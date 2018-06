Âm mưu khiến bạn gái có thai để cưới và cái kết đắng ngắt

Dân mạng phong cho anh chàng này danh hiệu “người có cặp sừng dài nhất năm”.

Đọc xong dòng tâm sự của chàng trai này trên NEU confession, mọi người đều phải thừa nhận: “Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Anh chàng có cô người yêu kém mình 5 tuổi, gần nhà, mối quan hệ đã được cả hai bên gia đình đồng thuận, hai người cũng đã “đi quá giới hạn”.

Trong khi anh chàng muốn cưới thì cô gái lại năm lần bảy lượt trì hoãn với lý do vừa ra trường, muốn bay nhảy, muốn tập trung phát triển sự nghiệp chứ không phải bù đầu bởi những lo toan vụn vặt hằng ngày.

Chàng trai dù lòng hụt hẫng không ít nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Có điều, kể từ ngày đi làm, cô gái bắt đầu thay đổi.

“Em đi làm mấy tháng mà mình thấy em như thành một con người khác, ít quan tâm mình hơn, những cuộc nói chuyện thưa thớt dần, em hay đi về khuya và có lần em còn về trong khi say.

Có lần mình ghen khi thấy em được đồng nghiệp nam nhắn tin nói lời trăng hoa. Em chỉ hỏi “Anh không tin em à? Anh là người đàn ông đầu tiên của em rồi còn gì?” Mình đành thôi không nói gì nữa...

Vì quá mong có một “ngôi nhà và những đứa trẻ”, chàng trai quyết định lập mưu làm người yêu có thai.

“Đến tháng thứ 4 thì mình tự dưng sinh ra một quyết định có phần bồng bột, đó là làm em có bầu. Chắc chuyện đã lỡ rồi em sẽ chấp nhận về sống chung một nhà với mình. Ngày ngày mình đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Chuyện này thực ra với mình rất đơn giản, tuy là thuê 2 phòng nhưng hầu như mình sống bên phòng em. Những lúc gần gũi cũng toàn mình chuẩn bị biện pháp an toàn, hôm thì cho mình, hôm thì cho em. Vì em bảo thà chết không bao giờ mua những thứ ấy nên hoàn toàn không biết mấy loại này. Hôm đó, thay vì mua cho em viên khẩn cấp, mình đã mua cho em viên thuốc bổ. Em vẫn hồn nhiên uống. Mình làm như thế 2 lần!”.

Những tưởng kế hoạch hoàn hảo như vậy sẽ lừa được cô người yêu ngây thơ. Nào ngờ, anh chàng nhận phải cái kết đắng chát. Đến giờ, anh vẫn không quên được buổi trưa hôm đó, khi mà cô bạn gái gọi anh về thông báo một tin quan trọng.

“Tháng sau, em gọi mình sang phòng giữa lúc nghỉ trưa, bảo là có chuyện gấp, nhất định phải sang. Mình đành phóng xe từ công ty về, lòng dự cảm một niềm vui đang tới!

Gặp em, đầu tóc bù xù như kiểu giờ mới ngủ dậy, mặt thì trắng bệch thiếu sức sống, mắt sưng húp híp. Em nói như nấc:

- Anh à! Em xin lỗi, em có rồi…

- Em có gì cơ?

- Tháng này em bị chậm, mà dạo gần đây toàn thấy nôn nao trong người. Buồn nôn mà không nôn được, chả muốn ăn gì…

- Ý em là em có...???

- Em có thai rồi, em thử rồi.

Mình vui như mở cờ trong bụng, vừa cười vừa nói:

- Có rồi thì cưo...

Mình chưa nói hết câu em cướp lời:

- Mình chia tay thôi anh

- Hả?

- Em xin lỗi anh, em trót dại với anh D. trưởng phòng. Hôm đó, hôm đó... em bảo về quê 3 hôm... thực ra em đi Hạ Long với anh ấy... Em xin lỗi anh... Em vẫn yêu anh. Anh D. yêu em, theo đuổi em từ ngày em vào làm, làm em bất ngờ hết lần này lần khác ở công ty. Em có chút rung động nhưng thực sự em chỉ coi đó là một cuộc phiêu lưu trước khi lấy anh, không hơn...

Em khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, mình thì đứng như trời trồng, cố load hết số từ ngữ vừa đâm thẳng vào đầu. Ngừng 1 lát em tiếp:

- Hôm đó, anh ấy và em uống say, sau đó bọn em không làm chủ được mình… Sau đó em rất sợ nhưng em tính thì vào ngày an toàn nên lại thôi. Bọn mình thì trước giờ đều cẩn thận nên đứa bé này chắc do ông trời sắp đặt. Em không giết con em đâu. Em cũng không thể để nó không có bố anh à. Em xin lỗi anh, em đã nói chuyện với anh D. rồi, anh ấy bảo sang tháng làm đám cưới. Em xin lỗi anh, mình chia tay thôi anh...

Anh chàng não nề ra về, lòng không tin chuyện tình này đã kết thúc. Bao nhiêu ước mơ, dự định tan vỡ trong chốc lát. Một tháng sau, anh thấy ảnh người yêu bẽn lẽn bên chồng, vì quá đau khổ mà xin vào Nam công tác.

Đến giờ, đã một năm trôi qua, anh chàng vẫn không thể bình ổn tâm trạng. Cú sốc đó quá lớn khiến anh không định vị nổi “Tôi là ai?”, “Đây là đâu?”…

Câu chuyện thu hút gần 40.000 lượt thích. Dân mạng một phần đồng cảm với chàng trai, phần khác trách anh chàng giải quyết quá chóng vánh.

“Sao bạn giải quyết buồn cười thế. Lỡ đó là con bạn thì sao? Mình thấy khả năng là con bạn cao hơn con của ông D. kia đấy. Đáng ra, lúc đó bạn nên nói thật với em ấy về hai lần bạn đưa em ấy thuốc bổ chứ không phải thuốc tránh thai, rồi cả 3 ngồi lại với nhau giải quyết. Nếu đó là con ông D. bây giờ họ cưới nhau rồi không nói làm gì. Nhưng nếu đó là con bạn thì sự im lặng của bạn khiến ít nhất 4 người bất hạnh: bạn, người yêu bạn, ông D. và đứa trẻ”, một nick name nhiệt tình bình luận.