Lệ Hằng vai Hoài Thát-chơ và Xuân Tùng "Lão Trư" của "Xin hãy tin em" bất ngờ hội ngộ sau thời gian dài “ở ẩn”

Lệ Hằng vai Hoài That-chơ hội Xuân Tùng "Lão Trư" của "Xin hãy tin em"

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng vai Hoài That-chơ của phim Xin hãy tin em đã chia sẻ hình ảnh cuộc hội ngộ với diễn viên Xuân Tùng - người từng đóng vai Lão Trư trong phim và cũng gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt một thời.

Trong hình ảnh chia sẻ, hai diễn viên có cuộc gặp gỡ tại nhà hàng nơi diễn viên Công Dũng đang làm quản lý. Trước đó, Lệ Hằng đã chia sẻ những cuộc điện thoại hỏi thăm những đồng nghiệp cũ trong đó có Công Dũng. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Lệ Hằng với Công Dũng sau thời gian dài nữ diễn viên ở ẩn và giải nghệ.

Xuân Tùng và Lệ Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc đến Xuân Tùng, nhiều khán giả truyền hình thế hệ 8X, 9X vẫn nhớ hình ảnh "Lão Trư" trong bộ phim Xin hãy tin em phát sóng cách đây gần ba thập kỷ. Nhân vật Trư – người yêu của Thắm (do Hoa Thúy thủ vai) – có vẻ ngoài thô kệch, vụng về nhưng chân thành, tốt bụng đã trở thành một trong những vai diễn được yêu thích nhất của nam diễn viên.

Bên cạnh Xin hãy tin em, Xuân Tùng còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Hôn nhân không giá thú, Hà Nội 12 ngày đêm, Mạch ngầm vùng biên ải... Với lối diễn mộc mạc, tự nhiên, anh để lại dấu ấn qua những nhân vật bình dị, gần gũi với đời sống.

Mới đây, sự xuất hiện của Xuân Tùng trong chương trình Lời tự sự khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sau nhiều năm vắng bóng, nam diễn viên có ngoại hình gầy hơn, giản dị hơn nhiều so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Tuy nhiên, nụ cười hiền và phong thái chân chất vẫn là điều người hâm mộ dễ dàng nhận ra.

"Lão Trư" trong bộ phim Xin hãy tin em. Ảnh: VTV

Chia sẻ trong chương trình, Xuân Tùng cho biết nhân vật "Lão Trư" có nhiều điểm tương đồng với con người anh ngoài đời. "Lão Trư và tôi giống nhau tới một nửa tính cách. Cậu ấy hơi ngố ngố, an phận nhưng tôi chỉ giống ở cái nét ngố", nam diễn viên nói. Nếu có cơ hội thể hiện lại vai diễn, anh mong vẫn giữ được sự hồn hậu của nhân vật nhưng sẽ xây dựng Trư là người có nhiều khát vọng hơn.

"Lão Trư" trong bộ phim Xin hãy tin em. Ảnh: VTV

Ít ai biết con đường đến với nghệ thuật của Xuân Tùng bắt đầu khá tình cờ. Ban đầu, anh theo học ngành cơ khí và làm việc tại tổ phục vụ của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi đơn vị tổ chức tuyển diễn viên, anh cùng bạn bè đăng ký thử sức và bất ngờ trúng tuyển. Không được đào tạo bài bản từ đầu, thậm chí chưa từng biết tiểu phẩm là gì, Xuân Tùng phải nỗ lực học hỏi từng bước để theo kịp môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, năm 2008, Xuân Tùng quyết định rời đơn vị khi sự nghiệp đang ổn định. Theo anh, đó là giai đoạn sân khấu gặp nhiều khó khăn và bản thân không muốn rơi vào vùng an toàn. Nam diễn viên quan niệm điều đáng sợ nhất với người nghệ sĩ là đi trên một con đường quá bằng phẳng đến mức đánh mất động lực sáng tạo.

Xuân Tùng gần đây trên chương trình của VTV. Ảnh: VTV

Quyết định "làm lại từ đầu" ở tuổi 39 không phải điều dễ dàng. Dù không hối tiếc, Xuân Tùng thừa nhận từng có thời gian rất nhớ nghề, nhớ sân khấu và đồng nghiệp. Có những lúc đi ngang Nhà hát Tuổi trẻ, anh không dám bước vào vì sợ những ký ức của cả một thời thanh xuân sẽ khiến mình nao lòng. Tuy vậy, anh tin rằng khi đã lựa chọn một hướng đi mới thì phải sống trọn vẹn với quyết định ấy.

Ở tuổi 55, Xuân Tùng không còn tham gia các dự án phim dài ngày hay lịch quay dày đặc như trước. Anh cho biết sức khỏe không còn cho phép mình lăn lộn với nghề ở cường độ cao. Hiện nam diễn viên chủ yếu giảng dạy nghệ thuật, đồng thời chọn lọc những dự án phù hợp để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê.

Dù ít xuất hiện trên màn ảnh, Xuân Tùng vẫn dành tình yêu đặc biệt cho sân khấu. Gần đây, anh trở lại với vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt, biểu diễn cùng các nghệ sĩ Hương Thủy, Kim Oanh, Chiều Xuân... Sau bốn tháng tập luyện, vở diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với Xuân Tùng, được đứng trên sân khấu một lần nữa là niềm hạnh phúc lớn, dù anh thừa nhận công việc hiện nay vất vả hơn nhiều so với trước.

Sự thay đổi về ngoại hình cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nếu trước đây từng nặng hơn 80 kg thì hiện tại nam diễn viên chỉ còn khoảng 71 kg. Anh cho biết mình không ăn kiêng mà giảm cân một cách tự nhiên và sức khỏe vẫn ổn định. Theo Xuân Tùng, sự thay đổi ấy đơn giản là quy luật của thời gian, giống như bất kỳ ai cũng sẽ khác đi sau nhiều năm.

Rời xa ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng, Xuân Tùng chọn cuộc sống bình yên hơn nhưng chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho nghệ thuật. Với nhiều khán giả, anh vẫn là "Lão Trư" chân chất của Xin hãy tin em – một vai diễn đã trở thành ký ức đẹp của phim truyền hình Việt Nam.