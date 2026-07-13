Tốt nghiệp thạc sĩ Thanh Hoa sau 17 năm chụp ảnh cùng bố trước cổng trường

Wu Han, người tỉnh Quảng Đông, thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi chia sẻ hai bức ảnh được chụp cách nhau 17 năm. Cô tốt nghiệp thạc sĩ học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa hồi tháng 6.

Thanh Hoa là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc với lịch sử 115 năm. Trường đã đào tạo ra nhiều lãnh đạo, nhà khoa học như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà khoa học vũ trụ Tiền Học Sâm, nhà ngôn ngữ học Quý Tiện Lâm.

Cha con Wu Han trước cổng đại học Thanh Hoa năm 2009 (trái) và năm 2026 (phải). Ảnh: SCMP

Wu lần đầu tới Bắc Kinh cùng bố năm 2009 khi mới 9 tuổi. Cha cô, người luôn tiếc nuối vì bỏ lỡ giấc mơ vào Đại học Thanh Hoa, đã cùng con gái chụp ảnh trước cổng trường. Trong ảnh, Wu ngồi trên lưng bố, tay giơ chữ V ký hiệu chiến thắng.

Tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật và được nhận vào khoa hội họa Trung Quốc của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu năm 1993, cha của Wu từng có hy vọng được học tại Thanh Hoa.

Nhờ sự giúp đỡ của cha, Wu bắt đầu học vẽ từ khi còn đi mẫu giáo, dù ban đầu cô chỉ coi đó là sở thích. Nhận thức được con đường gian truân để trở thành một họa sĩ, cha hy vọng cô chuyển sang lĩnh vực thiết kế.

Wu từng học ban tự nhiên ở trường cấp ba trước khi chuyển hướng sang ban xã hội để tham gia kỳ thi đại học ngành nghệ thuật. Kỳ thi này yêu cầu thí sinh làm bài thi kiến thức phổ thông và nghệ thuật như mỹ thuật, âm nhạc và khiêu vũ.

Cô thi trượt trong năm đầu tiên sau khi tác phẩm chệch khỏi chủ đề thi và phải học lại. Năm sau, Wu đỗ vào học viện Nghệ thuật và Thiết kế của Đại học Thanh Hoa. Khóa đó chỉ có 13 sinh viên người Quảng Đông trúng tuyển.

Khi còn là sinh viên, Wu nhận được thư tiến cử vào chương trình sau đại học và tiếp tục học thạc sĩ tại Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cô nhờ cha tái hiện bức ảnh thời thơ ấu của hai cha con với cảnh cô mặc áo choàng tốt nghiệp màu tím.

"Hai bức ảnh khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng số phận sẽ dẫn lối bạn tới nơi bạn muốn đến", Wu nói.

Cha cô cho hay 17 năm trước cảm thấy rất nhẹ nhàng khi cõng con gái, khác với bây giờ. "Hóa ra con bé đã lớn, còn tôi đã già", ông nói.

Ông hy vọng Wu sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực thiết kế và ngành công nghiệp Internet và một ngày nào đó các cháu của ông cũng có thể theo học tại Đại học Thanh Hoa.

Hai bức ảnh này đã thu hút hơn một triệu lượt thích trên mạng xã hội.

"Ánh mắt người cha thật kiên định. Giờ ông ấy không thể cõng con gái được nữa, nhưng tình yêu khiến ông ấy không sợ hãi", một người bình luận.

"Thì ra đó là lý do tôi không được nhận vào đại học Thanh Hoa, bởi bố tôi chưa bao giờ dẫn tôi đến chụp ảnh ở cổng trường cả", một người khác nói đùa.