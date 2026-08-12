Cụ bà người Colombia mua được 2 căn nhà nhờ nghề "hóng chuyện" hàng xóm

Tóm tắt bài viết: - Bà Doña Miryam (67 tuổi, Colombia) biến thói quen quan sát xóm giềng thành dịch vụ kinh doanh tin tức đắt khách. - Bà làm việc chuyên nghiệp với sổ tay ghi chép thời gian, chụp ảnh làm chứng cứ và vẽ sơ đồ tư duy theo dõi các mối quan hệ. - Thu nhập của bà đến từ việc cung cấp tin tức và bán gói bảo mật im lặng, đạt mức kỷ lục 700.000 peso (khoảng 5,8 triệu đồng) cho một vụ việc. - Dù hành động của bà gây nhiều tranh cãi về đạo đức, bà đã tích lũy đủ tiền mua 2 căn nhà.

Chân dung "Nữ hoàng hóng chuyện" mua nhà từ chuyện hàng xóm

Trong suy nghĩ của nhiều người, việc hóng hớt tin tức chỉ đơn thuần là thói quen lúc rảnh rỗi. Thế nhưng với bà Doña Miryam, 67 tuổi, ở Colombia, thì đây lại là niềm đam mê và cũng là cách để có nguồn thu nhập lớn, giúp bà mua được 2 căn nhà.

Nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Nữ hoàng hóng chuyện", bà Miryam có phương pháp làm việc bài bản, không dựa trên những lời đồn thổi mà xây dựng tuyến câu chuyện tỉ mỉ với độ chính xác cao.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp kèm bảng giá minh bạch

Mỗi buổi sáng, quy trình làm việc của bà bắt đầu bằng việc kê ghế ra hiên nhà để quan sát toàn bộ nhịp sống trong xóm. Để đảm bảo thông tin cung cấp cho khách hàng có độ tin cậy tuyệt đối, bà trang bị hẳn sổ tay để ghi chép ngày giờ diễn ra các sự việc.

Không dừng lại ở đó, bà Miryam còn chụp ảnh làm bằng chứng và cẩn thận vẽ cả sơ đồ tư duy để theo dõi các mối quan hệ phức tạp cũng như những vụ việc "chấn động" quanh mình.

Không mập mờ về chi phí, bà Miryam công khai bảng giá dịch vụ minh bạch cho từng nhóm thông tin. Đối với những tin tức nhẹ nhàng hay chuyện xóm giềng thông thường, bà thu phí từ 5.000 đến 10.000 peso (khoảng 40.000 - 80.000 đồng). Với những vụ việc "gay cấn" hơn, mức giá sẽ được hai bên thỏa thuận trực tiếp.

Bên cạnh việc bán thông tin, yếu tố giúp mô hình kinh doanh của bà cất cánh chính là dịch vụ giữ bí mật riêng tư. Nhiều người trong khu phố sẵn sàng chi trả những khoản tiền lớn để mua sự im lặng của bà, đảm bảo các bí mật gia đình không bị phát tán ra bên ngoài. Số tiền kỷ lục mà bà từng thu về từ một giao dịch đơn lẻ lên đến 700.000 peso (khoảng 5,8 triệu đồng) chỉ để giữ kín thông tin nhạy cảm cho một vị khách.

Cư dân mạng có nhiều ý kiến khác nhau về cách làm việc của bà Miryam. Một số cho rằng việc quan sát, ghi chép chi tiết đời sống của người khác có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư. Tuy nhiên, bà Miryam vẫn kiên trì với "công việc" của mình, bởi nó vừa là sở thích, vừa giúp bà có cuộc sống sung túc.

Và có lẽ bà ấy vẫn sẽ tiếp tục "kinh doanh chuyện hóng hớt" đến khi nào bị yêu cầu dừng lại, ví dụ khi có ai khiếu nại hoặc cơ quan chức năng vào cuộc chẳng hạn.