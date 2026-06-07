Cha mẹ nghỉ hưu vẫn phải 'nuôi ngược' con cái: Nghịch cảnh gây tranh cãi

"Nghỉ hưu ngược" ngày càng phổ biến

Theo thông tin từ Nhân Dân nhật báo, ngày càng nhiều người trẻ có thu nhập thấp hơn mức lương hưu mà cha mẹ họ đang nhận.

Trước áp lực chi phí sinh hoạt, nhà ở và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động, nhiều gia đình buộc phải dựa vào nguồn thu ổn định từ lương hưu của thế hệ đi trước.

Chen Qiuyuan, 33 tuổi, từng có công việc với mức thu nhập khá tại Thượng Hải. Tuy nhiên, áp lực công việc kéo dài khiến cô quyết định nghỉ việc.

Chen nhớ lại rằng trong thời gian chuẩn bị đám cưới, cô chỉ xin nghỉ phép ngắn ngày nhưng sau đó phải làm bù liên tục, nhiều hôm tăng ca đến tận 4 giờ sáng. Cảm thấy cơ hội phát triển và mức lương đều đã chạm ngưỡng, cô lựa chọn chuyển sang công việc mới.

Quyết định này khiến tổng thu nhập của gia đình giảm mạnh. Trước đây, vợ chồng cô có thể kiếm được khoảng 30.000 NDT mỗi tháng và gần như không phải lo lắng về tài chính. Hiện tại, thu nhập chỉ còn khoảng một nửa so với trước.

May mắn cho Chen là cha mẹ cô đều là bác sĩ đã nghỉ hưu. Tổng lương hưu của hai ông bà hiện đạt khoảng 30.000 NDT mỗi tháng, cao gấp đôi thu nhập hiện tại của gia đình con gái.

Để hỗ trợ con, hàng tháng cha mẹ Chen gửi khoảng 8.000 NDT. Không chỉ vậy, khoản vay mua ô tô của gia đình cô cũng đang được bố mẹ hỗ trợ thanh toán với số tiền khoảng 2.000 NDT mỗi tháng.

Nhiều bậc cha mẹ xem việc hỗ trợ tài chính cho con cái trưởng thành như một trách nhiệm tự nhiên, dù bản thân họ đã bước sang tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Khi lương hưu của cha mẹ vượt xa thu nhập của con cái

Không riêng Chen, nhiều gia đình Trung Quốc đang chứng kiến thực trạng tương tự.

Li Xiao, 28 tuổi, sống tại Hồ Nam, hiện theo học các lớp luyện thi công chức với hy vọng tìm được công việc ổn định trong khu vực nhà nước. Cha cô mới nghỉ hưu được một năm nhưng đã nhận mức lương hưu khoảng 10.000 NDT mỗi tháng.

Li thừa nhận rằng ngay cả khi có công việc trong tương lai, rất khó để cô đạt được mức thu nhập tương đương với khoản lương hưu của cha mình.

Trong khi đó, Lu Wei, một giáo viên tại Thanh Đảo, cũng cho biết thu nhập từ công việc chính và các lớp dạy thêm vẫn thấp hơn khoản lương hưu mà bố mẹ đang nhận.

Mùa hè năm ngoái, chiếc điện thoại của cô bị hỏng. Vì muốn tiết kiệm, Lu Wei sử dụng nhiều điện thoại cũ thay thế trong thời gian dài.

Cuối cùng, mẹ cô đã chủ động đề nghị mua cho con gái một chiếc điện thoại mới với mong muốn cô có thể sử dụng lâu dài hơn.

Những câu chuyện như vậy đang trở nên ngày càng quen thuộc. Nhiều bậc cha mẹ xem việc hỗ trợ tài chính cho con cái trưởng thành như một trách nhiệm tự nhiên, dù bản thân họ đã bước sang tuổi nghỉ hưu.

Áp lực tâm lý đè nặng lên thế hệ trẻ

Dù được gia đình hỗ trợ là điều đáng quý, nhiều người trẻ vẫn không tránh khỏi cảm giác áp lực và mặc cảm.

Chen cho biết mỗi khi trò chuyện với bạn bè, cô thường nghe họ kể về việc gửi tiền phụ giúp cha mẹ. Trong khi đó, bản thân cô lại là người thường xuyên nhận hỗ trợ từ gia đình. Điều này khiến cô đôi lúc cảm thấy áy náy và xấu hổ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tự chủ hoàn toàn về tài chính không phải là điều dễ dàng.

Lu Wei nhận thấy điều này rất rõ khi theo dõi số lượng hồ sơ đăng ký thi công chức. Những năm trước, mỗi vị trí thường chỉ thu hút khoảng 20-30 ứng viên. Năm nay, con số này tăng vọt.

Đến ngày cuối cùng nhận hồ sơ, có vị trí ghi nhận tới hơn 100 người đăng ký.

Theo Lu Wei, nguyên nhân xuất phát từ sự bất ổn ngày càng lớn trong khu vực doanh nghiệp tư nhân. Nhiều lao động trẻ lo ngại nguy cơ bị cắt giảm nhân sự hoặc giảm lương bất cứ lúc nào.

Ngược lại, các công việc có biên chế nhà nước được xem là lựa chọn an toàn hơn vì đảm bảo sự ổn định lâu dài cho đến tuổi nghỉ hưu.

Nỗi trăn trở phía sau hiện tượng nghỉ hưu ngược

Những người trẻ có thu nhập thấp hơn lương hưu của cha mẹ thừa nhận họ may mắn khi vẫn còn chỗ dựa tài chính từ gia đình. Nhờ vậy, họ không phải gánh áp lực chu cấp ngược lại cho cha mẹ như nhiều người khác.

Tuy nhiên, hiện tượng "nghỉ hưu ngược" cũng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: khoảng cách giữa thu nhập của người lao động trẻ và mức sống ngày càng lớn, khiến không ít người dù đã đi làm vẫn khó đạt được sự độc lập về tài chính.

Với nhiều bậc phụ huynh, điều họ mong muốn nhất không phải là con cái báo đáp vật chất, mà đơn giản là các con có công việc ổn định, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và xây dựng cuộc sống riêng vững vàng trong tương lai.