Anh chàng thi đại học lần thứ 16 đạt bao nhiêu điểm?

Kỳ thi đại học năm nay là lần thứ 16 anh tham gia

Câu chuyện chàng trai Nghệ An thi đại học 16 lần từng gây xôn xao mạng xã hội trong thời gIan diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Anh là Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987, quê Tân Kỳ, Nghệ An) – thí sinh đặc biệt nhất của điểm thi tại trường THPT Lê Lợi (xã Nghĩa Đàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Điểm thi đại học lần thứ 16 của anh Mão khiến nhiều người tò mò. Sáng sớm 17/7, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi đến sĩ tử cả nước, anh Mão cũng hồi hộp theo dõi điểm thi của mình.

Anh Mão cho hay, điểm thi khối A của anh lần lượt là: Toán 5.4, Vật lý 5.75, Hóa học 6.0. Tổng điểm 3 môn là 19.15 điểm (cộng 2 điểm ưu tiên khu vực).

Điểm thi năm nay của anh Mão thấp hơn 3 điểm so với năm trước. Anh không quá bất ngờ bởi trước đó bản thân không dành thời gian ôn thi, chỉ “nhớ đến đâu thi đến đó”.

“Kiến thức năm xưa nhớ thế nào thì mình làm bài thi thế ấy, nhiều kiến thức mới không cập nhật, không được học nên làm bài không tốt”, anh Mão chia sẻ.

Với điểm thi năm nay, anh Mão chưa có ý định nộp nguyện vọng vào trường đại học nào. Anh dự định năm sau tiếp tục tham gia kỳ thi đại học và sẽ dành thời gian ôn tập cẩn thận hơn.

“Mình hy vọng có thể tạo động lực cho các em, các cháu dù điểm thấp cũng không nản chí, thay vào đó tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả tốt hơn cho kỳ thi năm sau”, Anh Mão nói.

Anh Mão không quá bất ngờ về điểm thi của mình

Anh Mão dự kỳ thi đại học đầu tiên vào năm 2006 nhưng bị trượt. Năm 2007, anh thi lại và đỗ vào ngành Sư phạm Toán của trường Đại học Vinh (Nghệ An).

Từ năm 2008 đến năm 2023, anh tiếp tục thi thêm nhiều lần. Ban đầu anh thi vì muốn tìm được ngành học, trường học phù hợp. Sau này, anh tham gia kỳ thi vì muốn tạo động lực thi cử cho các thế hệ mai sau.

Anh Mão từng đỗ vào 7 trường đại học: Đại học Kiến Trúc (Hà Nội), Đại học Thủy lợi (Hà Nội), Đại học Công đoàn (Hà Nội), Đại học Điện lực Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội), Đại học Mỏ Địa chất (Hà Nội), Đại học Xây dựng (Hà Nội). Mỗi trường đại học anh học khoảng 1, 2 năm và chính thức tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trong 16 lần thi, anh đều dự thi khối A (Toán, Lý, Hóa). Năm nay, anh là thí sinh khối tự do nên cũng chỉ dự thi ba môn này.

Hiện tại, anh Mão là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm từ tre, trúc. Anh hy vọng bản thân có sức khỏe và có thêm cơ hội tham gia các kỳ thi đại học trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]