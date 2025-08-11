Dàn sao khuấy động sân khấu 25.000 khán giả

Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người đổ về Trung tâm triển lãm Hà Nội, mang theo lighstick, băng rôn cổ vũ thần tượng.

Ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, với vé được phát hoàn toàn miễn phí.

Minh Phương, 22 tuổi, cho biết cô và đa số khán giả nán lại đến phút cuối để cổ vũ Trúc Nhân - ca sĩ hát kết chương trình. Anh khiến khán giả reo hò khi biểu diễn Made In Vietnam - sáng tác của nhóm DTAP.

Trước đó, anh mang đến loạt hit Không ra gì, Có không giữ, mất đừng tìm, Bốn chữ lắm.

Hiếu Thứ Hai khiến fan nữ thích thú với các động tác vũ đạo gợi cảm. Rapper biểu diễn các bài Nước mắt cá sấu, Không thể say, Trình.

Trong ba tiếng, khán giả liên tục hát theo, khuấy động không khí cùng các nghệ sĩ.

Isaac gợi nhớ hình ảnh 365 Band một thời với bài Bống bống bang bang. Ngoài ra, anh mang đến loạt ca khúc sôi động như Mr Right, Tôi đã quên thật rồi, Anh sẽ về sớm thôi.

Mono nhảy popping khi biểu diễn Đi tìm tình yêu.

Văn Mai Hương hát Cầu vồng lấp lánh, Đại minh tinh và ca khúc mới - Ướt lòng.

Trang Pháp mang đến hình ảnh búp bê với bài Barbie. Tiết mục Mãi là người Việt Nam của cô và Hà Lê được nhiều khán giả hưởng ứng.

Rhymastic hát Lặng - bản hit được yêu thích của anh, nói về sự nuối tiếc, hoài niệm về mối tình đã qua.

Binz và vũ đoàn khuấy động không khí với ca khúc được yêu thích trong Anh trai vượt ngàn chông gai - Khiến nó ngầu. Rapper còn mang đến loạt hit Bigcitiboi, They Said.

"Em xinh" Bích Phương hát Bùa yêu, Nâng chén tiêu sầu, Đi đu đưa đi.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với thông điệp "sống khỏe, sống xanh". Các tấm vé miễn phí được ban tổ chức gửi đến nhiều giảng viên, sinh viên, các chiến sĩ tham gia hỗ trợ chiến dịch A80.