Bị ĐH Oxford từ chối, thần đồng người Hàn Quốc với chỉ số IQ 204 đã biến thất bại thành cơ hội

Baek đã chia sẻ trên mạng xã hội và kênh YouTube của mình rằng anh đã phát hành trò chơi nhập vai giải đố chiến thuật tự phát triển đầu tiên, đánh dấu một chương mới sau giai đoạn khó khăn mà anh mô tả: "Sau khi kết quả tuyển sinh vào ĐH Oxford được công bố vào tháng Giêng, tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng vượt qua nỗi đau đó, tôi đã nỗ lực ngày đêm trong vài tháng qua để vượt qua giới hạn của bản thân, và đây là kết quả”.

Anh ấy mô tả trò chơi là một thách thức logic, trí nhớ và kỹ năng tâm lý của người chơi, đồng thời nói thêm: “Đây là một dự án do tôi tự phát triển, nhưng quy mô của nó không hề thua kém các công ty game lớn. Đây là tác phẩm đầu tay quý giá của tôi, được xây dựng hoàn toàn dựa trên quyết tâm của bản thân”.

Baek cũng đã lên tiếng về những lời chỉ trích trên mạng, với lập trường kiên quyết: “Một số người để lại những bình luận vô căn cứ, ác ý, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tất cả những bình luận như vậy đều được tự động lọc bỏ, vì vậy, chúng không bao giờ đến được tay tôi. Các bạn chỉ đang lãng phí thời gian quý báu của mình. Từ hôm nay, tôi sẽ lặng lẽ tiếp tục thử thách bản thân hướng tới những ước mơ mới”.

Sinh năm 2012, Baek nổi tiếng toàn quốc khi mới 9 tuổi nhờ vào việc học trung học cơ sở sớm và sau đó theo học tại Trường Trung học Khoa học Seoul, một trong những trường danh tiếng nhất Hàn Quốc dành cho học sinh năng khiếu. Trước đó, Baek lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng, khi mới 3 tuổi 5 tháng trong lần xuất hiện trên chương trình Tìm kiếm thiên tài của đài SBS, nơi cậu đạt chỉ số IQ 204 theo tiêu chuẩn Mensa, đưa cậu vào nhóm 0,0001% người thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, hành trình học tập của Baek luôn được theo dõi sát sao và đôi khi gây tranh cãi. Tháng 3/2023, cậu vào học Trường Trung học Khoa học Seoul nhưng chỉ 5 tháng sau đã tuyên bố rút lui thông qua kênh YouTube của mình. Sau đó, cậu cố gắng xin học tại ĐH Oxford nhưng không thành công.