Tôi giấu bạn trai chuyện mẹ là người thứ ba vì sợ bị anh bỏ

Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm. Gần đây, anh nhiều lần nhắc đến việc cưới xin, mong muốn hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện tương lai. Chính lúc này, nỗi lo tôi chôn giấu suốt nhiều năm lại trỗi dậy.

Gia đình tôi không giống những gia đình khác. Bố tôi là người đã có gia đình. Sau này, ông quen mẹ tôi và gắn bó với bà suốt hơn 40 năm, dù trên danh nghĩa, ông vẫn sống cùng gia đình cũ. Ban ngày, bố ở nhà bên kia, tối lại về với mẹ con tôi.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã sống trong mặc cảm. Tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về đâu cả. Ở trường, tôi ít khi dám kể chuyện gia đình. Với họ hàng bên nội, tôi và mẹ gần như không có vị trí. Những người anh chị cùng bố khác mẹ không ưa tôi, cũng không xem mẹ con tôi là người thân. Tôi quen với cảm giác bị bỏ ngoài lề, quen với việc phải tự thu mình lại để không làm phiền ai.

Mẹ tôi sống cam chịu, ít khi than trách. Bà chỉ dạy tôi cố gắng học hành, sống tử tế và tự lo cho bản thân. Nhưng sâu trong lòng, tôi hiểu mẹ cũng mang nhiều tổn thương giống tôi, chỉ là bà chọn cách im lặng suốt mấy chục năm.

Có lẽ vì xuất thân như vậy, tôi luôn sợ yêu. Tôi sợ người khác biết về gia đình mình, sợ ánh nhìn dò xét, sợ bị đánh giá. Với bạn trai hiện tại cũng vậy. Suốt hơn một năm yêu nhau, tôi chưa từng kể rõ về hoàn cảnh của mình.

Bạn trai tôi là người có điều kiện kinh tế tốt, gia đình nền nếp, bố mẹ sống hạnh phúc. Anh tử tế, quan tâm và nghiêm túc với tôi. Chính vì vậy, tôi càng sợ. Tôi sợ khi biết sự thật, anh sẽ không đủ dũng cảm để ở lại, hoặc gia đình anh sẽ không chấp nhận tôi.

Tôi rất mong nhận được lời khuyên nên nói sự thật với người đàn ông muốn cưới mình như thế nào và liệu quá khứ gia đình có thực sự là rào cản không thể vượt qua?