Chuyển giới đẹp mỹ miều hơn cả "con gái xịn", cô gái Cà Mau gây bão MXH

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều người không thể nhận ra An Kim là gái chuyển giới bởi cô quá xinh đẹp và quyến rũ.

Khó có thể nhận ra, đây là một cô gái chuyển giới

Cháy bỏng một ước mơ: Chuyển giới

Không ít người thừa nhận, ngắm loạt ảnh của cô gái chuyển giới Trần An Kim (sinh năm 1998), khó tránh khỏi vài giây loạn nhịp trước gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn và đôi gò bồng đào tròn đầy, lấp ló sau tấm áo gợi cảm. Tất cả những đường nét của một cô gái đẹp đều hội tụ ở An Kim, khiến cộng đồng mạng phải xôn xao về hành trình chuyển giới, tìm lại chính mình của cô.

An Kim sinh ra ở Cà Mau và hiện sống tại TP.HCM. Cô bị “mụ nặn nhầm” khi tâm hồn là một cô gái thực thụ nhưng lại mang hình hài của một gã trai. Tuy vậy, An Kim vẫn cho rằng, mình là một cô gái may mắn hơn tất cả những những người thuộc giới tính thứ 3 khác khi được trời phú cho giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, nhờ thế mà việc “nửa nam nửa nữ” được mọi người dễ chấp nhận hơn.

An Kim nhận ra xu hướng giới tính của mình từ nhỏ

Trong ký ức của An Kim không có cái gọi là “cú sốc” khi “came out giới tính”. Từ nhỏ, gia đình và những người bạn thân thiết đã hiểu cô không giống vẻ bề ngoài. Cô thực sự là một cô gái với tính cách nhẹ nhàng, thích để tóc dài, mặc váy. Dẫu vẫn có những lời trêu chọc, miệt thị của người lạ trong suốt thời cắp sách đến trường nhưng vì được người thân thấu hiểu nên chưa bao giờ An Kim bị tổn thương.

“Kỷ niệm buồn nhất à? Không có. Mình luôn lạc quan và vui vẻ bởi được ba mẹ ủng hộ, bạn bè thấu hiểu. Lời nói của người khác thì mình không bận tâm”, An Kim nói.

Không có nỗi buồn, không có tổn thương nhưng không vì thế mà An Kim hài lòng với cơ thể của mình. Kể từ khi trưởng thành, cô luôn mang trong mình ước mơ cháy bỏng là được chuyển giới, trở thành một cô gái thực sự. “Mình muốn có một gia đình hạnh phúc như mọi người, muốn được làm vợ, làm mẹ… Mình không nghĩ, đó là một giấc mơ xa vời”, An Kim tâm sự.

Cô nàng chuyển giới xinh như hoa

Hành trình tìm lại chính mình

Quả thật là vậy, Với một cô gái dám nghĩ, dám làm lại được gia đình ủng hộ như An Kim, thì chuyện phẫu thuật chuyển giới không quá khó khăn. Năm 20 tuổi, với số tiền tự gom góp cộng thêm hỗ trợ từ ba mẹ, An Kim có cuộc phẫu thuật đầu tiên.

Trong suốt 2 năm, có bao nhiêu lần nằm trên bàn mổ, An Kim không nhớ nổi. Cô thực hiện hàng loạt ca đại phẫu, tiểu phẫu từ gương mặt, ngực, cho đến cơ quan sinh dục. Trước đó, cô còn phải sử dụng liệu pháp tâm lý, dùng hormone thử nghiệm và điều trị theo yêu cầu giới tính.

Thế nhưng, vẫn có một ca “dao kéo” khiến An Kim nhớ mãi là lần thay đổi bộ phận sinh dục. “Ngay khi tỉnh dậy, mình đã nhìn xuống dưới xem mọi thứ thay đổi thế nào… Niềm hạnh phúc ngập tràn cả cơ thể, cuối cùng mình đã hoàn thành, đã là một cô gái”, An Kim chia sẻ.

An Kim luôn có gia đình bên cạnh trong hành trình chuyển giới

Nhắc đến nỗi đau khi phẫu thuật chuyển giới, An Kim nhẹ bẫng: “Đau cũng phải chịu thôi, cái đau sẽ giảm từng ngày và bù vào là niềm vui sướng. Ước mơ mà, đau cỡ nào cũng không sao”. Trong mỗi ca phẫu thuật, An Kim luôn có mẹ đồng hành, động viên tinh thần và chăm sóc cô trong những ngày hậu phẫu.

“Riết rồi mỗi khi đi đâu, mẹ đều lấy hình mình ra khoe hết á. Mẹ rất tự hào về mình, còn mình thì biết ơn mẹ vô cùng”, An Kim nói.

An Kim ngày càng đẹp, vẻ đẹp căng mọng, tràn đầy sức sống của một cô gái tuổi đôi mươi. Chẳng mấy người thoáng nhìn đã nhận ra cô là người chuyển giới. Nhiều người còn nhận xét, An Kim đẹp hơn cả “con gái xịn”.

Tuy vậy, cô vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày. Điều An Kim đang hướng đến là một cuộc thi nhan sắc trong lương lai. Hiện tại, cô đang học Tiếng Anh, catwalk để sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới.

Mọi đường nét trên gương mặt An Kim đều rất nữ tính

Cô nàng chuyển giới quá thành công

Nhan sắc An Kim được nhận xét là lung linh hơn cả "gái xịn"

Cô nàng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân

An Kim dự định sẽ tham gia cuộc thi nhan sắc

Cô đang tích cực học tiếng Anh và catwalk

An Kim luôn nỗ lực chinh phục những mục tiêu của bản thân

Dám nghĩ và dám làm để có được hạnh phúc.

