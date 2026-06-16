Thiên vị con trai cả một đời, đến lúc tuổi già cha mẹ bị con gái từ chối phụng dưỡng

Bị cha mẹ thiên vị anh trai, con gái nhất quyết không phụng dưỡng cha mẹ khi về già

Một vụ việc tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận khi một người phụ nữ kiên quyết từ chối thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già với lý do bản thân bị đối xử bất công suốt nhiều năm.

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, ông Trương và bà Trần đều đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do mắc bệnh cao huyết áp và không còn khả năng lao động.

Khi tuổi cao sức yếu, hai ông bà mong muốn nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tài chính từ các con.

Gia đình có hai người con gồm một trai và một gái. Tuy nhiên, mâu thuẫn kéo dài nhiều năm khiến người con gái không đồng ý đóng góp tiền phụng dưỡng cha mẹ.

Cô cho rằng từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn dành sự quan tâm, ưu ái và nhiều lợi ích hơn cho anh trai. Vì vậy, theo quan điểm của cô, người anh mới là người phải gánh trách nhiệm chính trong việc chăm sóc cha mẹ khi về già.

Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm khiến người con gái không đồng ý đóng góp tiền phụng dưỡng cha mẹ. Ảnh minh họa

Tòa án yêu cầu hai người con cùng thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ

Trước tình trạng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, cặp vợ chồng cao tuổi đã quyết định khởi kiện ra tòa, yêu cầu cả hai người con cùng chia sẻ trách nhiệm cấp dưỡng cũng như chi phí khám chữa bệnh.

Sau quá trình hòa giải, tòa án đưa ra phương án mỗi người con phải đóng góp 850 nhân dân tệ mỗi tháng để phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời cùng chia sẻ các khoản chi phí y tế phát sinh.

Người con trai chấp nhận quyết định này. Tuy nhiên, người con gái vẫn kiên quyết từ chối thực hiện nghĩa vụ theo phán quyết của tòa.

Cưỡng chế thi hành án sau nhiều lần thuyết phục bất thành

Do không tự nguyện thi hành án, cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Các nhân viên thi hành án cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà người phụ nữ để vận động và giải thích về trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.

Thế nhưng, cô vẫn phản đối quyết liệt, thậm chí có những hành động chống đối như nằm xuống đất la hét và từ chối hợp tác.

Sau nhiều giờ trao đổi và thuyết phục, cuối cùng người phụ nữ này mới đồng ý thực hiện nghĩa vụ.

Cô lấy gần 8.000 nhân dân tệ tiền mặt từ két sắt để nộp khoản tiền cấp dưỡng còn thiếu theo yêu cầu của cơ quan thi hành án.

Tranh cãi trái chiều về trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến khác nhau.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với người con gái. Họ cho rằng cha mẹ đã không đối xử công bằng giữa các con trong suốt nhiều năm nhưng khi cần được chăm sóc lại yêu cầu mọi người cùng gánh trách nhiệm như nhau.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi rằng nếu phần lớn tài sản, sự quan tâm và cơ hội đều dành cho con trai thì việc yêu cầu con gái đóng góp ngang bằng khi phụng dưỡng cha mẹ có thực sự công bằng hay không.

Ngược lại, không ít người cho rằng dù từng chịu thiệt thòi hay bị đối xử thiếu công bằng, nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ vẫn là trách nhiệm pháp lý và đạo đức của mỗi người con.

Theo quan điểm này, vấn đề thừa kế tài sản và nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Việc bất mãn với cách cư xử của cha mẹ trong quá khứ không thể trở thành lý do để từ chối hỗ trợ khi cha mẹ đã già yếu, mất khả năng lao động.

Bài học về sự công bằng trong gia đình

Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên những suy ngẫm về tác động lâu dài của việc cha mẹ thiên vị con cái.

Sự thiếu công bằng trong cách đối xử không chỉ tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình mà còn có thể để lại những tổn thương kéo dài đến tận khi cha mẹ về già.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ trong xã hội hiện đại: Làm thế nào để dung hòa giữa nghĩa vụ của con cái và những cảm xúc, tổn thương tích tụ từ quá khứ? Đây vẫn là chủ đề nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Theo Sohu