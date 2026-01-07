Á vương Sinh viên Thanh lịch 2024 công khai chuyển giới

Chia sẻ trên trang cá nhân hôm 5/1, Thanh Hà giới thiệu bản thân là nữ chuyển giới, 22 tuổi, quê Nghệ An, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều bình luận chúc mừng, động viên từ bạn bè và khán giả.

Châu Nguyễn Tùng Sơn (tên mới Châu Thanh Thanh Hà) đạt Á vương Sinh viên thanh lịch 2024. Ảnh: NVCC

Thanh Hà sinh ra trong hình hài nam giới, tuổi thơ và những năm đi học gắn với cảm giác lạc lõng khi ngoại hình, cử chỉ khác biệt so với những bạn nam cùng trang lứa. Ánh nhìn phán xét, sự kỳ thị và cả bạo lực học đường khiến Hà nhiều lần tự hỏi "liệu mình có đang sống một cuộc đời không thuộc về mình".

"22 năm qua, tôi sống với một khát khao tìm kiếm bản ngã và luôn tự hỏi liệu mình có thể trở thành con người mà bản thân thực sự mong muốn?", Thanh Hà cho biết.

Sau khi đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án xã hội, thiện nguyện như một cách khẳng định giá trị bản thân. Từ gương mặt chưa được biết đến rộng rãi, Thanh Hà tham gia Sinh viên Thanh lịch và giành danh hiệu Á vương 1 năm 2024. Với Hà, danh hiệu là bước ngoặt mang lại cơ hội làm việc và quan trọng hơn, tạo nền tảng tài chính để chuẩn bị cho hành trình chuyển giới.

Thanh Hà sau khi chuyển giới. Ảnh: NVCC

Quá trình chuyển giới của Thanh Hà bắt đầu từ tháng 6 và hoàn tất vào cuối tháng 12/2025. Trong khoảng thời gian đó, Hà trải qua ba lần phẫu thuật. 5 ngày đầu sau ca đại phẫu đầu tiên, Hà không thể ăn uống, chỉ được truyền dinh dưỡng, cơ thể chịu những cơn đau râm ran.

"Đây cũng là ca phẫu thuật mà tôi phải đối diện rủi ro lớn nhất nhưng tôi chọn nỗ lực và giữ vững niềm tin để vượt qua", Hà kể.

Lần phẫu thuật thứ hai là đại phẫu nâng ngực. Những ngày đầu, Hà bị tức ngực, khó thở nhưng sau khoảng 4 ngày có thể đi lại ổn định hơn. Lần thứ ba là tiểu phẫu gọt gồ xương mũi. Theo Hà, ca phẫu thuật này nhẹ nhàng hơn về thể chất, dù mỗi khi trở trời, Hà vẫn gặp tình trạng đau đầu, chóng mặt. Những trải nghiệm này, theo Hà, không chỉ là thử thách y khoa mà còn là "phép thử" về tinh thần và ý chí. Trong hành trình đó, nỗi sợ lớn nhất của Thanh Hà là không còn đủ sức khỏe để ở bên và báo hiếu cha mẹ.

Hiện tại, sức khỏe dần ổn định, Hà bày tỏ mong muốn được nhìn nhận là một người phụ nữ chuyển giới sống có lý tưởng, có cảm hứng, tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng và hoàn thiện bản thân.

"Được sống là chính mình khiến tôi thấy hạnh phúc và may mắn hơn, đồng thời cho tôi thêm năng lượng để cống hiến và làm những điều tốt đẹp cho người khác", Hà bộc bạch.

Phạm Linh