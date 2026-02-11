8X bỏ công việc quản lý ở thành phố, về đảo vắng ở vì quá áp lực

Theo City Express, Yue Li thường chia sẻ trên mạng xã hội về công việc kiểm định chất lượng tại cơ sở cho cá ăn trên đảo hoang Dongzhai, thuộc tỉnh Chiết Giang. Xung quanh đảo là nhiều đảo nhỏ không người ở; đảo có cư dân gần nhất là Daishan, cách khoảng 40 km.

Công việc hàng ngày của Yue bao gồm kiểm tra thiết bị cho cá ăn, ghi nhận nhiệt độ nước và tình trạng sóng biển, đồng thời theo dõi quá trình sinh trưởng của cá.

Trước khi nhận công việc mới này hồi tháng 12, Yue từng là quản lý cấp cao tại một tập đoàn bất động sản lớn có trụ sở ở Bắc Kinh, nơi cô gắn bó suốt hai thập kỷ.

Yue Li tận hưởng cuộc sống câu cá, ngắm hoàng hôn trên đảo. Ảnh: Douyin

Theo lời Yue, cô rời bỏ công việc có thu nhập cao này vì áp lực quá lớn. "Tôi đi công tác tới 300 ngày mỗi năm. Những lúc ở Bắc Kinh, tôi mất khoảng 4 tiếng mỗi ngày chỉ để đi lại giữa nhà và văn phòng. Khi đó, cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đều chạm ngưỡng chịu đựng", cô nói. "Tôi tự hỏi bản thân: đây có phải cuộc sống mình thực sự muốn hay không?".

Vài tháng trước, trong chuyến đi tới Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc), Yue tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kiểm định chất lượng. Cô bị công việc này thu hút bởi dù mức lương chỉ 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng và chỉ được nghỉ 4 ngày sau mỗi hai tháng làm việc, đổi lại cô có rất nhiều thời gian rảnh. "Tôi sẽ rời xa nhịp sống ồn ào của thành phố, có thời gian đọc sách và ngắm nhìn hoàng hôn nơi biển cả", Yue nói.

Sau một tháng làm việc và sinh sống trên hòn đảo heo hút, Yue thừa nhận điều kiện sống không hề dễ dàng. Phần lớn thời gian, thời tiết trên đảo là giông bão. Những lúc mưa lớn, nước còn dột xuống từ mái bếp. Có lần gió mạnh cấp 9 khiến cô không thể nhóm lửa để nấu ăn. Các nhu yếu phẩm hằng ngày của Yue được tiếp tế bằng tàu, nhưng tàu chỉ ghé đảo rất thưa thớt. Ngoài ra, đảo còn bị chuột hoành hành. Ngay ngày đầu đặt chân tới đây, Yue phát hiện tuýp kem đánh răng của mình đã bị chúng tha mất.

Dù vậy, cô vẫn tận hưởng cuộc sống trên đảo khi dành nhiều thời gian câu cá, bắt cua. 8X thường xuyên đăng tải hình ảnh những mẻ hải sản thu hoạch được. Có lần, chỉ với lồng bẫy, Yue bắt được tới 10 con cua lớn.

"Lươn và cua ở đây nhiều vô kể, ăn không xuể", Yue nói trong một video. "Quãng thời gian sống trên đảo chắc chắn sẽ trở thành dấu ấn khó quên trong đời, bởi giữa môi trường giản dị nhưng khắc nghiệt này, tôi tìm thấy sự tự do và bình yên trong tâm hồn".

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống của Yue. "Đây đúng là cuộc sống mơ ước của tất cả những người mê câu cá", một người bình luận. "Bạn có cần vệ sĩ không? Mình xin đảm nhận công việc này không tính phí, chỉ cần cho mình được câu cá cùng bạn", người khác hài hước viết.