025, ông bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Bà Nhí sau đó cũng không còn chỗ dựa, phải cầu cứu các con góp tiền gửi sang nộp phạt để được về nước.

Con gái khóc nghẹn không nhận ra cha

Sau 8 năm mưu sinh nơi đất khách, ông Glip hồi hương trong sự chào đón của mọi người. Dù trở về tay trắng, ông vẫn vui mừng vì được ở cạnh vợ con. Ông cho rằng việc sang Thái Lan theo lời rủ rê là sai lầm, vì thu nhập không đủ trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt.

“Mọi người đừng nghe theo kẻ xấu, sang đó khổ lắm, không giống như lời rủ rê mời mọc”, ông Nay Glip chia sẻ.

Suốt 8 năm qua, chị Ksor H Nuit thay bố mẹ chăm lo, nuôi nấng các em khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng. Ảnh: Trần Hoàn

Người chịu nhiều vất vả không kém là chị Ksor H Nuit (SN 1991, con gái ông Glip). Suốt 8 năm qua, chị thay bố mẹ chăm lo, nuôi nấng các em khôn lớn, dựng vợ, gả chồng.

Kể về ngày bố mẹ rời quê, chị Nuit cho biết, do rẫy ở xa nên bố mẹ thường đi làm rồi ở lại trên đó, việc ông bà vắng nhà vài ngày là chuyện bình thường.

“Khi biết bố mẹ tha phương cầu thực nơi đất khách, tôi khóc rất nhiều, phần vì nhớ, phần vì lo bố mẹ đã lớn tuổi, lỡ đau ốm sẽ không có người đỡ đần, chăm sóc”, chị Nuit nói.

Theo chị, trước đây ông Glip mập mạp, khỏe mạnh, nhưng ngày trở về thì gầy ốm, tóc bạc nhiều, sức khỏe suy giảm, già trước tuổi. Đứng gần cửa xe đón bố nhưng phải mất một lúc chị mới nhận ra.

Công an xã Chư A Thai cho biết, ông Nay Glip cùng vợ sang Thái Lan làm ăn nhưng không có giấy tờ hợp pháp nên bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và trao trả về Việt Nam.

Từ ngày trở về, ngôi nhà của ông Nay Glip trở nên vui nhộn hẳn lên. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi trở về, vợ chồng ông được chính quyền, công an địa phương thăm hỏi, động viên và hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ tùy thân, thực hiện các thủ tục cần thiết để ổn định cuộc sống.

Công an xã cũng tuyên truyền, vận động gia đình không tiếp tục xuất cảnh trái phép, đồng thời cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc bất hợp pháp.