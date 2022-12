Cô gái chuyển giới được mệnh danh “ngọc nữ An Giang” vì quá xinh

Huỳnh My - cô gái chuyển giới quê An Giang

Lần thứ 2 góp mặt tại cuộc thi “Miss International Queen 2023” (cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới nữ), Lý Huỳnh My (sinh năm 1994, quê An Giang) một lần nữa gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Loạt ảnh giới thiệu về cô nàng trên Fanpage chính thức của cuộc thi thu hút nhiều lượt “thả tim” và bình luận khen ngợi. Huỳnh My được mệnh danh là “ngọc nữ An Giang” vì nhan sắc rạng rỡ của mình.

Ở mùa trước, Huỳnh My từng gây xôn xao với phản ứng gắt gao khi bị loại khỏi top 15. Cô nàng thẳng thừng tuyên bố: “Từ nay em sẽ không tham gia cuộc thi nào nữa. Không có sự công bằng ở đây”. Tuy nhiên, cô gái An Giang vẫn xuất hiện tại cuộc thi nhan sắc mùa này khiến nhiều người tò mò. Huỳnh My trải lòng: “Mình muốn khẳng định bản thân, muốn trở thành niềm tự hào của gia đình”.

Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ tính

Huỳnh My có tên khai sinh là Lý Thành Lộc, từ nhỏ đã là “con cưng” của cả gia đình, được ba mẹ và ông bà chăm sóc tỉ mỉ. Bởi vậy, khi cô nhận ra những khác biệt của bản thân cũng là lúc cả gia đình ngầm hiểu, cô không phải là một cậu trai như giới tính được sinh ra.

“Từ khi bước vào cấp 1, mình đã thấy bản thân khác với các bạn nam cùng lớp. Mình rất yếu ớt, sức khoẻ không cho phép chơi mấy môn thể thao mạnh như đá bóng, cầu lông… Ngược lại, mình rất thích mấy trò chơi nhẹ nhàng như: may vá, búp bê, ca múa… Cũng vì sự khác biệt ấy, mình phải sống trong sự kỳ thị suốt cả tuổi thơ. Bạn bè, thậm chí là những người không quen biết cũng dành cho mình những lời nói miệt thị, ánh mắt khinh bỉ”, Huỳnh My chia sẻ.

Huỳnh My tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho các cô gái chuyển giới

Thế nhưng, Huỳnh My có một may mắn vô cùng lớn là được gia đình thấu hiểu, chấp nhận và yêu thương. Bố mẹ cô luôn cố gắng bảo vệ cô bằng mọi giá. Họ hiểu rằng, “sinh nhầm giới tính” là số phận chứ không phải lỗi lầm của cô.

Tình yêu thương của gia đình bồi đắp cho Huỳnh My tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh và lối suy nghĩ tích cực, lạc quan. Đó là điểm tựa tinh thần giúp cô vượt qua sự kỳ thị của người đời. Học hết lớp 12, Huỳnh My chính thức “come out”, để tóc dài và ăn mặc như một cô gái thực sự.

“Lúc này, tâm trạng mình mới bắt đầu mâu thuẫn. Mình thấy bên trong mình luôn tồn tại 2 trạng thái, vừa tự tin khi được là chính mình, vừa thấy tiêu cực bởi ngoại hình “nam không ra nam, nữ không ra nữ”. Mình khao khát được phẫu thuật chuyển giới để trở thành một cô gái thực sự”, Huỳnh My tâm sự

Huỳnh My chuyển giới năm 24 tuổi

Năm 2018, khi vừa tròn 24 tuổi, Huỳnh My tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Cô làm ngực tại Việt Nam và phẫu thuật phần dưới tại Thái Lan. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều do ba mẹ cô chi trả.

“Mình đã nghĩ, chỉ cần được làm con gái thì chẳng điều gì khiến mình sợ hãi. Nhưng khi nằm trên bàn mổ, nghe tiếng dao kéo leng keng, mình đã có lúc muốn từ bỏ ca phẫu thuật định mệnh này. Một nỗi sợ kinh hoàng. Mình vượt qua bằng cách nghĩ đến niềm khát khao được làm con gái từng ngày, từng giờ trước đó, tự trấn an bản thân rằng nỗi đau nào cũng qua thôi. Và mình đã làm được”, Huỳnh My chia sẻ.

Cô nàng ngày càng mặn mà, quyến rũ

Nỗi đau sau ca mổ khó có thể diễn tả bằng lời nhưng cô nàng may mắn được gia đình chăm sóc chu đáo. Có điều kiện nghỉ dưỡng, ăn uống đầy đủ, Huỳnh My sớm bình phục. Tròn 4 năm sau ca phẫu thuật chuyển giới, hiện tại sức khoẻ của cô nàng ổn định.

Phần thưởng xứng đáng cho sự can đảm của Huỳnh My là một cuộc sống tự do, trọn vẹn. Cô đã thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình là trở thành một cô gái thực sự. Với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng, Huỳnh My tự tin xuất hiện ở bất cứ đâu và hơn hết, cô nàng hạnh phúc khi được làm “cô con gái nhỏ” của ba mẹ.

Cô nàng có cuộc sống thoải mái và tự tin.

