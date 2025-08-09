Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng

Showbiz Trung Quốc đón nhận tin buồn khi nam diễn viên kỳ cựu Chu Long Quảng, người thủ vai Phật Tổ Như Lai trong Tây du ký bản 1986, qua đời ngày 2/8 do bệnh nặng, hưởng thọ 86 tuổi, để lại niềm tiếc thương trong lòng đông đảo khán giả.

Ngày 6/8, tang lễ của nghệ sĩ Chu Long Quảng được tổ chức trang trọng tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh, nơi an nghỉ của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi.

Đông đảo đồng nghiệp trong giới và người hâm mộ đã tới tiễn biệt ông lần cuối. Không khí tang lễ trang nghiêm với hàng dài người xếp hàng viếng, vòng hoa phủ kín thể hiện niềm tiếc thương dành cho người cố nghệ sĩ.

Tang lễ "Phật Tổ Như Lai" Chu Long Quảng. Ảnh: 163.

Nhiều thành viên trong Tây du ký, bộ phim đưa tên tuổi Chu Long Quảng đến gần hơn với công chúng, cũng có mặt như Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Vương Bá Chiêu (vai Bạch Long Mã)... Không thể trực tiếp đến viếng, Mã Đức Hoa (diễn viên thủ vai Trư Bát Giới), gửi vòng hoa tiễn biệt đồng nghiệp.

Chia sẻ với truyền thông tại tang lễ, Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nhớ lại lần gặp cuối cùng với Chu Long Quảng cách đây 2 năm. Khi ấy, chân của ông đã yếu, phải vịn vai Lục Tiểu Linh Đồng để lên bậc thang. Dù sức khỏe không còn tốt, Chu Long Quảng vẫn minh mẫn: “Ông vui tính. Ở bên ông, tôi thấy thật thoải mái, đến mức đôi khi quên sự chênh lệch thế hệ. Trong lòng chúng tôi, ông là thần tượng từ thuở thanh xuân”, Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ.

Với gương mặt phúc hậu, chiều cao nổi bật 1,82 m, Chu Long Quảng thường được giao vai chính trực, chính diện. Suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã khắc họa thành công nhiều nhân vật để đời, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.