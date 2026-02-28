Rằm tháng Giêng đi chùa thế nào để trọn vẹn ý nghĩa đầu năm?

Rằm tháng Giêng, còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, diễn ra vào ngày 15 tháng 1 Âm lịch - ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Trong quan niệm dân gian, thời khắc này tượng trưng cho sự viên mãn, khởi đầu hanh thông. Câu nói “Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” cho thấy vị trí đặc biệt của ngày rằm đầu năm trong đời sống tâm linh người Việt.

Ý nghĩa của việc đi chùa Rằm tháng Giêng

Đi chùa dịp này trước hết là để cầu mong một năm mới thuận hòa, gia đình mạnh khỏe, công việc suôn sẻ. Không gian thanh tịnh nơi cửa Phật cũng giúp mỗi người tạm gác lại bộn bề, tìm sự an yên trong tâm hồn.

Bên cạnh đó, đây còn là dịp nhắc nhớ truyền thống, kết nối các thế hệ trong gia đình và bồi đắp giá trị sống hướng thiện. Việc chiêm bái, lễ Phật cũng là cách mỗi người tự nhắc mình sống tử tế, tích đức cho bản thân và gia đình.

Chuẩn bị lễ vật khi đi chùa

Khi đến chùa, điều quan trọng nhất là sự thành tâm, lễ vật không cần cầu kỳ nhưng phải thanh tịnh.

Người đi lễ nên sắm lễ chay như hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, xôi chè hoặc oản. Tuyệt đối không mang lễ mặn vào chính điện. Hoa nên chọn loại có hương thơm nhẹ, còn tươi; trái cây sạch, không dập nát.

Tiền công đức nên bỏ vào hòm quy định, tránh đặt lên tượng Phật, ban thờ hay cài vào các khe cửa gây phản cảm. Khi thắp hương, mỗi người chỉ cần một nén và nên thắp tại lư hương chung ngoài sân để đảm bảo an toàn.

Trang phục khi lễ chùa

Chùa là nơi tôn nghiêm nên trang phục cần kín đáo, lịch sự. Nên chọn quần áo có màu sắc nhã nhặn như nâu, lam, trắng, đen hoặc pastel. Tránh trang phục quá ngắn, xuyên thấu, sát nách hay màu sắc sặc sỡ.

Giày dép nên gọn gàng, thuận tiện di chuyển và dễ tháo khi vào chính điện.

Thời điểm đi chùa

Nhiều người chọn đi chùa đúng ngày 15 tháng Giêng để trọn vẹn ý nghĩa ngày rằm đầu năm. Tuy nhiên, có thể đi từ chiều 14 để tránh đông đúc.

Ban ngày thuận tiện cho việc vãn cảnh, còn buổi tối mang lại không khí tĩnh lặng hơn. Trong quan niệm nhà Phật, điều quan trọng không phải giờ đẹp mà là tâm thế thành kính và sự an nhiên khi hành lễ.

Những điều nên và không nên khi đi chùa

Để việc đi chùa đầu năm được trọn vẹn, người dân nên giữ trật tự, nói khẽ, đi nhẹ; thực hiện hành lễ theo thứ tự, đặt lễ ban Đức Ông trước rồi mới vào chính điện lễ Phật; chào hỏi tăng ni bằng thái độ cung kính.

Ngược lại, không nên mang lễ mặn vào chùa, không thắp quá nhiều nhang, không chụp ảnh phản cảm trong khu vực thờ tự. Khi ra vào, nên đi cửa bên theo quan niệm truyền thống, tránh đi thẳng cửa chính giữa.

Đi chùa Rằm tháng Giêng không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, hướng về điều thiện lành trong năm mới. Sự chuẩn bị chu đáo và thái độ trang nghiêm sẽ giúp chuyến hành hương đầu xuân thêm ý nghĩa.