Ngủ 5 tiếng trong giờ làm vì lương thấp, nữ nhân viên gây tranh cãi

Theo Haichao News, người phụ nữ (không nêu danh tính) làm việc tại một công ty ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Cô cho biết cảm thấy bị đối xử không công bằng và không hài lòng với thu nhập hiện tại.

“Sếp tôi nổi giận. Ông ấy nói tôi cố ý hại ông. Ông ấy cảnh cáo và dọa sa thải tôi”, người phụ nữ kể trong video. Cô cũng đáp lại những chỉ trích: "Những người phê phán tôi không hiểu được những người có mức lương thấp như tôi".

Sự việc bị phát hiện khi cô thức dậy sau giấc ngủ kéo dài và lấy một thanh sô-cô-la trên bàn sếp để ăn. Do người sếp mắc chứng hạ đường huyết, việc không kịp bổ sung đường khiến ông suýt ngất tại văn phòng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nhưng phần lớn ý kiến không ủng hộ hành động của cô.

“Nếu là sếp, tôi cũng không thể chấp nhận nhân viên như vậy”, một người bình luận.

Một ý kiến khác cho rằng: “Theo luật, làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Trừ 5 tiếng ngủ, cộng thêm thời gian ăn trưa và nghỉ, thì gần như không còn thời gian làm việc".

Nhiều người thậm chí mỉa mai: “Không ngờ có ngày tôi lại đứng về phía ông chủ".

Truyền thông Trung Quốc khuyến cáo giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài khoảng 30 phút. Ngủ quá lâu có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, đột quỵ và gan nhiễm mỡ.

Những câu chuyện về mâu thuẫn lao động “lạ” như vậy thường xuyên trở thành đề tài gây tranh luận tại Trung Quốc.