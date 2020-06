Bị chửi vì mặc gợi cảm hát quán bar, cô gái chuyển giới Lynk Lee công khai hành trình “từ sâu hoá bướm”

Chia sẻ của Lynk Lee Giấc mơ chỉ là giấc mơ nếu như Linh không đủ khao khát… 30 năm sống không mục đích, Linh mơ một ngày được sống như chưa từng sống… Là chính mình, nghêu ngao vài ba câu hát…Và giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực… Chào các bạn! Linh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để Linh chính thức chia sẻ với các bạn về gương mặt mà mọi người quan tâm, hỏi han trong suốt thời gian vừa qua. Vì thực sự sau buổi tối biểu diễn, Linh đã nhận được quá nhiều câu hỏi về sự thay đổi rất lớn của Linh. Không thể trả lời từng bạn nên Linh muốn dành bài viết này tặng cho những bạn bè, và những người có cùng khao khát tìm lại bản thân mình như Linh đã làm được. Linh đã comeout được khoảng 1 năm và việc đầu tiên Linh tìm hiểu đó là làm sao để chuyển đổi giới tính và giúp gương mặt và cơ thể trở nên nữ tính nhất. Sau 4 tháng trải qua các cuộc PTTM lớn nhỏ, giờ Linh đã có đủ bản lĩnh và tự tin để chia sẻ đến cộng đồng những người chuyển giới như Linh có đủ động lực và quyết tâm tìm về đúng bản ngã và sống đúng với con người mình. Khi còn học cấp 1, Linh đã biết mình là con gái và muốn được mặc váy hay chơi búp bê như các bạn nữ trong lớp, nhưng vì định kiến xã hội, vì kỳ vọng gia đình là trưởng nam và vì rất nhiều lý do khác nên Linh phải cố gắng gồng mình diễn thật tròn vai nam tính trong suốt 30 năm. Cho tới năm nay, Linh mới thực sự được sống cuộc đời mà Linh mong muốn. Linh mệt rồi, không gồng nổi nữa. Càng về sau này, khao khát được làm con gái trong Linh càng thôi thúc mãnh liệt hơn. Linh nghĩ cuộc đời rồi ai đi nữa cũng chỉ sống có một lần vậy tại sao Linh phải sống một cuộc đời mà Linh không mong muốn? 30 năm qua, Linh đã gồng mình sống cuộc đời của 1 người khác, mỗi ngày tỉnh dậy đều là một ngày chán chường, không biết đi đâu, làm gì, không có gì khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đơn giản vì Lynk không được là chính mình đã quá lâu. Nên hiện tại sau khi được là chính mình thì mỗi ngày trôi qua với Linh đều vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Với Linh thời gian này chỉ cần ngắm mình trong gương và được hát thôi cũng khiến Linh như đang trong một giấc mơ mà Linh không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Linh hạnh phúc với chính bản thân mình. Cái cảm giác đó bản thân Linh đã mơ từ rất lâu và bây giờ thì thực sự đã thành hiện thực. Để nói về những người chuyển giới thì có rất nhiều bạn, họ may mắn, họ mạnh mẽ hơn Linh, họ có khao khát và quyết tâm trở về đúng bản ngã của mình từ rất sớm. Khi đó họ mới chỉ 18 tới 20 tuổi, nên vóc dáng cũng như khuôn mặt họ sẽ dễ dàng mềm mại và nữ tính hơn. Còn đối với Linh, trên 30 tuổi không còn là trẻ nên để các đường nét mềm mại và nữ tính cần thời gian lâu hơn. Nhưng giờ đây với Linh, mọi thứ không còn là muộn nữa rồi. Cuộc sống bây giờ với Linh mới đang bắt đầu và còn cả chặng đường dài phía trước để hoàn thiện. Linh đã mất gần 1 năm để tìm hiểu về quá trình chuyển giới và PTTM để sao cho mình nữ tính nhất. Nói thật, Linh vốn sở hữu gương mặt không ưa nhìn và rất nam tính: khung mặt vuông, góc cạnh, gò má và trán cao nên nhìn các đường nét rất thô và rất đàn ông. Thật ra thì Linh đã thực hiện một số ca PTTM trước đó như mắt, mũi và tiêm má baby nhưng thực sự Linh vẫn chưa thấy hài lòng. Có lẽ, vì cũng do Linh tự tìm hiểu mình muốn sửa gì thì làm cái đó chứ không có sự tư vấn tổng quát từ bác sĩ chuyên môn cao nên sửa xong Linh vẫn không ưng ý. Linh lại tiếp tục tìm kiếm nơi có thể giúp Linh trở nên nữ tính hơn, mềm mại hơn và mình quyết định sang Hàn làm cuộc đại phẫu thay đổi cuộc đời. Tết xong là Linh lên đường sang Hàn Quốc để thực hiện PTTM, một mình tới Hàn Quốc Linh được xe của bệnh viện đón ngay tại sân bay. Vì khao khát muốn khuôn mặt mình thật nữ tính, vậy nên các bác sỹ cũng khuyên Linh phải phẫu thuật xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao và khuôn mặt hài hòa, trượt cằm để khuôn mặt thanh tú hơn và hơn cả là phải nâng cấp vòng 1. Sang Hàn Linh mới hiểu rằng hóa ra muốn đẹp phải làm nhiều thế này cơ. Cái khác biệt là trước Linh muốn đẹp nhưng không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Thì nay bác sỹ tư vấn cân đối đo đạc từng milimet trên khuôn mặt Linh để hoàn thiện về tỷ lệ vàng. Không chỉ thế, bác sỹ còn chỉ định Linh phải hút hết filler cũ ra để khi hoàn thiện gương mặt được cân đối. Và tiếp theo sẽ là quá trình dẫm lên gai để tới Hoa Hồng của Linh... Xem xong các bạn sẽ sốc lắm đấy. Nhưng thề là Linh không hề đau như các bạn đang tưởng, chả hiểu sao lại thế luôn ý. Linh chỉ thấy nó như một giấc ngủ, dậy mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có điều cơ thể hơi mệt xíu nhưng mà lại không đau tí nào. Linh nghĩ chắc do mình chuẩn bị tâm lý kĩ nên chịu được, hoặc đợi thuốc tê hết sẽ ngấm đau dần vì gọt hàm, cắt xương đủ kiểu cơ mà. Nhưng không, mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Không biết do tay nghề bác sỹ giỏi hay do máy móc công nghệ cao nữa. Nhưng quả thật mọi thứ xảy ra rất đơn giản và nhẹ nhàng. Sau phẫu thuật Linh được đội ngũ y tá chăm sóc rất tận tình, ở đây là bệnh viện lớn, có hẳn khoa chăm sóc hậu phẫu giúp khách hàng sau PTTM được phục hồi nhanh chóng nhất. Linh đã ở Hàn gần 1 tháng vì để hoàn thiện bản thân. Và phẫu thuật hoàn chỉnh toàn bộ cơ thể. Chuyện còn dài và Linh cảm ơn tất cả mọi người đã đọc lời chia sẻ của Linh ạ.