Bị tạm giữ vì nhảy dù từ nóc chung cư để câu view

Thông báo của công an quận Thành Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, cho hay Ren, 23 tuổi, đã nhảy từ nóc một tòa chung cư cao tầng vào lúc 23h ngày 30/6. Đến ngày 1/7, anh ta đăng đoạn video ghi lại màn nhảy dù mạo hiểm lên tài khoản mạng xã hội để thu hút người xem, theo Qilu Evening News.

Video cho thấy Ren nhảy dù ở khu vực sát các tòa nhà dân cư và cây xanh.

Cảnh sát cho biết hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và đe dọa an toàn của người dân. Ren bị tạm giữ hành chính với thời hạn tối đa 15 ngày theo quy định của Trung Quốc. Hiện tài khoản có 60.000 người theo dõi của Ren cũng đã bị khóa.

Cảnh sát nhắc nhở người dân rằng hoạt động nhảy dù chỉ được phép thực hiện tại các khu vực được chỉ định và khi có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Theo đó, những người nhảy dù trái phép từ các tòa nhà, cầu vượt hoặc tại khu vực đông dân cư có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Ren khá nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Huấn luyện viên nhảy dù Kakaxi". Một trong những video trên tài khoản của anh ta ghi lại cảnh nhảy dù từ nóc một tòa chung cư vào tháng 5/2024.

Trong khi Ren tự nhận là huấn luyện viên nhảy dù, cảnh sát xác nhận anh chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Ren khi thực hiện màn nhảy dù và đăng lên mạng xã hội. Ảnh: HK01

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Quá nguy hiểm. Anh ta có thể đâm vào người đi đường. Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa tính mạng người khác. Anh ta nên bị xử phạt nghiêm khắc", một người bình luận.

"Một người chỉ vì muốn tăng lượt xem mà bất chấp mọi hậu quả. Tôi không thể hiểu nổi", người khác viết. "Tôi nghĩ nên tạm giữ anh ta lâu hơn. Nếu không bị xử lý đủ nghiêm, sẽ có người bắt chước hành vi này".

Những trường hợp người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thực hiện các hành vi quá khích, thậm chí đánh đổi sự an toàn của bản thân để thu hút sự chú ý không hiếm gặp ở Trung Quốc.

Tháng trước, một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, bị cảnh sát xử lý sau khi đăng video quay cảnh lái xe trên đường cao tốc với tốc độ 152 km/h, vượt quá giới hạn cho phép. Đáng chú ý, người này còn dùng điện thoại để quay video trong lúc cầm lái. Anh ta bị trừ 9 trên tổng số 12 điểm của giấy phép lái xe và bị phạt 250 nhân dân tệ (khoảng 35 USD).

Năm 2017, blogger Wu Yongning tử vong do kiệt sức khi đang leo một tòa nhà cao 260 m ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, trong lúc phát trực tiếp. Wu trước đó thu hút chú ý nhờ những màn leo trèo trên các tòa nhà cao tầng mà không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Anh cho biết đã liều mình thực hiện các thử thách mạo hiểm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.