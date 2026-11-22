MC Anh Tuấn nhớ cha nhân dịp về thăm trường cũ

Nhân dịp trở về dự lễ kỷ niệm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, MC Anh Tuấn đã chia sẻ những dòng tâm sự xúc động về cha anh - Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội. Với anh, hơn 17 năm gắn bó với mái trường, cũng là hơn 17 năm anh được trưởng thành dưới sự dìu dắt nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của bố.

Trong bài viết, MC Anh Tuấn bồi hồi nhớ lại những ngày đầu làm quen với âm nhạc từ năm 4 tuổi, khi được học những nốt đàn piano đầu tiên tại nhà cô giáo, rồi đến năm 6 tuổi bắt đầu tập đàn cello. Tuổi thơ của anh gắn liền với những tiếng đập nhịp của bố, những buổi tập đàn và cả những kỳ thi học kỳ mà bố ngồi trong hội đồng chấm thi.

Cố Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

"7 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 4 năm đại học và 2 năm cao học, cả chặng đường học tập con được ở bên cạnh bố, mặc dù tuổi tuổi trẻ cũng nhiều lúc có cách nghĩ riêng, cũng có lúc bướng, cũng có lúc buồn vì bố hầu như không khen con trong học tập… Nhưng cũng nhiều lúc cảm thấy thật đặc biệt khi có bố, khi mọi người nhắc về bố với một sự kính trọng lớn lao, khi được ngồi chung dàn nhạc với bố hay ăn những bữa cơm trưa mẹ chuẩn bị cho 2 bố con ở phòng bố…" - MC Anh Tuấn viết.

Nam MC cũng nhớ những kỷ niệm bình dị mà đặc biệt: những bữa cơm trưa mẹ chuẩn bị cho hai bố con tại phòng làm việc của bố, những lần cùng ngồi trong dàn nhạc, hay hình ảnh hai bố con đạp xe từ Hàng Cân đến Ô Chợ Dừa, phía sau mỗi chiếc xe đều buộc một cây đàn.

Một trong những ký ức khiến Anh Tuấn xúc động là ngày bố trở về nhà, hỏi ý kiến hai mẹ con về việc nên làm hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hay Nhà giáo Nhân dân. Nhưng với mẹ con anh, dường như câu trả lời đã có từ trước. "Cả 2 mẹ con dường như cũng đã biết lựa chọn của bố - một người thầy cả đời tận tụy vì học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh, một người thầy mà đến ngày nay các học sinh vẫn dành những tình cảm và sự biết ơn mỗi khi nhắc tên. Con và mẹ xin được chúc mừng bố nhân ngày hôm nay – Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng".

Đặc biệt, dù không tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp như mong muốn của bố, Anh Tuấn vẫn luôn giữ tình yêu với cây đàn cello. Anh từng có cơ hội biểu diễn nhạc cụ này trước hàng chục nghìn khán giả, góp phần đưa cây đàn cello đến gần hơn với nhiều bạn trẻ. Anh tin rằng, ở một nơi nào đó, bố có thể tự hào khi con trai vẫn luôn là một cellist, một nghệ sĩ giàu rung cảm như lời bố từng căn dặn mỗi khi bước lên sân khấu.

Khép lại những dòng tâm sự, MC Anh Tuấn viết về niềm vinh dự khi được là con của một Nhà giáo Nhân dân, một người thầy thân thương trong lòng nhiều thế hệ học sinh Nhạc viện Hà Nội. Với anh, những ký ức về bố vẫn hiện hữu qua từng góc trường, từng căn phòng học, từng buổi tập đàn và những câu chuyện âm nhạc không bao giờ cũ.

MC Anh Tuấn vẫn gắn bó với cây đàn cello trong nhiều chương trình. (Ảnh: FBNV)

MC Anh Tuấn tên đầy đủ là Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Có người cha là Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, anh sớm đi theo con đường âm nhạc, từ 7 tuổi đã theo học nhạc cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội.

Trong 17 năm theo học ở đây, Anh Tuấn luôn đạt được thành tích loại xuất sắc. Anh chơi thành tạo đàn piano, cello và còn từng được biết đến với vai trò là thành viên chơi bass của nhóm nhạc Desire - một ban nhạc chuyên cover những bài "hit" của The Beatles - cùng với những MC Long Vũ.

Từng ấp ủ nhiều giấc mơ với âm nhạc nhưng sau khi tham gia chương trình SV96 cùng với các bạn học, Anh Tuấn quyết định rẽ ngang sang truyền hình. Cùng với Diễm Quỳnh, cả hai đã tạo nên một chương trình truyền hình "huyền thoại", được lưu giữ trong ký ức của nhiều khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X.