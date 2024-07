Độc lạ Nghệ An: Gia đình có tới 4 cặp sinh đôi

Cặp sinh đôi là con của dì ruột Linh (áo trắng), cặp sinh đôi con của mẹ Linh (áo hồng) và cặp sinh đôi của Linh

Gia đình có 4 cặp sinh đôi gây xôn xao dân mạng

“Độc lạ Yên Thành, Nghệ An. Bà ngoại chị Lê Mai Linh (quê Yên Thành, Nghệ An) sinh ra 6 người con. Các con lớn lên lập gia đình có tới ba người con là cậu, dì, mẹ của chị Linh đều sinh đôi. Sau này, chị Linh lấy chồng và tiếp tục sinh đôi hai người con vào năm 2022”, bài đăng trên Fanpage Nghệ An mới đây thu hút hàng nghìn lượt thích và nhiều bình luận quan tâm.

Kèm theo đó là hình ảnh các cặp sinh đôi trong gia đình chị Mai Linh, trong đó, có một cặp sinh đôi nam và hai cặp sinh đôi nữ. Câu chuyện thú vị khiến nhiều người tò mò. Một số người cho rằng, do gen di truyền nên gia đình có nhiều người sinh đôi như vậy.

Trò chuyện với PV, Mai Linh (nick name Bé Tích, sinh năm 1995) chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện này.

Linh kể, bà ngoại chị có 6 người con, 4 gái, 2 trai. Mẹ Linh là người con thứ 4. Trong 6 người con của bà có đến 3 người con lập gia đình có con sinh đôi là bác cả, dì ruột và mẹ của Linh.

Hai em gái sinh đôi của Linh

Bác cả của Linh sinh được 6 người con, trong đó cặp sinh đôi một trai, một gái sinh năm 1992 là con út.

Dì của Linh có 4 người con, trong đó cặp sinh đôi hai con trai là con cả, sinh năm 1986. Hiện tại, cả hai người con trai đều sống tại TP.HCM.

Mẹ của Linh có 5 người con, Linh là con thứ ba. Mẹ Linh sinh đôi hai người con gái vào năm 1996, hiện tại cả hai đã tốt nghiệp cấp ba và đang học nghề.

“Nhà mình có nhiều người sinh đôi quá nên đi đâu cũng gây tò mò. Đặc biệt, tất cả các cặp sinh đôi đều là mang thai tự nhiên chứ không hề can thiệp y học”, Linh kể.

Cô gái Nghệ An cho hay, ngoại hình của các thành viên sinh đôi không quá giống nhau nên không có nhiều tình huống nhầm lẫn. Đặc biệt, các thành viên trong nhà đều dễ dàng phân biệt các cặp sinh đôi.

“Hai em gái của mình dù sinh đôi nhưng nét mặt rất khác nhau. Nếu không nói có khi mọi người không nhận ra hai em ấy là chị em sinh đôi”, Linh cho hay.

Linh cho biết thêm, bên nội của chị cũng có một cặp sinh đôi, là con của cô ruột – em gái bố Linh.

Sinh đôi do “vỡ kế hoạch” nhưng vẫn hạnh phúc vô bờ bến

Linh là thành viên tiếp theo trong gia đình có con sinh đôi

Mai Linh là thành viên tiếp theo trong gia đình có con sinh đôi. Chị sinh hai cô con gái út vào năm 2022.

Vợ chồng Linh có 4 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Năm 2018, chị sinh con trai đầu lòng và năm 2020, chị sinh người con gái thứ hai.

“Thú thực, việc mang thai lần ba là ngoài kế hoạch của vợ chồng mình. Khi đi siêu âm, bác sĩ thông báo là con sinh đôi, vợ chồng mình cũng bất ngờ, có chút hoang mang bởi sức khỏe mình khá yếu, lại đẻ dày. Thế nhưng, sau tất cả, vợ chồng mình vẫn hạnh phúc vì các con đã đến”, Linh tâm sự.

Linh thông báo với mẹ về việc mang thai đôi, mẹ chị vô cùng vui mừng. Bởi lẽ, bà luôn mong các con “sinh sôi nảy nở, con cháu đầy đàn”.

Hành trình mang thai đôi của Mai Linh chẳng mấy dễ dàng. Cô nghén nặng đến tháng thứ 5, sức khỏe yếu phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Khi mang thai đến tuần 27, Linh mắc COVID-19, bị dọa sinh non. Trong mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày, chị phải cẩn thận từng chút một để giữ cho con khỏe mạnh. Thai chạm mốc 38 tuần, Linh sinh mổ chủ động, chào đón hai con khỏe mạnh ra đời.

“Nghe tiếng khóc của hai con, mình xúc động vô cùng. Ba mẹ con cuối cùng cũng cùng nhau cán đích”, Linh chia sẻ.

Hai cô con gái út sinh đôi của Mai Linh

Linh kể, chị có một người chồng tuyệt vời. Khoảng thời gian ở viện, ba mẹ con Linh do một tay chồng chăm sóc. Mọi việc như cho con ăn, dỗ con ngủ, thay tã cho con, vệ sinh cho vợ, chồng chị đều làm một cách tỉ mỉ, khéo léo. Sau này, vợ chồng Linh cũng cùng nhau “cân” 4 người con.

“Hai con lớn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hai con nhỏ trộm vía ăn ngoan, ngủ ngoan nên mình không mấy vất vả. Mình vẫn hay nói, bản thân có hậu đường con cái. Một phần cũng nhờ chồng mình chịu khó, không ngại chăm con, làm việc nhà nên mình được đỡ đần nhiều”, Linh chia sẻ.

Tháng 5/2024, hai cô con gái út của Linh tròn 2 tuổi. Linh cảm thấy, mình đã trải qua một hành trình rất dài và hành trình ấy có nhiều kỷ niệm vô giá.

“Hai con gái út của mình sinh đôi nhưng nét mặt khác nhau, dễ phân biệt. Ấy vậy mà từng có lúc vợ chồng mình nhầm lẫn giữa hai đứa khi cho con mặc đồ đôi. Lần ấy, mình phải vạch áo con lên xem vết bớt mới biết đâu là chị, đâu là em”, Linh cười kể lại.

Linh hài lòng với hạnh phúc hiện tại mình có. Chị luôn cảm ơn cuộc đời đã cho mình người chồng tâm lý và những đứa con khỏe mạnh.

