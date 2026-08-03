Bên trong cuộc sống của gia đình 12 con

Khoảng 45 phút sau, căn nhà sáu phòng ngủ ở thị trấn Burghead (Scotland) dần tỉnh giấc. Tiếng cửa phòng mở, tiếng bước chân trên cầu thang, những lượt người nối nhau vào phòng tắm nhanh chóng phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

"Nhà đông người nên tôi không thích cảm giác vội vã. Dậy sớm giúp tôi hoàn thành được nhiều việc trước khi các con thức dậy", nguời mẹ 48 tuổi nói với Press and Journal.

Trong lúc các con lớn lần lượt đến trường, người mẹ tiếp tục gấp quần áo, dọn bếp, kiểm tra lịch học rồi chuẩn bị cho những công việc còn lại trong ngày. Theo chị, mọi sinh hoạt của gia đình đều phải được lên kế hoạch từ trước. Muốn cả nhà đi chơi hay ăn ngoài, vợ chồng chị thường chuẩn bị trước nhiều ngày, từ đồ dùng cần mang theo đến việc đặt chỗ vì rất hiếm nhà hàng có thể đón cùng lúc 14 người.

Gia đình Zoe Sullivan. Ảnh: Sandy McCook/DC Thomson

Zoe và chồng, Ben Sullivan, 51 tuổi, cùng lớn lên ở hạt Cornwall (Anh). Sau nhiều năm mỗi người theo đuổi cuộc sống riêng, họ gặp lại khi trở về quê nhà rồi kết hôn.

Gần 20 năm qua, họ lần lượt chào đón 12 người con gồm Elisabeth, Olivia, cặp song sinh Charlotte - Isabelle, Noah, Evangeline (Eva), Tobias, cặp song sinh Leah - Erin, Agnes, Joseph và cô út Florence.

Zoe cho biết hai vợ chồng chưa bao giờ đặt mục tiêu sẽ có một gia đình đông con. Mỗi lần đón thêm một em bé, họ lại tiếp tục thích nghi với cuộc sống mới và dần nhận ra mình yêu không khí đông đúc ấy.

Khi các con lớn lên, việc chăm sóc các em cũng không còn đặt hoàn toàn lên vai bố mẹ. Những anh chị lớn giúp em đọc sách, chuẩn bị bữa trưa, chơi cùng em nhỏ hoặc phụ mẹ chuẩn bị sinh nhật cho các thành viên trong gia đình. "Đôi khi các con lớn còn dành nhiều thời gian với em hơn cả tôi", chị nói.

Gia đình duy trì một lịch sinh hoạt gần như cố định. Buổi sáng, mỗi đứa trẻ đều có khung giờ sử dụng phòng tắm riêng để tránh chồng chéo trước giờ đến trường. Theo Zoe, nếu không có một lịch trình rõ ràng, mọi việc sẽ nhanh chóng rối tung.

Đổi lại, những đêm ngủ đủ giấc gần như là điều xa xỉ. Zoe thường chỉ lên giường sau nửa đêm và ngủ khoảng bốn đến năm tiếng mỗi ngày.

"Có lần tôi ngủ gật ngay bên lò nướng. Tôi mệt đến mức như vậy", chị kể.

Ngoài việc quán xuyến sinh hoạt của cả gia đình, điều Zoe bận tâm nhất là làm sao mỗi người con đều cảm thấy mình được quan tâm. Ban ngày, chị dành thời gian cho các con nhỏ; đến chiều, khi những đứa lớn trở về, chị cố gắng lắng nghe chuyện học hành hoặc những điều chúng muốn chia sẻ. Những cuộc trò chuyện riêng thường diễn ra trên đường đi siêu thị, trong lúc ngồi trên xe hay vài phút trước giờ đi ngủ.

Theo chị, lợi thế của một gia đình đông con là bọn trẻ luôn có anh chị em ở bên. Khi không tìm mẹ, chúng vẫn có người để trò chuyện, chia sẻ hoặc giúp đỡ nhau.

Những năm làm mẹ của Zoe cũng trải qua không ít biến cố. Khi cặp song sinh Leah và Erin chào đời non tháng, một bé từng bị nhiễm trùng huyết và suýt không qua khỏi. Zoe cho biết khoảng thời gian ấy chị phải đối mặt với chứng lo âu và trầm cảm kéo dài, nhưng việc chăm sóc những đứa con còn lại khiến chị không cho phép mình gục ngã quá lâu.

"Chúng mang đến cho tôi mục đích để bước tiếp. Có lúc các con khiến tôi kiệt sức, nhưng cũng chính chúng giúp tôi mạnh mẽ hơn", chị nói.

Điều Zoe bận tâm nhất là làm sao mỗi người con đều cảm thấy mình được quan tâm. Ảnh: Sandy McCook/DC Thomson

Gia đình hiện dành khoảng 400 bảng Anh (hơn 14 triệu đồng) mỗi tuần cho thực phẩm, cao hơn khoảng 100 bảng so với vài năm trước do giá cả leo thang.

Mỗi lần đi siêu thị, Zoe thường đẩy ba xe hàng chất đầy sữa, bánh mì, rau củ và thực phẩm. Theo chị, các con trai ở tuổi thiếu niên gần như lúc nào cũng thấy đói, khiến tủ lạnh vừa được lấp đầy đã nhanh chóng vơi đi.

Để cân đối chi tiêu, hai vợ chồng không uống rượu, không hút thuốc và thống nhất mọi người con đều nhận khoản quà sinh nhật, Giáng sinh như nhau. Nếu điều kiện kinh tế khá hơn, ngân sách của tất cả các con sẽ cùng tăng.

Trước đây, Ben là kỹ sư máy bay của Không quân Hoàng gia Anh, còn Zoe ở nhà chăm sóc gia đình.

Năm 2018, sau khi xuất hiện trong một số chương trình truyền hình về gia đình đông con, vợ chồng Sullivan bắt đầu ghi lại cuộc sống thường ngày trên YouTube. Sau gần sáu năm, kênh thu hút hơn 15 triệu lượt xem, mang lại nguồn thu ổn định. Hiện cả hai coi việc sản xuất nội dung trên YouTube, Facebook và TikTok là công việc chính.

Ben cho biết việc nghỉ công việc cũ để làm nội dung toàn thời gian từng khiến gia đình vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Họ bị cho là lợi dụng con cái để kiếm tiền hoặc sống nhờ trợ cấp, thậm chí nhiều lần bị tố cáo nặc danh tới cảnh sát và cơ quan bảo vệ trẻ em. Theo anh, thu nhập từ mạng xã hội hiện tương đương thời điểm còn làm việc trong Không quân, đồng thời giúp anh có nhiều thời gian ở bên các con hơn.

Zoe dọn phòng cho các con. Video: Mamalovescoffee

Người mẹ 48 tuổi cho rằng các bà mẹ ngày nay phải chịu nhiều kỳ vọng từ xã hội. Người đi làm bị cho là bỏ bê con cái, người ở nhà chăm con lại bị đánh giá không có sự nghiệp; có ít con hay nhiều con đều có thể trở thành đối tượng bị phán xét. Theo chị, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng và không có một khuôn mẫu chung cho việc nuôi dạy con.

Đến nay, khi con gái lớn đã trưởng thành còn cô út Florence bắt đầu đi học, Zoe vẫn không cho rằng mình là một "chuyên gia làm mẹ". Chị nói mỗi giai đoạn trưởng thành của con đều mang đến những điều mới mẻ và bản thân vẫn học cách làm mẹ mỗi ngày.