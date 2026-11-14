Bố chồng kiểm soát từng đồng, mẹ chồng xét nét từng việc, con dâu chỉ muốn ngã quỵ

Bố mẹ chồng thay nhau biến con dâu thành người giúp việc

Minh Châu và Cường kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Cô vốn nghĩ chỉ cần hai vợ chồng thương yêu, cùng cố gắng thì cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, ngay sau đám cưới, cô đã phải đối mặt với một thực tế hoàn toàn khác khi sống chung với bố mẹ chồng.

Cường làm kinh doanh ở tỉnh xa, mỗi tháng chỉ về nhà vài lần. Khoảng thời gian chồng vắng mặt, Minh Châu phải sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà rộng lớn nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự được chào đón.

Mẹ chồng cô là người phụ nữ cổ hủ, luôn đặt những quy tắc hà khắc lên con dâu. Theo bà, đã bước chân vào nhà chồng thì phải biết nghe lời, không được cãi lại người lớn, càng không có chuyện đòi hỏi quyền bình đẳng.

Dù Minh Châu có công việc ổn định, thu nhập không hề thấp, cô vẫn phải đảm nhận gần như toàn bộ việc nhà. Từ nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ đến phục vụ những bữa ăn của bố mẹ chồng, tất cả đều mặc nhiên trở thành trách nhiệm của cô.

Chỉ cần một hôm đi làm về muộn, chưa kịp nấu cơm, cô lập tức bị mẹ chồng chì chiết.

Bà còn thường xuyên kể xấu con dâu với họ hàng, hàng xóm, thậm chí dựng chuyện Minh Châu lười biếng, không biết chăm sóc gia đình. Mỗi lần nghe những lời ấy, cô chỉ biết im lặng vì không muốn gia đình thêm căng thẳng.

Nhưng nếu mẹ chồng khiến cô mệt mỏi bằng những lời nói cạnh khóe thì bố chồng lại khiến cô sợ hãi bởi tính khí nóng nảy và thói quen áp đặt.

Minh Châu phải sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà rộng lớn nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự được chào đón. Ảnh minh họa

Bố chồng gia trưởng, con dâu đi đâu cũng phải xin phép

Từ ngày Minh Châu về làm dâu, bố chồng chưa một lần gọi cô bằng giọng thân thiện. Ông luôn xưng hô mày - tao, thích quát tháo và sẵn sàng văng tục mỗi khi không vừa ý.

Ông đặc biệt khó chịu với chuyện con dâu tiêu tiền. Minh Châu mua một chiếc váy mới cũng bị hỏi giá, đặt một món đồ gia dụng cũng bị tra khảo. Thậm chí, tiền lương do cô tự kiếm được nhưng mỗi lần chi tiêu, cô vẫn có cảm giác mình đang phải xin phép ai đó.

Trong nhà, bữa cơm phải có món ngon, có đồ nhắm để ông uống rượu. Nếu hôm nào thức ăn không vừa miệng, ông lập tức lớn tiếng trách móc. Còn Minh Châu ăn uống thế nào, có mệt mỏi hay không dường như chẳng ai quan tâm.

Điều khiến cô ngột ngạt nhất là việc đi đâu cũng phải báo cáo với bố chồng. Một lần, Minh Châu xin phép sang thăm chị đồng nghiệp bị ốm. Chưa kịp giải thích, ông đã đập bàn quát:

"Ở nhà! Mày định lấy cớ đi chơi, đi mua sắm chứ thăm nom gì? Người ta ốm thì có người nhà lo. Nhà này có bố mẹ già, không biết đường mà chăm sóc hay sao?"

Minh Châu đứng chết lặng. Chị đồng nghiệp ấy từng giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, vậy mà ngay cả việc thăm hỏi người bệnh, cô cũng không có quyền tự quyết.

Cô đành nhắn tin xin lỗi, sau đó vào phòng đóng cửa khóc một mình.

Chồng biết vợ khổ nhưng không dám chống lại bố mẹ

Những lúc Cường ở nhà, cuộc sống của Minh Châu có phần dễ thở hơn. Ít nhất, cô không phải một mình đối diện với những lời quát tháo của bố chồng.

Thế nhưng, Cường lại không phải người chồng đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ. Mỗi lần nghe Minh Châu kể chuyện, anh thường khuyên cô nhẫn nhịn.

"Em cứ cố gắng chiều bố mẹ một chút. Người già rồi, tính tình khó chịu cũng là chuyện bình thường. Anh đi làm xa, em đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm".

Câu nói ấy khiến Minh Châu đau lòng hơn cả những lời chì chiết của bố mẹ chồng.

Cô từng đề nghị hai vợ chồng ra ở riêng. Với thu nhập của cả hai, việc thuê một căn hộ nhỏ hoàn toàn nằm trong khả năng. Cô không muốn cắt đứt tình cảm với nhà chồng, chỉ mong có một không gian riêng để cuộc sống bớt căng thẳng.

Nhưng khi nghe con dâu có ý định ra ngoài sống, bố chồng lập tức nổi trận lôi đình. Ông tuyên bố nếu vợ chồng cô dọn đi, ông sẽ từ mặt, không nhận con trai và cắt đứt mọi quan hệ. Mẹ chồng cũng khóc lóc, trách Minh Châu là người xúi giục chồng bất hiếu.

Trước sức ép ấy, Cường lại chùn bước. Anh yêu cầu vợ tạm thời gác chuyện ra riêng để bố mẹ vui lòng. Minh Châu không nói thêm, cô hiểu rằng trong căn nhà này, mong muốn của mình chưa bao giờ được xem trọng.

Đứng trước lựa chọn khó khăn

Nhiều đêm, Minh Châu nằm quay mặt vào tường, lặng lẽ lau nước mắt. Cô không muốn bố mẹ đẻ biết chuyện vì sợ họ lo lắng, càng không muốn gia đình hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Một buổi tối, sau khi vừa bị bố chồng mắng vì về nhà muộn 15 phút, Minh Châu gọi điện cho Cường. Lần này, cô không khóc, cũng không trách móc mà chỉ hỏi một câu:

"Anh có bao giờ nghĩ em cũng là một con người, cũng cần được tôn trọng, chứ không phải người giúp việc trong nhà anh không?"

Đầu dây bên kia im lặng. Minh Châu nói tiếp rằng cô không yêu cầu chồng phải bất hiếu với bố mẹ, cũng không muốn anh lựa chọn giữa vợ và gia đình. Cô chỉ cần Cường hiểu rằng hôn nhân không thể tồn tại nếu một người liên tục phải hy sinh, còn người kia chỉ biết yêu cầu nhẫn nhịn.

Sau cuộc gọi ấy, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Cô có công việc, có thu nhập và hoàn toàn có thể tự chăm lo cho cuộc sống.

Điều cô cần lúc này không phải là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, mà là tìm lại sự bình yên và lòng tự trọng.

Minh Châu vẫn mong Cường có thể cùng mình xây dựng một gia đình đúng nghĩa, nhưng nếu anh tiếp tục im lặng trước những tổn thương mà vợ phải chịu đựng, liệu cô còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu?