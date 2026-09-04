Cặp đôi ở khách sạn 145 ngày rồi bỏ lại căn phòng ngập rác, tiền chưa trả hết

Một khách sạn tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mới đây đã gặp phải hai vị khách “kinh khủng”. Cặp đôi trẻ này ở lại khách sạn suốt gần 5 tháng và kiên quyết không cho nhân viên dọn phòng vào trong. Sau khi họ trả phòng, nhân viên mở cửa rồi bàng hoàng phát hiện căn phòng ngập ngụa rác và phế thải, gần như không còn chỗ để bước đi, trông chẳng khác nào một bãi rác nhỏ.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân viên khách sạn cho biết cặp đôi này đã lưu trú 145 ngày và nhiều lần từ chối cho nhân viên vào dọn dẹp hoặc kiểm tra phòng, chỉ viện cớ là “bất tiện”. Tôn trọng mong muốn của khách, khách sạn đã không ép buộc họ phải cho nhân viên vào kiểm tra.

Một cặp đôi ở Tứ Xuyên lưu trú tại khách sạn 145 ngày, sau khi họ trả phòng, căn phòng ngập tràn rác thải. (Ảnh: Weibo/People’s Concern)

Phải đến khi hai người này trả phòng, nhân viên mới vào trong và chứng kiến ​​cảnh tượng vô cùng bừa bộn. Theo hình ảnh trong video, sàn phòng gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi rác và phế thải; vô số vỏ bánh kẹo, hộp đựng đồ ăn mang đi và đồ dùng cá nhân vương vãi khắp nơi. Ngay cả khe hở giữa những chiếc kệ cũng bị nhét đầy khăn giấy đã qua sử dụng, khiến lối đi lại gần như bị chặn kín.

Ngoài việc để lại căn phòng ngập rác, hai vị khách này còn nợ tiền lưu trú của hai ngày cuối cùng.

Dù bức xúc trước tình trạng rác thải ngổn ngang và khoản phí chưa thanh toán, khách sạn cuối cùng đã quyết định không báo cảnh sát.

Sự việc làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, với nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm: “Khách sạn có thể không dọn phòng hàng ngày, nhưng sao có thể để phòng rơi vào tình trạng hoàn toàn không thể sử dụng được như vậy”, “Trời ơi, sao họ có thể sống nổi trong đó chứ? Lẽ ra họ phải giữ vệ sinh hơn mới phải”.

“Tôi hiểu mong muốn có sự riêng tư và không bị làm phiền, nhưng đó không phải là cái cớ để biến căn phòng thành nơi bẩn thỉu kinh khủng”, “Từ chối dọn dẹp hay kiểm tra, biến phòng khách sạn thành bãi rác, đây không chỉ là sự lười biếng mà còn là thiếu ý thức đạo đức công cộng tối thiểu”, “Thật vô ý thức”, “Khách sạn này quả thực quá dễ dãi, chỉ vì muốn kiếm tiền”...