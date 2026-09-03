Anh em sinh ba cùng đỗ vào các trường đại học danh tiếng

Li Jinwu là người con thứ hai trong một gia đình có ba anh em sinh ba. Cậu đã trúng tuyển vào ngành Thông tin Điện tử của Đại học Đông Nam, sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Người anh cả, Li Jinwen, đỗ vào ngành Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Nam Kinh, trong khi người em út, Li Jinjie, theo học ngành Tự động hóa tại Đại học Điện lực Hoa Bắc. Qua các cuộc phỏng vấn, được biết, ba anh em tài năng này xuất thân từ một gia đình lao động bình thường. Đằng sau niềm vui về thành tích học tập xuất sắc ấy là phương pháp nuôi dạy con cái độc đáo của cha mẹ, cùng câu chuyện về quá trình trưởng thành của ba anh em, những người luôn có ý thức trách nhiệm trong việc cùng gia đình gánh vác những khó khăn về tài chính.

Li Jinwu đã hoàn tất thủ tục nhập học tại Đại học Đông Nam (Southeast University), với sự hỗ trợ đặc biệt từ người em trai Lijinjie (bên phải). "Ba anh em chúng tôi chọn ngành kỹ thuật để dễ tìm việc làm hơn. Cha mẹ đều là những người lao động chân tay bình thường, việc theo học các chương trình chất lượng tại những ngôi trường tốt là cách chúng tôi muốn san sẻ bớt gánh nặng cho họ", Li Jinjie, người em út chia sẻ với phong thái điềm tĩnh và thẳng thắn.

Trong khi đó, người anh cả Li Jinwen đã bắt đầu khóa huấn luyện quân sự tại Đại học Nam Kinh. Dù cách xa nhau, anh vẫn gửi lời động viên: "Anh mong hai em sẽ học tập chăm chỉ và đạt kết quả xuất sắc, luôn giữ vững tinh thần chân thành, giản dị và khoáng đạt, đồng thời trở thành những người có năng lực, tự lập trong cuộc sống".

Gia đình họ đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn: Người cha đã mất việc nhiều năm nay do mắc khối u tuyến giáp, còn người mẹ làm việc tại một cửa hàng nội thất với thu nhập hạn hẹp. Với việc cả ba người con cùng lúc theo học đại học, chi phí học phí và sinh hoạt phí là một khoản tiền không nhỏ. Lijinjie cho biết, cậu sắp lên Bắc Kinh để làm thủ tục nhập học. Cậu cùng cha mẹ đã mua vé tàu cao tốc giá rẻ cho chuyến khởi hành vào lúc sáng sớm: "Giá vé rẻ hơn hàng trăm nhân dân tệ so với các chuyến ban ngày. Chuyện không ngủ ngon giấc cũng chẳng sao cả. Chúng tôi có thể tranh thủ nghỉ ngơi bằng cách tựa người vào những chiếc bàn gấp nhỏ trên tàu".

Trong cuộc sống thường ngày, ba anh em không bao giờ cầu kỳ chuyện ăn mặc. Họ hoàn toàn thoải mái khi khoác lên mình những bộ quần áo bình dân có giá chỉ 20 - 30 nhân dân tệ (khoảng 80.000 - 90.000 đồng): "Quần áo chỉ cốt để che thân, miễn là mặc được thì đã là đủ rồi. Chúng tôi không quan trọng chuyện phô trương hay khoe mẽ". Vì học cùng chuyên ngành, họ thậm chí còn thường xuyên dùng chung sách bài tập. "Một điều tuyệt vời ở các con tôi là chúng không so sánh bản thân với người khác. Chúng ăn những gì có sẵn, mặc những gì đang có và chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả", người cha, ông Li Qing, chia sẻ về các con trai mình với niềm tự hào pha lẫn nỗi xót xa.

Ba anh em đã hoàn thành việc học cuốn từ vựng cho kỳ thi tiếng Anh CET-4 ngay từ khi còn học trung học. Người cha quan niệm: "Hãy thiết lập các quy tắc ngay từ sớm, thì sau này sẽ chẳng còn mấy điều phải lo lắng". Ông có cách nuôi dạy con cái rất đơn giản và thẳng thắn. Khi các con bước vào THPT, ông hầu như không còn can thiệp vào chuyện học hành của chúng nữa mà chỉ tập trung vào việc "hậu cần", chẳng hạn như nấu nướng. Đáng chú ý là vào năm cuối cấp, ông thường đi ngủ lúc 11h đêm, trong khi các con, vốn không cần ai giám sát, vẫn tự giác tiếp tục việc học.