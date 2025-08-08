Bác sĩ quấy rối, bắt cóc bạn gái cũ ngay giữa phố

Bác sĩ thẩm mỹ đẩy bạn gái cũ vào xe và bắt cóc hồi tháng 3/2024. Ảnh: ST

Ngày 5/8, Chua Cheng Yu, bị kết án với 4 tội danh, gồm sử dụng vũ lực hình sự; cố ý quấy rối, gây đau khổ; gây thương tích và giam giữ bất hợp pháp bạn gái cũ. Trước đó, Chua gặp bạn gái cũ tại Veritas Medical Aesthetics, phòng khám do anh ta thành lập và điều hành.

Nạn nhân làm việc tại phòng khám từ năm 2021 với vai trò quản lý. Một năm sau, người phụ nữ và Chua bắt đầu hẹn hò, nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã, bất đồng. Tháng 3/2023, nạn nhân nộp đơn từ chức trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng tệ hại.

Khoảng 20h tối 1/4/2023, Chua đến căn hộ của bạn gái, xông vào khi cô vừa mở cửa và ném đồ đạc trong nhà cô. Chua nghi bạn gái đang lừa dối mình và lấy máy tính xách tay, máy sấy tóc của cô. Trong lúc xô xát, Chua đẩy bạn gái đập đầu vào tường. Sau đó, anh ta rời khỏi căn hộ cùng với những món đồ trên.

Khoảng một giờ sau, Chua quay lại căn hộ để yêu cầu bạn gái xem xét lại chuyện thôi việc, nhưng tức giận khi cô không trả lời. Anh ta bỏ đi và quay lại một lần nữa sau 22h tối cùng ngày. Họ tiếp tục cãi nhau. Chua giật điện thoại và điều khiển cổng chung cư của cô. Trong cuộc xô xát này, nạn nhân ngã ngửa, đập đầu xuống sàn sau khi bị Chua đẩy. Đến nửa đêm, Chua quay lại, yêu cầu gặp bạn gái ở sảnh chung cư để anh ta trả lại điện thoại, đổi lấy chìa khóa nhà của cô.

Vào 24/5/2023, Chua gặp nạn nhân, nói muốn "củng cố mối quan hệ" bằng cách để một số đồ đạc của mình tại nhà cô. Anh ta cũng yêu cầu cô cất một số đồ đạc của mình tại nhà anh ta. Cô từ chối yêu cầu của Chua và nhanh chóng rời đi. Tức giận, Chua bắt đầu nhắn tin và gọi cho cô nhiều lần qua Telegram. Khi không được phản hồi, anh ta nhắn tin cho cô thông qua một game online, đe dọa sẽ công bố ảnh riêng tư của cô.

Tin nhắn đe dọa của Chua gửi cho bạn gái cũ. Ảnh: ST

Vào 1/3/2024, nạn nhân nhận được nhiều cuộc gọi từ Chua tại công ty mới, nhưng không nghe. Khoảng 22h, khi cô rời văn phòng, Chua lái xe tiến tới. Ban đầu, anh ta xuống xe để nói chuyện, bất chấp bị từ chối nhiều lần. Sau đó, Chua khóc lóc, cầu xin cô lên xe. Khi cô tiếp tục từ chối, Chua giận dữ, ôm chặt cô để ép cô lên xe, đóng sầm cửa lại rồi phóng đi.

Toàn bộ vụ việc, được ghi lại trên camera an ninh công cộng và camera hành trình trong xe của anh ta, đã được phát tại tòa hôm 5/8. Đoạn phim cho thấy nạn nhân cố gắng trốn thoát khỏi xe khi anh ta dừng ở ngã tư, nhưng bị Chua kéo lại. Sau đó, cô lừa Chu cần phải về nhà cho mèo ăn rồi nhảy khỏi cửa sổ xe và chạy qua đường, về phía chung cư của mình.

Chiếc xe được Chua sử dụng trong vụ bắt cóc bạn gái cũ. Ảnh: ST

Camera an ninh của chung cư cho thấy Chua chạy theo cô và vật cô xuống đất, rồi kéo cô qua đường về phía xe ôtô của mình. Sau khi vật lộn, nạn nhân thoát khỏi tay Chua và chạy đến chỗ một nhân viên bảo vệ chung cư. Người phụ nữ bị nhiều vết xước và bầm tím trên cơ thể do vụ bắt cóc. Chua bị phát hiện và bắt giữ tại tầng hầm của một khách sạn ở Novena lúc 3h14 sáng 2/3/2024. Hồ sơ tòa án cho thấy Chua được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng, nhưng bên công tố cho biết anh ta hoàn toàn tỉnh táo khi thực hiện vụ bắt cóc.

Phiên tòa tiếp theo xét xử Chua sẽ diễn ra ngày 1/10.