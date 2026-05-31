Cảnh sát Thái Lan thừa nhận tạo ảnh AI mặc váy bắt nghi phạm ma túy

Bức ảnh được tạo bởi AI do đồn cảnh sát Tha Luang, Thái Lan đăng tải. Ảnh: Đồn cảnh sát Tha Luang

Trung sĩ cảnh sát Rachata Mitrsuripong, người quản lý trang Facebook của đồn cảnh sát Tha Luang ở tỉnh Lopburi, thừa nhận bức ảnh gây chú ý thời gian qua không phải ảnh thật, Guardian đưa tin ngày 29/5. "Tôi muốn tạo ra hình ảnh thân thiện hơn cho cảnh sát, thể hiện một khía cạnh dễ thương và hài hước để người dân cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp cận các sĩ quan", ông Rachata giải thích.

Trước đó, đồn cảnh sát Tha Luang đăng tải hình ảnh một nhóm cảnh sát mặc váy tham gia chiến dịch bắt giữ một nghi phạm ma túy địa phương. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đăng tải lại.

Tuy nhiên, hình ảnh thực tế của chiến dịch hoàn toàn không có các sĩ quan mặc trang phục nữ như trong bức ảnh lan truyền.

Ảnh thật của các sĩ quan cảnh sát Thái Lan khi bắt nghi phạm ma túy. Ảnh: Đồn cảnh sát Tha Luang

Theo ông Rachata, các thông tin về vụ bắt giữ là chính xác, ngoại trừ tên nghi phạm được công bố ban đầu. Người này bị bắt trong một chiến dịch truy quét tại huyện Tha Luang, tỉnh Lopburi với các cáo buộc liên quan đến ma túy và đánh bạc trái phép. Lực lượng chức năng thu giữ 53 viên methamphetamine cùng một điện thoại di động trong quá trình khám xét.

Một cảnh sát khác tại đồn Tha Luang cho biết đơn vị không ngờ bức ảnh AI lại lan rộng ra phạm vi quốc tế và thu hút sự chú ý lớn đến vậy.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi, đồn cảnh sát đã đăng tải bài viết mới kèm những hình ảnh gốc của chiến dịch, đồng thời thông báo: "Đây mới là những bức ảnh thật. Hình ảnh trước đó được tạo bằng AI, xin thông báo để mọi người được biết".

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng hình ảnh do AI tạo ra trên mạng xã hội, đặc biệt khi các bức ảnh có thể khiến công chúng nhầm lẫn giữa nội dung thật và nội dung được dàn dựng bằng công nghệ.