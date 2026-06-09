Bé gái bất ngờ bị đẩy ngã từ cầu trượt: Gia đình lên tiếng, mạng xã hội tranh luận

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại khu vui chơi trong một khu chung cư được cho là tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Theo hình ảnh từ camera, một bé gái đang đứng trên cầu trượt thì bất ngờ bị một bé trai từ phía sau lao tới đẩy mạnh. Cú tác động khiến bé gái mất thăng bằng, ngã lộn nhào từ trên cao xuống nền bên dưới. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ và đưa em đi cấp cứu.

Ảnh cắt từ clip được chia sẻ từ trang cá nhân của bố bé gái bị ngã.

Theo thông tin được gia đình chia sẻ, bé gái bị ngã từ độ cao khoảng 1,5 m. Sau sự cố, em được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị chấn thương. Được biết, bé gái bị nứt xương hốc mắt, tụ máu đầu. Người đăng tải bài viết cho biết, gia đình rất bức xúc trước sự việc, đồng thời mong muốn ban quản lý khu chung cư và các bên liên quan có biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em tại khu vui chơi.

Bé gái điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Facebook Ngoc Anh)

Đáng chú ý, trong quá trình chia sẻ vụ việc, xuất hiện thông tin cho rằng bé trai thực hiện hành vi đẩy ngã được cho là mắc rối loạn phổ tự kỷ. Tuy nhiên, đây mới là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội và chưa có xác nhận chính thức từ phía gia đình hay cơ quan chức năng.

Chính chi tiết này đã khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự xót xa đối với bé gái gặp nạn, đồng thời cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của người giám hộ trong việc theo dõi trẻ khi tham gia các hoạt động vui chơi tại khu vực công cộng.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng cho rằng dư luận cần thận trọng khi nhắc tới tình trạng sức khỏe hoặc đặc điểm phát triển của một đứa trẻ, tránh việc quy chụp hay công kích cá nhân khi chưa có đầy đủ thông tin xác thực.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh cho biết sự cố là lời cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra tại các khu vui chơi đông trẻ em, nơi chỉ một hành động bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc.