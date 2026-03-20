Cặp song sinh dính liền giấu nhau giới tính thật trong nhiều thập kỷ

Lori và George Schappell đã dành trọn cuộc đời gắn bó chặt chẽ với nhau theo đúng nghĩa đen bởi họ là cặp song sinh dính liền đặc biệt. Dù chia sẻ gần như mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, George vẫn mang theo một bí mật lớn mà anh giữ kín với người kia suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi không thể tiếp tục che giấu.

Sinh ra với hộp sọ dính liền một phần, Lori và George Schappell (người Mỹ) không chỉ chung cơ thể mà còn chia sẻ hệ thống mạch máu quan trọng cùng khoảng 30% não bộ. Tình trạng y khoa hiếm gặp này khiến các bác sỹ dự đoán họ khó sống quá tuổi 30. Tuy nhiên, hai người đã vượt qua mọi tiên lượng bi quan, sống khỏe mạnh trong nhiều thập niên và đến năm 2022 thì được Tổ chức kỷ lục Guinness ghi nhận là cặp song sinh dính liền sống lâu nhất thế giới.

Họ nắm giữ kỷ lục thế giới về cặp song sinh dính liền lớn tuổi nhất.

Dù không thể tách rời nhau, Lori và George luôn cố gắng xây dựng cuộc sống độc lập và bình thường nhất có thể. Họ có sở thích riêng, các mối quan hệ xã hội và theo đuổi con đường cá nhân khác nhau. Thế nhưng, phía sau cuộc sống tưởng như không có bí mật ấy, George lại âm thầm đấu tranh với bản dạng giới của mình trong thời gian dài.

Khi chào đời, cả hai đều được xác định là nữ. George khi đó mang tên Dori. Tuy nhiên, từ rất sớm, George đã cảm thấy mình không thuộc về giới tính được gán cho khi sinh. Phải đến năm 2007, sau nhiều năm giấu kín, anh mới công bố mình là người chuyển giới nam, đổi tên và bắt đầu sống đúng với con người thật của mình.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, George cho biết anh đã nhận ra bản dạng giới của mình từ khi còn nhỏ. Anh nhớ lại việc luôn thích chơi tàu hỏa và cảm thấy khó chịu với quần áo dành cho bé gái. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh đã giữ kín mong muốn chuyển giới, thậm chí không nói với Lori, người luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày.

Theo George, sống trong bí mật là điều vô cùng khó khăn; nhưng khi trưởng thành, anh nhận ra mình không muốn tiếp tục sống trong sự giả dối và cần được công khai lựa chọn của bản thân.

Về phía Lori, cô thừa nhận đã sốc khi lần đầu nghe George chia sẻ sự thật. Tuy vậy, cảm xúc ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự ủng hộ và tự hào. Lori cho biết đó là quyết định lớn, nhưng hai anh em đã cùng nhau vượt qua quá nhiều thử thách nên không điều gì có thể làm rạn nứt mối liên kết giữa họ. Theo cô, họ luôn là một đội mạnh mẽ và đoàn kết.

Một người âm thầm giấu bí mật về giới tính với người còn lại trong nhiều thập kỷ..

Lori Schappell và George Schappell sống đến năm 62 tuổi.

Dù dính liền nhau, Lori và George vẫn xây dựng cuộc sống riêng biệt đáng kinh ngạc. Lori trở thành nhà vô địch môn bowling 10 pin, trong khi George theo đuổi đam mê âm nhạc và biểu diễn với tư cách ca sỹ nhạc đồng quê. Cả hai thường xuyên đi du lịch, tự chăm sóc căn hộ và duy trì các mối quan hệ cá nhân. Lori thậm chí từng có bạn trai, điều mà George cho là hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống của họ.

Năm 21 tuổi, hai anh em chuyển ra sống riêng trong căn hộ hai phòng ngủ. Họ thay phiên ngủ ở phòng của nhau mỗi đêm để đảm bảo sự thoải mái cho cả hai. Căn phòng của Lori mang phong cách nữ tính, phản ánh cá tính nhẹ nhàng của cô, trong khi phòng của George được trang trí bằng các áp phích âm nhạc thể hiện niềm đam mê nghệ thuật.

Sinh năm 1961 tại Pennsylvania, cặp song sinh sống cùng nhau suốt 62 năm cho đến khi qua đời vào ngày 7/4/2024. Trong một bộ phim tài liệu năm 1997, khi được hỏi liệu họ có từng nghĩ đến việc phẫu thuật tách rời hay không, George trả lời dứt khoát rằng điều đó là không cần thiết. Theo anh, không có lý do gì phải thay đổi khi cuộc sống của họ vẫn vận hành tốt như vốn có.

Câu chuyện của Lori và George Schappell không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn y học mà còn là minh chứng cho sự chấp nhận, tình thân và quyền được sống đúng với bản thân, ngay cả trong những hoàn cảnh đặc biệt nhất.