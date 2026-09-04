Miley Cyrus đổi nghệ danh trước thềm ra mắt album mới, liệu có “đổi vận”?

Vào ngày 31/8 (giờ Mỹ), Miley Cyrus đã đổi tên tài khoản Instagram từ @mileycyrus thành @miley, đồng thời cập nhật tên hiển thị trên nền tảng X theo cùng cách thức. Website chính của cô cũng được thiết kế lại với tông màu đỏ - đen chủ đạo.

Đáng chú ý, công cụ tìm kiếm Google cũng đã “bắt sóng” sự thay đổi này. Khi người dùng gõ từ khóa “Miley Cyrus”, hệ thống gợi ý sửa thành “Did you mean... just: miley”. Việc rút ngắn nghệ danh thành một từ duy nhất khiến nhiều người liên tưởng đến những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng như Cher, Madonna hay Beyoncé.

Thay đổi vừa được cập nhật trên Google khi tìm kiếm “Miley Cyrus”.

Cùng với việc đổi tên, nữ ca sĩ 33 tuổi đã đăng tải hai bức ảnh mới trên Instagram với tông màu đỏ - đen nổi bật, trong đó 1 tấm chụp cận đôi mắt, tấm còn lại cô diện chiếc áo khoác lông, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Chú thích cho bài đăng mới nhất chỉ vỏn vẹn một từ: “MILEY”.

Bài đăng mới nhất trên Instagram với chú thích “MILEY”.

Hàng loạt biển quảng cáo với thông điệp “coming soon” cũng xuất hiện trên đường phố, báo hiệu sự khởi động cho dự án âm nhạc mới. Ngày 1/9 (giờ Mỹ), cô chính thức công bố tên dự án là Bass Persuades, dự kiến phát hành ngày 18/9 thông qua hãng đĩa Atlantic Records. Đây cũng là album đầu tiên của Miley kể từ khi cô ký hợp đồng với hãng đĩa này.

Một biển quảng cáo album mới của Miley tại New York.

Bass Persuades gồm 10 ca khúc, mở đầu bằng ca khúc chủ đề cùng tên và khép lại bằng Bass Persuades Remixx. Album còn có hai màn kết hợp đáng chú ý: Nhóm nhạc rock Mỹ Model/Actriz góp giọng trong Different Religion, trong khi Andrew Wyatt của Miike Snow xuất hiện ở Neon Signs.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Wonderland hồi tháng trước, Miley từng hé lộ đôi nét về album sắp tới, mô tả đây là “một câu chuyện tình yêu” nhưng “không bao giờ chỉ có một chiều”. Cô chia sẻ: “Chắc chắn có một sợi dây tình cảm lãng mạn xuyên suốt album, bởi giống như mọi album khác của tôi, đây là sự phản chiếu giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của tôi. Nhưng album này đặc biệt ý nghĩa vì cảm giác ấy đã đồng hành cùng tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau”.

Kể từ khi đính hôn với nhà sản xuất âm nhạc Maxx Morando vào tháng 12/2025, cô đã tìm thấy nguồn cảm hứng lớn từ sự bình yên trong tâm hồn. Trạng thái ấy đã trở thành chủ đề xuyên suốt ba album gần đây nhất của cô, phản chiếu cả tình cảm lứa đôi lẫn giá trị của việc thấu hiểu bản thân. “Một khi mối quan hệ với chính mình thay đổi, mọi mối quan hệ xung quanh cũng thay đổi theo. Tôi nghĩ album này tôn vinh cả hai điều đó”, cô nói thêm.

Dù chiến dịch quảng bá diễn ra trong thời điểm Miley phải trải qua nỗi đau mất đi người mẹ đỡ đầu - huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, nữ ca sĩ vẫn giữ vững tinh thần mạnh mẽ để bước tiếp. Nhớ lại những cuộc trò chuyện cuối cùng với Dolly Parton về âm nhạc, Miley khẳng định sẽ biến cảm xúc thành động lực sáng tác và cống hiến hết mình cho hành trình nghệ thuật phía trước.