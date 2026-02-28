Bài văn khấn Rằm tháng Giêng năm 2026 giúp gia chủ rước tài lộc

Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Theo truyền thống, lễ cúng thường gồm hai phần: cúng Thần linh và cúng Gia tiên.

Trong năm Bính Ngọ 2026, Rằm tháng Giêng chính lễ rơi vào Thứ Ba, ngày 03/03/2026 Dương lịch. Tùy theo điều kiện, bạn có thể chọn cúng từ ngày 12 đến 15 Âm lịch.

Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Ảnh: minh họa

Văn khấn Rằm tháng Giêng 2026 chuẩn Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn Thần linh (Thổ Công, Thổ Địa, vị thần cai quản) Rằm tháng Giêng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật. Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Tín chủ con là: … Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm ..., gặp tiết Nguyên Tiêu, tín chủ con lòng thành sắm sửa lễ vật, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Cầu xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể gia đình chúng con quanh năm khỏe mạnh, công việc hanh thông, thái bình an lạc.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn Gia tiên (Tổ tiên nội ngoại) Rằm tháng Giêng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật. Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội nội ngoại họ...

Tín chủ con là: … Ngụ tại: …

Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng, tiết Nguyên Tiêu, con cháu tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên. Tín chủ con thiết lập hương án, sắm sửa lễ vật, kính mời hương linh tổ tiên cùng về thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin các cụ phù hộ cho con cháu trong nhà luôn được hòa thuận, vận may tới cửa, mọi điều tốt lành, sở cầu như ý.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại đất này cùng về hưởng lễ, phù hộ độ trì cho chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Lưu ý thứ tự cúng Rằm tháng Giêng: Cúng Thần linh trước, cúng Gia tiên sau.

Lễ vật: Tùy tâm, có thể là lễ mặn (thịt gà, xôi, canh) hoặc lễ chay (hoa quả, chè trôi nước).

(*) Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!