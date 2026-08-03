Bố mẹ bị phạt tù vì tự dạy con ở nhà

Phán quyết do Tòa án Hình sự bang São Paulo (Brazil) đưa ra, cáo buộc ông Audato Denardi và bà Ieda Denardi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm giáo dục đối với 2 con gái 15 và 11 tuổi. Đây là vụ truy tố hình sự đầu tiên tại Brazil liên quan đến việc cha mẹ cho con học tại nhà.

Vợ chồng Denardi bắt đầu cho 2 con học tại nhà từ năm 2020 trong đại dịch Covid-19. Đến năm 2022, họ chính thức rút các con khỏi trường phổ thông. Từ đó, chính quyền địa phương nhiều lần đến kiểm tra và yêu cầu đưa các bé trở lại trường nhưng vợ chồng Denardi không chấp hành.

Tháng 4, tòa sơ thẩm tuyên phạt hai vợ chồng 50 ngày tù. Trong phiên xét xử, thẩm phán bác đề nghị tuyên trắng án của công tố viên. Trước đó, một nhà tâm lý học giáo dục độc lập đánh giá hai con của gia đình Denardi học tập và hòa nhập xã hội tốt, không có dấu hiệu bị bỏ bê. Dựa trên đánh giá này, công tố viên đã đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho gia đình.

Gia đình ông Audato Denardi và bà Ieda Denardi ở Brazil. Ảnh: NY Post

Luật sư bào chữa Isabel Monteiro cho biết gia đình đã nộp hơn 3.000 trang tài liệu chứng minh việc giáo dục tại nhà. Theo bà, hai con gái của họ sử dụng được nhiều ngôn ngữ và chơi piano thành thạo. Chương trình học do gia đình tự thiết lập, chú trọng học thuật và giá trị đạo đức. Bà Ieda thậm chí đã theo học đại học ngành Toán học và Sư phạm để cải thiện kỹ năng giảng dạy cho các con.

Tuy nhiên, tòa án nhận định vợ chồng Denardi không đưa nội dung về giáo dục giới tính, tinh thần khoan dung và sự đa dạng vào chương trình học. Bản án cho rằng họ không giúp hai bé hòa nhập văn hóa, khi các em thích nhạc tôn giáo và cổ điển thay vì dòng nhạc phổ biến tại Brazil như trap hay sertanejo.

Luật sư Monteiro cho rằng phán quyết mang tính áp đặt. Bà cho biết việc kết tội chủ yếu xuất phát từ việc con gái lớn thích nghe nhạc thánh ca thay vì các ca khúc thịnh hành có ca từ dành cho người lớn. Tổ chức Alliance Defending Freedom (ADF) International, đơn vị hỗ trợ pháp lý cho gia đình, đang cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình kháng cáo.

Vụ việc cho thấy khoảng trống pháp lý đối với hình thức học tại nhà ở Brazil. Năm 2019, Tòa án Tối cao nước này phán quyết việc học tại nhà không vi phạm Hiến pháp nhưng cần có luật điều chỉnh. Hạ viện đã thông qua dự luật quản lý hình thức này vào năm 2022, nhưng Thượng viện chưa thông qua. Hiện có khoảng 70.000 trẻ em tại Brazil áp dụng hình thức này, khiến nhiều gia đình đối mặt với rủi ro pháp lý tương tự.

Vợ chồng Denardi được tại ngoại chờ Tòa án Tư pháp bang São Paulo xét kháng cáo. Ông Audato Denardi cho biết nếu phải chấp hành án 50 ngày tù, họ sẽ mất việc và hai con không có người chăm sóc.

"Chúng tôi chờ một phán quyết công bằng và được tuyên trắng án. Nhà nước không thể thay đổi pháp luật dựa trên ý thức hệ", ông Audato nói.