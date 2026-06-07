Ban ngày là nghiên cứu sinh tiến sĩ, buổi tối chạy xe ôm công nghệ

Không chờ thời điểm hoàn hảo để bắt đầu

Theo NDTV, Deepak Pandey gây chú ý sau khi chia sẻ lịch trình làm việc dày đặc của mình trên Instagram. Ngoài công việc văn phòng giờ hành chính, anh còn chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối, nghiên cứu luận án tiến sĩ, tự nấu ăn, chỉnh sửa video và sáng tạo nội dung số.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Pandey kể về giai đoạn anh thường xuyên cảm thấy kiệt sức sau mỗi ngày làm việc từ 9h đến 17h. Dù có công việc ổn định, anh vẫn thiếu động lực và cảm thấy mắc kẹt trong một vòng lặp đơn điệu, không mang lại sự hài lòng.

"Tôi từng để nỗi sợ thất bại, sợ bị đánh giá và sợ thử những điều mới mẻ chi phối các quyết định của mình suốt nhiều năm", Pandey chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi anh quyết định không tiếp tục để những nỗi sợ đó cản trở cuộc sống. Thay vì chờ đợi thời điểm hoàn hảo, anh đăng ký theo học chương trình tiến sĩ, nhận thêm công việc chạy xe ôm công nghệ và bắt đầu xây dựng nội dung trên mạng xã hội.

Ngoài làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, chạy xe công nghệ và làm công việc văn phòng, Deepak Pandey còn sáng tạo nội dung chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Hiện nay, sau khi kết thúc công việc văn phòng, Pandey tiếp tục chở khách cho Rapido - một nền tảng gọi xe phổ biến tại Ấn Độ. Công việc này mang lại cho anh khoảng 600-700 rupee mỗi ngày, còn những ngày chạy toàn thời gian có thể đạt tới 1.500 rupee.

Ban đầu, anh xem đây chỉ là cách để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Tuy nhiên, theo thời gian, công việc này trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật.

Pandey cho biết việc dám bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp anh nhận ra bản thân có nhiều tiềm năng hơn những gì từng nghĩ. Dù lịch trình bận rộn hơn trước, anh lại cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Trong phần chú thích của video, anh viết: "Sau một ngày làm việc từ 9h đến 17h, cảm giác mệt mỏi nhiều khi chỉ là một cái cớ. Khi ước mơ đủ lớn, đôi chân sẽ không bỏ cuộc ngay cả lúc 23h mà còn nhấn ga mạnh hơn. Công việc văn phòng, chạy xe ôm công nghệ, nấu ăn và học tiến sĩ - đó là câu chuyện của tôi. Còn lý do của bạn là gì? Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu ngay hôm nay".

Được ngưỡng mộ nhưng cũng khiến nhiều người lo ngại

Theo The Times of India, câu chuyện của Pandey đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều người dùng mạng xã hội. Một số người cho biết họ được truyền cảm hứng để tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc cho các dự án cá nhân hoặc công việc phụ nhằm cải thiện thu nhập và phát triển bản thân.

Một người bình luận: "Anh truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu chạy Rapido sau giờ làm và cảm thấy rất vui vì có thêm thu nhập".

Một người khác viết: "Tinh thần nỗ lực tuyệt vời! Chúc anh gặp nhiều may mắn".

Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về tác động của lịch trình làm việc dày đặc đối với sức khỏe thể chất và tinh thần trong thời gian dài. Theo họ, việc liên tục chạy theo năng suất không nên trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thành công.

Dù vậy, câu chuyện của Pandey vẫn chạm tới cảm xúc của nhiều người trẻ đang nỗ lực cân bằng giữa công việc, học tập, chăm sóc bản thân và theo đuổi những mục tiêu riêng để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.