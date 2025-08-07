Cô gái 27 tuổi cưới ông lão 73 tuổi, ngỡ ngàng với hoàn cảnh chú rể

Đầu tháng 7/2025, cư dân mạng Indonesia và nhiều quốc gia châu Á đã không khỏi xôn xao khi hình ảnh một đám cưới giản dị tại một ngôi làng nhỏ được lan truyền rộng rãi.

Điều đặc biệt khiến dư luận chú ý chính là khoảng cách tuổi tác lên đến 46 năm giữa chú rể Sai-un (73 tuổi) và cô dâu Fitri (27 tuổi), một cô gái khiếm khuyết cả về thể chất lẫn lời nói.

Lễ cưới của họ diễn ra vào ngày 2/7 trong không khí ấm áp với sự góp mặt của gia đình, hàng xóm và bạn bè thân thiết.

Fitri, người mang trong mình những khuyết tật bẩm sinh, từng bộc bạch với bạn thân rằng cô luôn ao ước tìm được một người có thể yêu thương, chấp nhận những khiếm khuyết của mình. Nhờ sự kết nối của người bạn này, Fitri gặp được Sai-un, người chú của cô ấy.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra tại nhà cháu trai của một người làm mối. Sai-un ngay lập tức bị thu hút bởi sự chân thành và dịu dàng của Fitri. Còn Fitri, trong ánh mắt đầy cảm thông và hành động ân cần của ông, nhìn thấy một người đàn ông tốt bụng, đáng tin cậy. Chỉ sau 2 tuần tìm hiểu, họ đã quyết định về chung một nhà.

"Tôi biết cô ấy là "nửa kia" của mình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và sau 2 tuần, tôi chắc chắn Fitri chính là tri kỷ mà mình hằng tìm kiếm", Sai-un nói với nụ cười hiền hậu.

Theo truyền thông, Sai-un là một nông dân trồng cà phê và dầu cọ, từng trải qua cuộc hôn nhân đầu và có 3 người con, tất cả hiện đều đã lập gia đình. Trong những năm tháng tuổi già, ông chỉ mong có một người bạn đời để sẻ chia và đồng hành. Và Fitri đã đến, như một định mệnh.

Tuy nhiên, chuyện tình lệch tuổi không tránh khỏi những soi mói, dị nghị. Nhiều ý kiến hoài nghi cô gái trẻ bị gia đình ép gả vì lý do tài chính hoặc nợ nần.

Trước những đồn đoán, mẹ của Fitri đã lên tiếng khẳng định: "Con gái tôi hoàn toàn tự nguyện. Gia đình không bao giờ đặt lợi ích vật chất lên trên hạnh phúc của con. Miễn là con cảm thấy an toàn và có người yêu thương thật lòng, chúng tôi luôn ủng hộ".

Dù phải đối mặt với áp lực dư luận, cặp đôi khẳng định cuộc hôn nhân của họ không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà bắt nguồn từ sự đồng cảm và thấu hiểu. Họ chọn sống thật với cảm xúc, vượt qua rào cản tuổi tác để tìm thấy bình yên bên nhau.

Chuyện tình lệch tuổi giữa cô gái 25 tuổi và ông lão 75 tuổi ở Mỹ gần đây cũng khiến dân mạng xôn xao.

Theo đó, Diana Montano (25 tuổi) sống tại San Diego, Mỹ đã công khai tình yêu với ông Edgar (76 tuổi) khiến nhiều người bất ngờ.

Diana cho biết, cô hoàn toàn không có ý định yêu ai vào thời điểm gặp Edgar. Thậm chí, cô còn chẳng nghĩ gì đến khả năng tiến tới tình cảm bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, tới 51 năm. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Edgar - người từng là bạn trai của một người quen, đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô.

"Edgar có vẻ là một quý ông thực thụ, lịch thiệp, điềm đạm và rất tôn trọng tôi. Ban đầu, tôi không nghĩ đến việc hẹn hò, nhưng anh ấy quá đẹp trai. Chúng tôi cứ trò chuyện rồi gần gũi hơn theo cách rất tự nhiên. Tình cảm lớn dần lúc nào không hay", Diana kể lại.

Theo Diana, mối quan hệ bền vững không phải do tuổi tác mà chính là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau: "Khi chúng tôi ở cạnh nhau, mọi thứ rất tự nhiên. Anh ấy lắng nghe, đối xử với tôi như một người ngang hàng và thực sự rất sôi nổi".

Cô cho biết, Edgar vẫn còn rất khỏe mạnh dù đã 76 tuổi. Ông có thể nhảy dù, đi trượt tuyết, đến phòng gym đều đặn. Với Diana, bạn trai giống như một người đàn ông 50 tuổi.

Bằng việc công khai mối quan hệ, Diana hy vọng sẽ phần nào phá bỏ những định kiến và cấm kỵ xã hội xung quanh tình yêu chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, cô cũng đưa ra cảnh báo nghiêm túc với những ai đang có ý định theo đuổi kiểu tình yêu này.

"Không phải mối quan hệ lệch tuổi nào cũng đẹp như của chúng tôi. Nhiều người già có thể khó tính, và nguy cơ bị kiểm soát, lạm dụng tình cảm, tài chính hay thậm chí thể chất hoàn toàn có thể xảy ra", cô chia sẻ thẳng thắn.

Dù vậy, Diana vẫn tin rằng mối quan hệ hiện tại chứng minh tuổi tác không thể ngăn cản hai người yêu nhau nếu họ thật sự thấu hiểu, tôn trọng và sẵn sàng đi cùng nhau đến cùng. "Tôi được là chính mình khi ở cạnh anh ấy. Anh ấy không chỉ là người yêu, mà là tri kỷ, là người khiến tôi tốt hơn mỗi ngày", cô nói.