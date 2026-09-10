Bố giáo sư bị hai con tố ngoại tình với nghiên cứu sinh

Trong đơn tố cáo dài 86 trang, hai con gái 20 và 15 tuổi cáo buộc cha, giáo sư Fu Lei, 47 tuổi, có quan hệ với một nữ nghiên cứu sinh. Fu là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Vũ Hán, hiện giữ chức Phó hiệu trưởng Đại học An Huy và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy trường.

Fu Lei, người đang bị hai con gái tố ngoại tình với nữ nghiên cứu sinh. Ảnh: 163

Theo các tài liệu được truyền thông Trung Quốc chia sẻ, Fu bắt đầu qua lại với Zeng Mengqi, 35 tuổi, cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ, từ năm 2016.

Hai cô con gái cho biết phát hiện chuyện của cha vào năm 2018, khi họ lần lượt 12 và 7 tuổi. Theo đơn, các em nhận ra Fu và Zeng sử dụng ảnh đại diện trên mạng xã hội là hai nhân vật trong bộ truyện tranh Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan.

Fu dùng hình Conan, còn Zeng chọn Ai Haibara. Hai chị em viết trong đơn: "Ai Haibara là nhân vật hư cấu, nhưng gia đình mà cô Zeng phá vỡ là có thật".

Các tài liệu này cũng cho rằng Fu thường đáp ứng những yêu cầu của Zeng, kể cả trong các chuyến du lịch cùng gia đình. Hai con gái nói từng nhìn thấy những tin nhắn có nội dung khiêu khích Zeng gửi cho mẹ.

Theo đơn tố cáo, Zeng kết hôn với một đồng nghiệp tại trường đại học vào năm 2023 nhưng vẫn duy trì quan hệ với Fu. Hai năm trước, Fu rời bỏ gia đình, khiến người mẹ phải một mình gánh khoản vay mua nhà và chăm sóc hai con gái, dẫn đến sụt 15 kg.

Người chị sau đó đối chất với Fu tại một cuộc họp của lãnh đạo trường đại học, buộc ông ký thỏa thuận chu cấp 5.000 nhân dân tệ (khoảng 750 USD) mỗi tháng. Thu nhập hàng năm của Fu được cho là vượt một triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD).

Zeng Mengqi hiện cũng là giáo sư. Ảnh: 163

Trong đơn, hai chị em cũng cáo buộc Fu và Zeng chiếm dụng kinh phí nghiên cứu của trường để sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời đặt nghi vấn về tính liêm chính trong học thuật của Zeng. Theo đó, Zeng nhận bằng tiến sĩ năm 2018, được bổ nhiệm phó giáo sư vào năm 2020 và lên giáo sư chỉ một năm sau đó. Cô cũng được vinh danh trong nhóm nhân tài trẻ thuộc Chương trình Hỗ trợ đặc biệt dành cho nhân tài trình độ cao cấp quốc gia của Trung Quốc.

Ngoài ra, Zeng bị cáo buộc giành quyền đứng tên tác giả đầu tiên trong các công trình của sinh viên khác, đồng thời nhờ Fu viết hộ các bài báo đăng trên những tạp chí khoa học hàng đầu như Nature Materials và Journal of the American Chemical Society.

Đến nay, Fu và Zeng chưa công khai lên tiếng về những cáo buộc trên.

Fu và Zeng hiện im lặng trước các cáo buộc. Ảnh: Weibo

Ngày 3/9, Đại học Vũ Hán thông báo đã nhận được đơn tố cáo vào ngày 19/8 và sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Đại diện Đại học An Huy cũng xác nhận trường đã mở cuộc điều tra liên quan đến Fu. Cả hai trường đều cam kết công bố kết quả sau khi hoàn tất điều tra. Hiện chưa có ai bị đình chỉ công tác.

Trong khi nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với những tổn thương mà hai cô con gái phải chịu đựng suốt một thập kỷ, một số người nghi ngờ đơn tố cáo thực chất do vợ Fu viết dưới danh nghĩa hai con, dựa trên cách dùng từ trong tài liệu.

Luật sư Zhou Zhaocheng thuộc Công ty Luật Anjian Bắc Kinh nhận định, nếu các trường đại học xác định Fu và Zeng vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc có hành vi gian lận học thuật, hai người có thể bị cách chức, thậm chí buộc thôi việc.

Ngược lại, nếu nội dung tố cáo bị xác định là phóng đại hoặc xuyên tạc sự thật, người tố cáo có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi phỉ báng.