Biểu cảm 'gây sốt' của CĐV Nhật Bản bị fan Brazil vây quanh

Giấc mơ World Cup 2026 của Nhật Bản khép lại vào rạng sáng 30/6 (giờ Hà Nội) khi để Brazil ghi bàn ở phút 90+6, nhận thất bại cay đắng với tỷ số 1-2 và dừng bước ngay vòng 32 đội. Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ Nhật Bản cũng chìm trong nỗi thất vọng tột độ sau tiếng còi mãn cuộc trên sân NRG, Houston.

Biểu cảm của CĐVnày đang trở thành meme, viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một thanh niên Nhật Bản bị bao quanh giữa biển người Brazil đang cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng. Trong video, CĐV này đứng lặng người, gương mặt thất thần và tỏ ra đau đớn sau cú sốc ở những giây cuối trận. Trái ngược là bầu không khí phấn khích của các CĐV Brazil xung quanh. Nhiều người liên tục hò hét, nhảy múa và trêu đùa CĐV người Nhật.

Dù rơi vào tình huống khó xử và phải đối mặt với sự chế giễu từ đám đông đối thủ, nam CĐV Nhật Bản vẫn bình tĩnh, không đáp trả bất kỳ hành động hay lời nói nào, chỉ lặng lẽ đứng chịu đựng trong nỗi buồn sau khi đội nhà bị loại. Thậm chí, thanh niên này sau đó còn mặc màu áo của tuyển quốc gia Brazil chung vui cùng chiến thắng của đội bạn.

Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với người hâm mộ Nhật Bản, đồng thời khen ngợi cách anh giữ được sự điềm tĩnh trước những hành động khiêu khích. Không ít ý kiến cũng cho rằng bóng đá luôn có thắng thua, nhưng sự tôn trọng đối thủ mới là điều làm nên vẻ đẹp của môn thể thao vua.

CĐV này sau đó cũng mặc áo Brazil chung vui cùng đội bạn.

Trên sân NRG, Houston rạng sáng 30/6 (giờ Hà Nội), Brazil thi đấu có phần bế tắc trong hiệp một và thậm chí để Nhật Bản vượt lên ở phút 29 từ cú sút xa của Sano Kaishu. Sang hiệp hai, sau những điều chỉnh của HLV Carlo Ancelotti, đại diện Nam Mỹ gây áp lực lớn hơn để thắng ngược nhờ các bàn của Casemiro và Gabriel Martinelli.

Bàn thắng ở phút 90+6 khiến các cầu thủ Brazil vỡ òa, còn Nhật Bản gục ngã ngay trước ngưỡng cửa lịch sử. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ao Tanaka nằm ôm mặt trên sân, trở thành hình ảnh tiêu biểu cho nỗi thất vọng của đại diện châu Á. Thất bại của Nhật Bản cũng đồng nghĩa châu Á không còn đại diện nào tại World Cup 2026, nếu không tính Australia.