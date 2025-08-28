Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9
Biển ánh sáng trong buổi sơ duyệt diễu binh không chỉ do ánh đèn, màn hình điện thoại chụp hình của nhân dân mà còn từ màu quân phục, nụ cười người chiến sĩ.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 1

Trong bộ quân phục và những chiếc mũ sắc trắng, khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tạo nên 'dải ánh sáng' thẳng hàng, đều tăm tắp. Đây là thành quả sau nhiều tháng cùng nhau tập luyện miệt mài trên thao trường.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 2

Khối nữ Quân nhạc, hay thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", nổi bật với trang phục màu trắng - đỏ và những chiếc kèn đồng sáng loáng. Mang trên người trống, kèn nặng 10-19 kg, song các nữ chiến sĩ vẫn sải bước đúng nhịp suốt quá trình diễu binh.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 3

Khối Hồng kỳ với những lá cờ đỏ rực dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành ra phố, hòa vào vòng tay nhân dân.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 4

Ánh sáng đèn đường rọi xuống làm nổi bật những bước chân rắn rỏi của các chiến sĩ.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 5

Niềm hân hoan và nụ cười rạng rỡ của người lính trẻ sáng bừng cả khung hình.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 6

Các chiến sĩ khối nữ biệt động nở nụ cười tươi, rạng rỡ, để đáp lại tình cảm yêu mến của nhân dân.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 7

Ảnh Bác và những lá cờ được chiếu sáng rực rỡ ở khu vực Nhà hát Lớn, nơi khối Nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình đi qua.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 8

Một cựu chiến binh trong bộ quân phục xanh ngồi trên xe lăn giơ cao lá cờ Tổ quốc cổ vũ khối sĩ quan trẻ - hai dải sáng của truyền thống và tiếp nối

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 9

Giữa đám đông người dân đang dõi theo đoàn diễu binh, diễu hành, nụ cười trong veo của em bé mặc áo dài cờ đỏ sao vàng trở nên nổi bật.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 10

Người dân đồng loạt giơ điện thoại, quay lại khoảnh khắc sơ duyệt khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Liễu Giai.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 11

Màn hình LED rực sáng hình lá quốc kỳ. Bên dưới, biển người hòa chung cảm xúc hướng về ngày lễ lớn.

Biển ánh sáng trong sơ duyệt diễu binh - 12

Dòng người ra về sau buổi sơ duyệt, xe cộ đi thành hàng, tạo thành vệt sáng dài miên man.

Theo Hướng Dương - Ảnh: Nhóm phóng viên

Nguồn: [Link nguồn]

28/08/2025 00:19 AM (GMT+7)
