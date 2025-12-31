Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc show "Về đây bốn cánh chim trời" là ai?

Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education là ai?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội), là giám đốc của Công ty TNHH giải trí và giáo dục Ngọc Việt (Công ty TNHH Ngọc Việt Education), BTC show ‘Về đây bốn cánh chim trời’.

Công ty này có địa chỉ tại Trần Quang Diệu (TP Hà Nội), thành lập từ tháng 10/2024. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Trong năm 2025, công ty này đã nhiều lần thay đổi địa chỉ trụ sở.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là nhà sản xuất có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Ảnh: ST

Trước show 'Về đây bốn cánh chim trời', Ngọc Việt từng hủy đến 2 đêm nhạc trong một tháng. Gần đây nhất, show Hà Nội Hà Nội – The Winter bất ngờ bị hủy trước thời điểm tổ chức khoảng nửa tháng. Nhà sản xuất cho biết, trong quá trình chuẩn bị, ê-kíp nhận thấy chương trình cần được đầu tư với quy mô và mức độ hoàn thiện lớn hơn so với kế hoạch ban đầu, do đó quyết định hoãn vô thời hạn.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chương trình giới thiệu các sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy; toàn bộ nghệ sĩ đều ký hợp đồng trực tiếp với Cty Ngọc Việt.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Vé được mở bán từ ngày 11/10 dưới nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và qua các đơn vị liên kết, cộng tác viên.

Giám đốc Ngọc Việt từng chia sẻ "rất đau lòng khi show bị hủy"

Tuy nhiên, theo Công an Hà Nội, dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức, bà Hà vẫn chỉ đạo thông báo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Tại cơ quan công an, bà Hà khai nhận: “Nhận thức về quá trình sản xuất thì đây là tâm huyết của tôi và toàn bộ ekip tại Công ty Ngọc Việt. Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12 để có kết quả cuối cùng. Một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân là không thực hiện được tiến độ thanh toán với ông giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show”.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, trên trang facebook cá nhân của bà Hà cũng từng viết lời xin lỗi khán giả, bày tỏ sự đau buồn và hứa hoàn tiền cho khán giả trong vòng 10 ngày.

“Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt.

Khi quí vị khán giả đến Cung Điền Kinh, quý vị đều đã thấy khâu chuẩn bị hoàn tất với sân khấu lung linh, hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, những màn led lưới, led tấm phủ khắp sân khấu.... cùng với dàn nghệ sĩ ngôi sao đã khẳng định sự đầu tư chỉn chu, xứng tầm cho "Về đây bốn cánh chim trời".

Tuy nhiên, đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Việc để khán giả đã đến đông đủ, NSX mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, mà NSX không thể xử lý được quy trình lúc đó. Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, bởi, với phương châm "tôn trọng và biết ơn khán giả" luôn đặt lên hàng đầu và là kim chỉ nam của Ngọc Việt”.