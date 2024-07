Thương bố mẹ bệnh tật, con gái nỗ lực học và đỗ thủ khoa khối C toàn quốc

Chân dung thủ khoa khối C toàn quốc

Cẩm Tú (trường THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là một trong 19 thủ khoa khối C toàn quốc của kỳ thi năm nay. Tú cùng 18 thủ khoa còn lại đều đạt tổng điểm 29,75 khối C. Trong đó, điểm thi các môn của Tú lần lượt: Văn 9.75, Sử 10, Địa 10.

Điểm thi các môn còn lại của Tú cũng khá cao: Toán 6.8, GDCD 10, Tiếng Anh 8.6. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, nữ sinh Nghệ An đạt 3 môn điểm 10.

Tú chia sẻ, sáng nay, vì mạng Internet chập chờn, cô không thể tự xem điểm thi của mình mà phải nhờ bạn xem giúp. Khi biết điểm thi, Tú không quá bất ngờ bởi trước đó, Tú đã phần nào đoán được kết quả.

“Đề thi môn Sử, Địa mình thấy khá dễ, không đánh đố, chỉ cần nắm chắc kiến thức sách giáo khoa là làm được. Riêng môn Văn mình viết được 4 giờ giấy, sau khi làm xong mình cũng khá phân vân. Nhưng việc tư duy mở và có sự thấu hiểu với tác phẩm đã giúp mình làm khá tốt dù không trúng tủ”, Tú chia sẻ.

Bố mẹ Tú rất vui khi con gái đạt điểm cao trong kỳ thi. Tuy nhiên, kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của họ.

Tú sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố cô bị khiếm thị từ nhỏ. Mẹ cô mắc bệnh liên quan đến dây thần kinh não, bị chèn dây thần kinh thị lực nên sau nhiều ca phẫu thuật, mắt bà không còn nhìn rõ.

Bảng điểm của Cẩm Tú

Hiện tại, bố mẹ Tú làm nghề tẩm quất, mát xa người mù ở thành phố Vinh. Tú còn một em gái đang học lớp 11.

“Bố mẹ tuy vất vả nhưng luôn tạo điều kiện cho chị em mình học tập, không yêu cầu các con phải làm gì nhiều. Cách đây 2 tháng, mẹ mình vào thành phố Vinh làm cùng bố, còn trước đó, mẹ ở nhà chăm sóc hai chị em mình”, Tú kể.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sự vất vả của bố mẹ chính là động lực để Tú vươn lên trong học tập. Cô nàng cố gắng học giỏi, mong muốn mai sau có công việc ổn định, sẽ kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ.

Tú kể, năm lớp 10 cô học khá kém. Lên lớp 11, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhận thức được tầm quan trọng của việc học, Tú mới quyết tâm “lội ngược dòng”. Năm lớp 12, cô quyết định từ bỏ đội tuyển Văn của trường, theo học và thi học sinh giỏi cấp tỉnh 2 môn: Giáo dục công dân, Lịch sử. Cô nàng lần lượt đạt giải Nhì và giải Ba hai môn đó trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

Bí quyết học tập của Tú rất đơn giản. Ở lớp, cô tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, nắm thật chắc các kiến thức đã học, tránh sau này phải ôn tập lại mất thời gian.

Với Tú, quan trọng nhất là tinh thần tự học, tự tìm tòi và có niềm yêu thích với môn học của mình.

“Học bài ở lớp thôi là chưa đủ. Mình nghĩ, cần phải linh động hơn trong việc học online với các giáo viên trên mạng. Mình lựa chọn các giáo viên có phong cách dạy phù hợp với cách học của bản thân.

Ngoài ra, việc có tư duy mở, luôn tìm cách mở rộng kiến thức, vấn đề đã được học cũng rất quan trọng. Cần liên kết các kiến thức, tư duy linh hoạt để khi gặp câu hỏi lạ không bị hoang mang”, Tú chia sẻ.

Được biết, buổi sáng của ngày thi thứ 2, trước khi tham gia môn thi tổ hợp và Tiếng Anh, cô nhận tin chú ruột mất. Dù rất đau buồn, Tú vẫn cố giữ tinh thần tỉnh táo để làm tốt các bài thi.

Từ câu chuyện này, nữ sinh Nghệ An cho rằng, tâm lý vững vàng khi đi thi rất quan trọng. Cần giữ vững tinh thần, làm bài thi thật tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào để không phải hối tiếc về 12 năm đèn sách.

Với kết quả trên, Tú dự định theo học ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]