Ẩn MV có Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến hát vì bị phản ứng dữ dội

Tối 8/8, Đơn vị sản xuất MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - chính thức lên tiếng về sản phẩm gây tranh cãi.

Theo đó, đơn vị này cho biết sẽ chủ động ẩn MV phiên bản AI sau 1 ngày ra mắt.

Bốn giọng ca góp mặt trong MV.

Theo người đại diện, MV được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên sản phẩm vừa lãng mạn, mới mẻ, vừa thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước.

"Tuy nhiên, một số khung hình đã được lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam", đơn vị này cho hay.

Đạo diễn và ê-kíp cầu thị lắng nghe ý kiến của khán giả bởi cho rằng mọi lời góp ý chân thành đều xuất phát từ lòng yêu quê hương và mong muốn mỗi sản phẩm nghệ thuật - giải trí trở nên tốt hơn.

Cảnh người dân nhường cơm sẻ áo trong MV xuất hiện cánh tay dư thừa.

"Để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp quý báu từ quý khán giả, chúng tôi quyết định ẩn MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI", đơn vị chia sẻ.

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam ra mắt tối 7/8, với sự kết hợp của 4 ca sĩ: Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc, cùng màn góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Đây là MV nằm trong dự án nghệ thuật cộng đồng VietNam Love, được lên ý tưởng và dàn dựng bởi đạo diễn Trần Thành Trung.

Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác với ý nghĩa khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Bài hát được đánh giá cao với ca từ, giai điệu hào hùng, ý nghĩa. Tuy nhiên, phần hình ảnh MV được sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) lại gây nhiều tranh cãi.

Nhiều khán giả chỉ ra rằng họa tiết trống đồng bị AI làm méo mó, cờ Tổ quốc sai quy chuẩn, vị trí các quần đảo trên bản đồ chưa đúng vị trí và chữ viết không thể hiện rõ, anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở đồng bằng nhưng bối cảnh AI tạo là đồi núi.

Một số hình ảnh, họa tiết chưa phù hợp với thực tế, khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Ngoài ra, cảnh về những sự kiện lịch sử như: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiến thắng của Ngô Quyền… khiến nhiều người hoài nghi về tính chính xác do AI thể hiện.